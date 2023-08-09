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«Ак Барс» — «Трактор», прогноз на матч 10 августа 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Ак Барс» — «Трактор». Билялетдинов рассчитывает на Яшкина
Михаил Коробов
«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз на матч
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В атаке казанцев прибыло.

10 августа состоится товарищеский матч «Ак Барс» — «Трактор». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. Успех челябинцев оценён экспертами в 3.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Трактор» 10 августа 2023 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч «Ак Барс» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а на «обе забьют» в третьем периоде — с коэффициентом 2.75.

Анализ и прогноз на матч Кубка ТАНЕКО «Ак Барс» — «Трактор» (10.08.2023)

Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО
10 августа 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует через месяц, обратим внимание на матч предсезонного турнира — Кубка ТАНЕКО. 10 августа на льду «Татнефть-Арены» в Казани померяются силами «Ак Барс» и «Трактор». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

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По итогам минувшего розыгрыша КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции. Также он добрался до финала Кубка Гагарина, обидно проиграв ЦСКА — 3-4. Особую роль в успехах сыграл опытнейший Зинэтула Билялетдинов. Он возглавил казанцев в середине сезона, сменив на посту Олега Знарка.

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До назначения Билялетдинова «барсы» испытывали большие проблемы. Звёздные хоккеисты, в частности Александр Радулов и Вадим Шипачёв, не могли найти общий язык ни с тренером, ни друг с другом. Результаты были, мягко говоря, не из лучших. 68-летний специалист быстро всё исправил.

Радулов при Билялетдинове стал душой и двигателем команды. Он не только заметно прибавил сам, но и сопутствовал существенному прогрессу сокомандников подсказками и не только. Летом Зинэтула Хайдярович и его штаб продлили контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2023/2024.

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Также казанцы приобрели несколько топовых новобранцев — результативных нападающих СКА Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина. Последний по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ. В 67 матчах он отметился 40 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.

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Не обошлось и без потерь. Наиболее значимая — уход легендарного Даниса Зарипова. 42-летний хоккеист объявил о завершении карьеры. Сообщается, что он может получить в клубе тренерскую должность в ближайшем будущем. В составе казанцев он провёл почти 20 лет.

«Трактор», в свою очередь, по итогам прошлого розыгрыша Континентальной хоккейной лиги финишировал только на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф. Всё из-за того, что провалил первую половину сезона. Стараний в концовке оказалось недостаточно.

Летом «белые медведи» здорово усилили состав, а также сохранили бóльшую часть основных игроков. Хочется верить, что в этом сезоне Анвару Гатиятулину потребуется меньше времени, чтобы отладить игровые механизмы. В позапрошлом розыгрыше КХЛ его подопечные заняли второе место в сводной таблице и добрались до полуфинала Кубка Гагарина, проиграв «Металлургу».

Обновлённый «Трактор» выглядит весьма амбициозно. Главное — как можно лучше подготовиться к старту регулярки и не утратить запал в случае не самого удачного старта сезона. Новобранцев у челябинцев хватает, так что такого развития событий нельзя исключать.

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Новичкам наверняка потребуется немало времени на адаптацию. Учитывая, что предстоящая контрольная встреча станет для них первой на сборах, предлагаем поставить на победу казанцев в основное время за коэффициент 1.80. Они провели уже две товарищеские встречи. Сначала крупно победили «Нефтяник» (5:0), а затем проиграли «Ладе» (2:3).

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В пользу победы «барсов» в предстоящем матче говорит и то, что игра состоится в Казани, а также статистика в восьми последних очных встречах. Шесть из них «Ак Барс» выиграл. Причём пять раз челябинцы уступили в основное время.

«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч 10 августа 2023 года

У «Ак Барса» с Билялетдиновым давно отлажена система. Встроить в неё новобранцев не составит большого труда. На домашнем стадионе казанцы наверняка обыграют челябинцев, для которых матч станет первым после отпуска. История очных встреч и результаты выступлений в прошлом сезоне только за такой исход.

Ставка: победа «Ак Барса» за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

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