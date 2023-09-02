«Локомотив» — «Балтика». Игнашевич остановит Дзюбу

Тренер калининградцев хорошо знаком с Артёмом по сборной. Даже дополнительный день отдыха не поможет форварду.

3 сентября состоится матч 7-го тура РПЛ «Локомотив» — «Балтика». Начало – в 15:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 1.82. Успех калининградцев оценивается в 4.05. На ничью дают коэффициент 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура РПЛ «Локомотив» — «Балтика» 3 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Локомотив» — «Балтика» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Балтика» (03.09.2023)

Игра 7-го тура РПЛ «Локомотив» — «Балтика» начнётся 3 сентября на стадионе «РЖД Арена» в 15:15 мск. Калининградцы находятся на 15-м месте турнирной таблицы, но решительно настроены увезти из столицы хотя бы ничью. Но как им остановить вернувшегося в хорошем игровом тонусе после травмы Дзюбу?

Какие-то наработки у Сергея Игнашевича наверняка найдутся. Главный тренер «Балтики» успел поиграть за сборную России вместе с Артёмом на ЧМ-2018, поэтому вспомнит слабые места нападающего «Локомотива». Вот у Дмитрия Хохлова не было подобного опыта, и «Сочи» оказался не в силах сдержать форварда «Локо».

В минувшем туре железнодорожники играли на стадионе «Фишт» в довольно сложных условиях. Поле было низкого качества, что усложнило комбинационную игру. Соперники больше рассчитывали на силовой футбол, в котором Дзюбе до сих пор мало равных в РПЛ.

Впервые появившийся на поле после травмы ветеран хорошо взаимодействовал с Максимом Глушенковым. Дзюба несколько раз сбрасывал мяч под удар одноклубнику, и одна из попыток привела к единственному забитому мячу в матче.

Комбинационная игра у «Локомотива» в сезоне-2023/2024 явно не клеится. Позиционное нападение с большим трудом нарабатывает только на один гол в каждом из последних шести матчей. Большинство розыгрышей завершаются подачами в штрафную, но с «Балтикой» такая стратегия вряд ли приведёт к победе.

Дело в том, что гости умеют вести борьбу на втором этаже, причём выигрывают большинство единоборств. В матче 6-го тура с «Крыльями Советов» подопечные Игнашевича создали несколько опасных моментов после фланговых подач, но переиграть голкипера Ломаева сумели только один раз.

Подтвердили своё умение выигрывать верховые дуэли футболисты «Балтики» в матче Кубка России с «Зенитом». Нападающий Анхело Энрикес точным ударом головой с угла вратарской забил единственный мяч в ворота действующего чемпиона РПЛ.

«Локомотив» и «Балтика» провели девять очных встреч. Небольшое преимущество на стороне железнодорожников — пять побед при двух ничьих. Разница забитых мячей в пользу хозяев — 14:6.

Судя по последним встречам соперников в РПЛ, тренеры предпочитают силовой футбол с акцентом на оборону. В этом компоненте у железнодорожников не будет преимущества, поэтому у «Балтики» хорошие шансы зацепить в Москве минимум ничью. Учитывая проблемы хозяев с реализацией опасных моментов, рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Балтика» не проиграет, за коэффициент 1.98.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Балтика» 3 сентября 2023 года

Железнодорожники не могут найти оптимальное сочетание исполнителей в линии полузащиты, что крайне отрицательно сказывается на игре в позиционном нападении. Галактионов старается максимально упростить игру в атаке, используя навесы на Дзюбу. Как раз к такой тактике и приспособлена защита «Балтики», что позволит гостям не проиграть в Москве. Вот и поставим на этот исход за 1.98.

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.98.