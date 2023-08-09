«Ак Барс» — «Трактор». Билялетдинов рассчитывает на Яшкина

10 августа состоится товарищеский матч «Ак Барс» — «Трактор». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. Успех челябинцев оценён экспертами в 3.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Трактор» 10 августа 2023 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч «Ак Барс» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а на «обе забьют» в третьем периоде — с коэффициентом 2.75.

Анализ и прогноз на матч Кубка ТАНЕКО «Ак Барс» — «Трактор» (10.08.2023)

Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО 10 августа 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует через месяц, обратим внимание на матч предсезонного турнира — Кубка ТАНЕКО. 10 августа на льду «Татнефть-Арены» в Казани померяются силами «Ак Барс» и «Трактор». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

По итогам минувшего розыгрыша КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции. Также он добрался до финала Кубка Гагарина, обидно проиграв ЦСКА — 3-4. Особую роль в успехах сыграл опытнейший Зинэтула Билялетдинов. Он возглавил казанцев в середине сезона, сменив на посту Олега Знарка.

Нападающий «Авангарда» Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ.

До назначения Билялетдинова «барсы» испытывали большие проблемы. Звёздные хоккеисты, в частности Александр Радулов и Вадим Шипачёв, не могли найти общий язык ни с тренером, ни друг с другом. Результаты были, мягко говоря, не из лучших. 68-летний специалист быстро всё исправил.

Радулов при Билялетдинове стал душой и двигателем команды. Он не только заметно прибавил сам, но и сопутствовал существенному прогрессу сокомандников подсказками и не только. Летом Зинэтула Хайдярович и его штаб продлили контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2023/2024.

Также казанцы приобрели несколько топовых новобранцев — результативных нападающих СКА Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина. Последний по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ. В 67 матчах он отметился 40 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.

«Авангард» объявил о заключении контракта с канадцем Спунером.

Не обошлось и без потерь. Наиболее значимая — уход легендарного Даниса Зарипова. 42-летний хоккеист объявил о завершении карьеры. Сообщается, что он может получить в клубе тренерскую должность в ближайшем будущем. В составе казанцев он провёл почти 20 лет.

«Трактор», в свою очередь, по итогам прошлого розыгрыша Континентальной хоккейной лиги финишировал только на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф. Всё из-за того, что провалил первую половину сезона. Стараний в концовке оказалось недостаточно.

Летом «белые медведи» здорово усилили состав, а также сохранили бóльшую часть основных игроков. Хочется верить, что в этом сезоне Анвару Гатиятулину потребуется меньше времени, чтобы отладить игровые механизмы. В позапрошлом розыгрыше КХЛ его подопечные заняли второе место в сводной таблице и добрались до полуфинала Кубка Гагарина, проиграв «Металлургу».

Обновлённый «Трактор» выглядит весьма амбициозно. Главное — как можно лучше подготовиться к старту регулярки и не утратить запал в случае не самого удачного старта сезона. Новобранцев у челябинцев хватает, так что такого развития событий нельзя исключать.

Новичкам наверняка потребуется немало времени на адаптацию. Учитывая, что предстоящая контрольная встреча станет для них первой на сборах, предлагаем поставить на победу казанцев в основное время за коэффициент 1.80. Они провели уже две товарищеские встречи. Сначала крупно победили «Нефтяник» (5:0), а затем проиграли «Ладе» (2:3).

Сушинский отреагировал на многомиллионный контракт Ткачёва с «Авангардом».

В пользу победы «барсов» в предстоящем матче говорит и то, что игра состоится в Казани, а также статистика в восьми последних очных встречах. Шесть из них «Ак Барс» выиграл. Причём пять раз челябинцы уступили в основное время.

«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч 10 августа 2023 года

У «Ак Барса» с Билялетдиновым давно отлажена система. Встроить в неё новобранцев не составит большого труда. На домашнем стадионе казанцы наверняка обыграют челябинцев, для которых матч станет первым после отпуска. История очных встреч и результаты выступлений в прошлом сезоне только за такой исход.

Ставка: победа «Ак Барса» за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

Рид Буше допустил возможность получения российского гражданства.

Иван Федотов рассказал, что с детства болеет за «Челси» и «Реал».

Экс-защитник СКА Рыков подпишет контракт с «Авангардом».

Уилсон: Овечкин — удивительный лидер.