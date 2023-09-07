Турция — Армения. Сперцян и Тикнизян устроят парад голов

8 сентября состоится матч 5-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024 Турция — Армения. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу турок можно с коэффициентом 1.31. Победа гостей оценивается в 9.80. На ничью дают коэффициент 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Турция — Армения 8 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Турция — Армения получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют турки, сыграет коэффициент 1.06. Гол армян доступен с коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.10.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Турция — Армения (08.09.2023)

Сборная Турции 8 сентября 2023 года на домашнем стадионе будет принимать Армению. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. Результат очной встречи окажет огромное влияние на исход борьбы за выход в финальную стадию Евро-2024.

В группе D квалификации на Евро-2024 сложилась запутанная ситуация, ведь у команд разное количество сыгранных матчей. Поэтому лидирующее положение Турции в таблице носит формальный характер.

«Лунные звёзды» провели четыре матча и записали в актив девять очков. Им удалось обыграть Армению (2:1) и Латвию (3:2) на выезде, а дома победить Уэльс (2:0). Проиграли турки Хорватии — 0:2.

Турция может рассчитывать на талантливое поколение футболистов, среди которых есть несколько представителей топ-клубов. Например, Арда Гюлер в межсезонье пополнил состав «Реала», а Хакан Чалханоглу — ведущий конструктор атак «Интера».

Главный тренер Турции Штефан Кунц старается найти место на поле всем звёздам. Часто на домашней арене используется открытая схема игры, с акцентом на атаку и контроль. В минувшем матче с Уэльсом турки владели мячом 74% игрового времени. Стоит учесть, что соперник с 41-й минуты остался в меньшинстве после удаления Джозеффа Моррелла.

60% игрового времени контролировали мяч футболисты сборной Турции и в матче с Арменией. Чалханоглу вёл игру команды и грамотно регулировал вектор направления атак. Сопернику приходилось много времени проводить в обороне, что вылилось в пять жёлтых карточек.

Тренерский штаб сборной Армении наверняка сделал вывод из поражения от Турции (1:2) и постарается более компактно обороняться. Кроме того, находится в отличной форме лидер атак гостей Эдуард Сперцян.

В интервью СМИ перед матчем национальной команды футболист «Краснодара» пообещал быстро переключиться на дела в сборной и добиться максимального результата. Если Армения выиграет на выезде, то догонит Турцию по количеству очков в турнирной таблице.

Однако не только Сперцян был вызван в сборную из РПЛ, но и другие футболисты. В их числе Угочукву Иву, уроженец Нигерии с гражданством Армении, который выбрал сторону команды Петракова. Он выступает за «Рубин». Также тренер пригласил Тикнизяна из «Локомотива» и Арутюняна из «Краснодара».

По итогам трёх матчей Армения набрала шесть очков. После поражения от Турции в стартовом туре она одержала две победы подряд — над Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1). Тикнизян уже забил один мяч и сделал голевую передачу. Сперцян пока записал на свой счёт ассист.

В предстоящей встрече стоит ждать от соперников результативной игры. Армения забивала минимум один гол в каждом из трёх матчей квалификации Евро-2024, а турки не сумели найти брешь только в безупречной обороне Хорватии. Рекомендуем обратить внимание на ставку «обе забьют» за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Турция — Армения 8 сентября 2023 года

В отличной форме подошли к очной встрече лидеры сборных Армении и Турции. Сперцян и Тикнизян будут мотивированы оказаться полезными в команде. К обороне у соперников есть вполне объективные претензии из-за регулярных ошибок, поэтому ждём результативный матч, в котором команды обменяются голами.

Ставка: обе забьют за 2.10.