«Торпедо» — СКА. Ларионов и Ротенберг за открытый хоккей

6 сентября состоится матч КХЛ «Торпедо» — СКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.24. Шансы нижегородцев оценили в 2.65. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — СКА 6 сентября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Торпедо» — СКА получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ставки на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, принимаются за 1.65. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА (06.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2023, среда. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

На 6 сентября в КХЛ запланировано восемь матчей регулярного сезона. Немалый интерес будет направлен в сторону встречи «Торпедо» — СКА. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

Игорь Ларионов в межсезонье расстался со своим единомышленником и помощником Андреем Козыревым, который возглавил «Северсталь». Критики Профессора немедленно начали раскручивать сюжет про тактическую слабость главного тренера «Торпедо». Якобы не он поставил узнаваемый стиль нижегородцам.

Уже в первом официальном матче регулярки Ларионов ответил недоброжелателям, да ещё как! «Торпедо» на выезде выиграло у крепкого «Локомотива» со счётом 5:2, продемонстрировав приверженность атаке.

Кроме того, Профессор сохранил вектор развития клуба, активно продвигая в основной состав перспективную молодежь. В интервью СМИ Ларионов отметил, что не делит своих подопечных на молодых и опытных — для него все хоккеисты, которые выходят на лёд, уже полноценные игроки команды.

На такой кредит доверия со стороны тренера хоккеисты отвечают результативной игрой. Например, 20-летний Василий Атанасов и 23-летний Николай Коваленко сделали в игре с железнодорожниками гол+пас. Конечно, молодым игрокам свойственна нестабильность, но похвально желание клуба способствовать их развитию.

Нет никаких сомнений, что подход Игоря Ларионова к тренировочному процессу и выстраиванию команды отличается от подхода многих специалистов и даёт свои плоды. Наставник «Торпедо» признал, что в стартовой игре сезона было много волнений среди спортсменов, но это не помешало.

Новый регулярный сезон на домашней арене нижегородцы откроют встречей со СКА. Клуб из Санкт-Петербурга серьёзно обновил состав, пригласив опытных бомбардиров Сергея Толчинского, Алекса Гальченюка и вернув из аренды в «Сочи» талантливого Матвея Мичкова.

Последний попал в неприятную историю — два матча подряд хоккеист не попадает в заявку. СКА не разглашает официальную причину отсутствия Матвея, Ротенберг ссылается на высокую конкуренцию за место в составе и утверждает, что место в основе нужно заслужить.

В США тем временем недовольны простоем перспективного хоккеиста. Никому не понравится, когда твой проспект не получает нужного опыта и не появляется на льду.

«Торпедо» и СКА провели 43 личные встречи. Преимущество на стороне гостей — подопечные Романа Ротенберга выиграли 28 матчей. Разность заброшенных шайб — 149:106 также в пользу хоккеистов Санкт-Петербурга.

Первый матч «Торпедо» в новом сезоне продемонстрировал приверженность Ларионова атакующему стилю, который стал фирменным знаком команды. Да и в СКА собраны настоящие мастера позиционного нападения — достаточно вспомнить, как они забросили три шайбы во втором периоде встречи с «Ладой» и выиграли в Тольятти со счётом 3:0.

Весьма вероятно, что соперники откажутся от намерений сушить игру и действовать от обороны, поэтому поставим на тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.05.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — СКА 6 сентября 2023 года

Даже в серии плей-офф минувшего сезона «Торпедо» и СКА выдали два результативных матча. Напомним, в Кубке Гагарина СКА победил со счётом 5:3 и 5:4. Ждём 6 сентября от команд яркий атакующий хоккей и рассмотрим ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.