«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль». Малком уже оставлял Бензема позади

В недавней очной встрече француз не помог своей команде избежать поражения. А что насчёт этого раза?

1 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Аль-Иттихада» оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 1 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.16.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» (01.09.2023)

Продолжает набирать обороты новый сезон Про-Лиги, ставшей в последнее время весьма популярной. 1 сентября состоятся четыре игры 5-го тура. В одной из них на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде «Аль-Иттихад» примет «Аль-Хиляль». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Во всех четырёх матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» одержал уверенные победы. Сначала он обыграл «Аль-Раед» (3:0), «Аль-Таи» (2:0) и «Эр-Рияд» (4:0), а затем разгромил «Аль-Вахду» (3:0). Примечательно, что в трёх из этих встреч подопечные Нуну Эшпириту Санту выступали на выезде.

В прошлом сезоне португальский специалист привёл «тигров» к первой победе в Про-Лиге за более чем 10 лет. Летом он получил в помощь нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо, форварда «Селтика» Жоту и хавбека «Челси» Н'Голо Канте.

Новички, в особенности Карим Бензема, очень быстро адаптировались. Француз помог команде из Джидды выйти в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов. На предыдущих стадиях она обыграла «Эсперанс» (2:1), «Сфаксьен» (1:0) и «Аль-Шорту» (2:1). Во всех этих встречах обладатель «Золотого мяча» отметился забитыми мячами.

Всего Бензема провёл в этом сезоне восемь матчей в составе «Аль-Иттихада», в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Вот только его стараний оказалось недостаточно для того, чтобы обыграть на домашнем стадионе «Аль-Хиляль» в Кубке арабских чемпионов. «Тигры» уступили со счётом 1:3. Удастся ли им взять реванш?

«Аль-Хиляль» этим летом сильно преобразился. Сначала он пережил смену главного тренера. Должность занял опытный Жорже Жезуш. Затем «лидеры» подписали семь топовых легионеров, в том числе нападающего «Зенита» Малкома, полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и форварда «Фулхэма» Александра Митровича.

В обновлённом составе команда из Эр-Рияда добралась до финала Кубка арабских чемпионов, в дополнительное время уступив «Аль-Насру» (1:2 д. вр.). В четырёх матчах в Про-Лиге она обыграла «Абху» (3:1), сыграла вничью с «Аль-Фейхой» (1:1), разгромила «Аль-Раед» и победила «Аль-Иттифак» (2:0), который возглавляет Стивен Джеррард.

Далеко не последнюю роль в результатах «Аль-Хиляля» сыграл Малком. В семи матчах он отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. На данный момент он располагается на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. На первой строчке идёт Криштиану Роналду — он забил на один гол больше.

В дальнейшем у Малкома есть неплохие шансы обогнать знаменитого португальца. Жорже Жезуш отдаёт предпочтение строго атакующему футболу. Его команды всегда забивали очень много. За примером далеко ходить не надо. По итогам прошлого сезона «Фенербахче» стал самым результативным клубом Турции. В 36 матчах он забил 87 мячей.

Так что наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.05. Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Конечно, предпочтительнее выглядит «Аль-Хиляль». У него мощнее состав. Плюс, как мы уже отметили ранее, в недавней очной встрече «лидеры» уверенно победили на выезде.

Тем не менее списывать со счетов команду, за которую выступает Карим Бензема, определённо не стоит. В Про-Лиге она наверняка сыграет с совсем другим настроем, чем был в Кубке арабских чемпионов. Уверенные победы с сухим счётом в стартовых четырёх турах свидетельствуют о том, что «тигры» намерены защитить звание чемпионов страны. Что ж, посмотрим, выйдет ли.

Прогноз и ставка на матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 1 сентября 2023 года

У обеих команд очень мощное нападение. «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» набрали отличный ход. Они без каких-либо проблем громят середняков и аутсайдеров. Недавняя очная встреча получилась результативной и ознаменовалась забитыми мячами с обеих сторон. Скорее всего, так же закончится и грядущая игра. Тренер «лидеров» предпочитает открытый атакующий футбол. Моментов наверняка будет очень много.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.