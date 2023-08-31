Даже президент КХЛ не даст ответ, сыграет вратарь или нет. Но если он и выйдет на лёд, армейцев это не спасёт.

ЦСКА – «Ак Барс». С Иваном Федотовым или без него — разницы не будет

1 сентября состоится матч Кубка открытия КХЛ ЦСКА – «Ак Барс». Начало – в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.45. Успех казанцев оценивается в 2.50. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс» 1 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на голы в каждом периоде можно за 1.82 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс» (01.09.2023)

Новый сезон в КХЛ начнётся 1 сентября. В матче за Кубок открытия сыграют финалисты Кубка Гагарина – ЦСКА Сергея Фёдорова принимает «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова. Первое вбрасывание в матче будет сделано в 19:00 мск.

Армейцы начинают очередную защиту чемпионского титула. Команда Сергея Фёдорова в апреле стала обладателем Кубка Гагарина, в финале в семи матчах обыграв «Ак Барс». Стоит отметить, что ЦСКА прибавил перед плей-офф, хотя осенью у клуба был непростой период. Многие вновь считают подопечных Фёдорова основными претендентами на победу в Кубке Гагарина.

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Армейцы хорошо подготовились к сезону. Им удалось сохранить костяк команды, никто из лидеров нападения или обороны не ушёл. Остаётся вопрос лишь по позиции вратаря. С одной стороны, вместо Адама Рейдеборна готов играть Иван Федотов, который отслужил год в армии. С другой — не всё так просто: хоккеист дисквалифицирован на четыре месяца, да и по игровой форме есть вопросы.

В связи с этим не исключено, что на старте регулярки у москвичей вновь могут возникнуть проблемы. Кроме того, они всегда в первые месяцы чемпионата не демонстрировали игры на привычном уровне. В прошлом сезоне в 13 матчах начала КХЛ армейцы потерпели семь поражений. При этом они одержали всего четыре победы в основное время. Впрочем, домашняя игра с главным конкурентом должна послужить дополнительным стимулом.

В межсезонье Сергей Фёдоров также не форсировал подготовку. ЦСКА обыграл в контрольной встрече минское «Динамо» (3:2), а затем принял участие в Кубке мэра Москвы. Армейцы победили «Динамо» из Москвы (3:2), по буллитам обыграли «Амур» (4:3 Б), но в финале проиграли «Спартаку» со счётом 1:3.

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«Ак Барс», в свою очередь, в таком матче точно не намерен играть осторожно. В Москву подопечные Зинэтулы Билялетдинова отправляются только за победой. Тем более что на данном этапе они выглядят увереннее как по игре, так и по результатам. Казанцы провели девять матчей во время предсезонной подготовки, участвуя в двух турнирах. Всего они потерпели в них три поражения, но только два — в основное время.

Гости показывают хорошую игру в атаке, забивая во время предсезонной подготовки в среднем больше трёх голов за игру. Нельзя не отметить и новичков Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова, которые забросили шесть шайб. «Ак Барс» провёл впечатляющую трансферную кампанию, мощно укрепив нападение – кроме Яшкина и Жафярова, состав пополнил Евгений Свечников, который вернулся из НХЛ.

На первый взгляд, «Ак Барс» выглядит одной из самых сбалансированных команд КХЛ. Тем не менее до сих пор существуют опасения по поводу обороны, так как она никакого усиления летом не получила. Товарищеские матчи не могут служить полноценным ориентиром, но только в одном из них казанцы пропустили меньше двух шайб. В Москве надёжнее сыграть едва ли получится.

Однако «Ак Барс» способен в первую очередь оказать давление на оборону ЦСКА. Казанцы хорошо играют на выезде – шесть побед подряд в основное время в регулярном чемпионате. В личных встречах с армейцами на «ЦСКА Арене» тоже неплохие показатели: три победы подряд.

«Ак Барс» пока ни в чём не уступает обладателю Кубка Гагарина. Ему не требуется много времени на раскачку, а с мотивацией после финала и вовсе проблем не будет. ЦСКА постарается сыграть уверенно в первом домашнем матче, однако гости будут ближе к победе. Предлагаем ставку на победу «Ак Барса» за 2.50 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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Сыграет ли Иван Федотов, пока не могут ответить на этот вопрос даже в КХЛ. Как утверждают официальные представители лиги, об участии голкипера ЦСКА будет известно за полтора часа до начала игры. До этого момента делать выводы не стоит. Однако даже его появление в воротах не спасёт армейцев. Год простоя, нервные дни в ожидании своей дальнейшей судьбы — всё это выбьет вратаря из нормального состояния.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс» 1 сентября 2023 года

КХЛ возвращается матчем финалистов Кубка Гагарина. ЦСКА ставит перед собой конкретную цель – выиграть третий Кубок Гагарина подряд. Но в первом же матче ждать от команды Сергея Фёдорова яркой игры не приходится. Армейцы всегда сталкиваются с трудностями на старте. «Ак Барс» же настроен более серьёзно, гости мощно укрепили состав и смогли сохранить главного тренера. Казанцы давно не проигрывают в личных встречах на выезде, не уступят и в этот раз. Ставки на победу «Ак Барса» в «Фонбет» принимают за 2.50, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 12.66.

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