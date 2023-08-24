«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад». Арсен Захарян — решение всех проблем

Клуб делает всё возможное для дебюта россиянина в этом матче. Он бы внёс большой вклад в игру.

25 августа состоится матч 3-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Шансы хозяев оценили в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» 25 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» (25.08.2023)

Футболисты постепенно привыкают к ритму, ведь набирает обороты новый сезон. В Ла Лиге пришло время уже для 3-го тура. В одном из матчей 25 августа на стадионе «Гран Канария» «Лас-Пальмас» будет принимать «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Хозяева провели минувший сезон в Сегунде. Борьба в верхней части турнирной таблицы была очень плотной, и с большим трудом команде удалось добыть прямую путёвку в Ла Лигу, заняв второе место. «Лас-Пальмас» опередил ближайшего преследователя лишь по дополнительным показателям. А по очкам с «Леванте» было зафиксировано равенство – 72.

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Интересно, что подопечные Гарсии Пимьенты стали лучшими по выступлениям на выезде, но дома выглядели неубедительно. На протяжении 21 встречи Сегунды «Лас-Пальмас» одержал всего девять побед и столько же раз сыграл вничью на своём поле. Даже несмотря на большое количество ничейных результатов, клуб нечасто разочаровывал болельщиков.

«Реал Сосьедад» провёл минувший розыгрыш Ла Лиги великолепно. Команда заняла четвёртое место, получив путёвку в Лигу чемпионов. Бело-голубые опередили ближайшего преследователя на семь очков. При этом они особо не выделялись в атаке, забив 51 мяч – шестой показатель в Примере.

Клуб постарался сохранить бóльшую часть футболистов основного состава. В целом это сделать удалось. Также команда усилилась Амари Траоре из «Ренна» и Арсеном Захаряном из московского «Динамо». На согласование второй сделки ушло немало времени. За трансфер россиянина «Реал Сосьедад» заплатил € 13 млн. Напомним, в лучшие годы за эту команду играли Карпин и Хохлов.

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Фабио Капелло после сделки заявил, что у Арсена есть все шансы заиграть в Ла Лиге не хуже Хвичи, выступающего в Серии А. Россиянина удалось зарегистрировать и заявить за команду — это отличные новости. Более того, в пресс-службе клуба сообщили, что руководство делает всё возможное, чтобы Захарян вышел на поле во встрече с «Лас-Пальмасом».

Выйди экс-футболист «Динамо» во встрече 3-го тура с таким соперником, у него были бы шансы отличиться. Хозяева пока не выглядят угрозой для клубов из топ-5 чемпионата. В первой встрече Ла Лиги они сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. Повезло, что соперник не реализовал 11-метровый удар, который изменил бы результат игры. К слову, сам «Лас-Пальмас» забил единственный мяч с пенальти.

Неплохо выглядели подопечные Пимьенты во 2-м туре с «Валенсией», но, несмотря на хорошие показатели, всё-таки потерпели поражение – 0:1. Однако «летучим мышам» повезло, и они получили шанс забить с пенальти. Его успешно реализовали и вышли вперёд, а затем не позволили «Лас-Пальмасу» отыграться.

«Реал Сосьедад» постепенно вкатывается в новый сезон, но пока не столь удачно. Все два матча Ла Лиги бело-голубые закончили вничью с одинаковым счётом 1:1. Несмотря на огромное преимущество по ударам во встрече с «Жироной», команду подвела реализация. Подопечные Альгуасиля нанесли 15 ударов в сторону ворот, но только два из них пришлись в створ.

В матче с «Сельтой» бело-голубых хватило только на первый тайм. Они забили уже на 22-й минуте и владели преимуществом по ходу 45 минут игры. Однако во второй половине встречи инициативу полностью перехватили «кельты». Они нанесли 12 ударов в сторону и пять в створ во втором тайме, но забили всего один мяч, сравняв счёт.

Капелло: у Захаряна есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в «Наполи».

Возможно, Арсен Захарян именно тот козырь, который решит все проблемы команды с реализацией моментов. Он может добавить креатива в атаке и даже стать лидером. Капелло прав, он может пойти по стопам Хвичи. Поставим на победу «Реала Сосьедад» за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» 25 августа 2023 года

Бело-голубые начали сезон с небольших проблем с реализацией моментов. Судя по всему, им не хватает креативного футболиста в атаке, которым может стать Арсен Захарян. Клуб делает всё возможное, чтобы россиянин дебютировал в матче с «Лас-Пальмас». Хозяева вышли в Ла Лигу с большим трудом и пока не показали хорошей игры. «Реал Сосьедад» найдёт путь к воротам, а если забьёт первым, то сумеет удержать преимущество.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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