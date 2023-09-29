«Оренбург» — «Зенит». Семак исправит троечку на четвёрку

30 сентября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Зенит». Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.72. Успех оренбуржцев оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 30 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Зенит» (30.09.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 30 сентября состоятся четыре встречи 10-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Газовик» померяются силами «Оренбург» и «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов.

Смена главного тренера воодушевила «Оренбург», но, кажется, ненадолго. После ничьей с ЦСКА (1:1) и побед над «Сочи» (3:0) и «Локомотивом» (2:0) он по всем статьям уступил «Пари НН» (1:3). Соперник чаще создавал опасные моменты и нанёс гораздо больше ударов, в частности в створ.

В этот раз стратегия Давида Деограсии дала сбой. Сине-белые забили первыми, но затем столкнулись с безыдейностью. В послематчевом интервью испанский специалист сказал, что команда смотрелась хорошо только первые 20 минут. Он подчеркнул, что потом его подопечные начали играть назад, что им несвойственно.

Впрочем, во встрече с клубом из Нижнего Новгорода оренбуржцы выступали в гостях. На выезде они проводят матчи очень слабо. В 20 играх в чемпионате России на чужом стадионе «Оренбург» одержал только пять побед и два раза сыграл вничью. За этот период времени он забил 27 мячей, в то время как пропустил 47.

Поможет ли сине-белым поддержка родных трибун зацепиться за очки в игре с «Зенитом» или действующий чемпион окажется сильнее? Состав и качество футбола в целом у оренбуржцев хуже, чем у «Зенита». Да и другие факторы свидетельствуют в пользу их поражения.

«Зенит» в этом сезоне нехило штормит. Он потерял очки в трёх из четырёх встреч с командами из Москвы — уступил «Динамо» (2:3), сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и, наконец, в матче последнего тура потерпел поражение от «Локомотива» (1:2). Победил только пребывавший в чёрной полосе «Спартак» (3:1).

Из-за неудач петербуржцы спустились на третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. Такими темпами сине-бело-голубые могут впервые за пять лет остаться без золотых медалей чемпионата России. Сергею Семаку нужно срочно исправлять ситуацию.

С тех пор как Малком перебрался в «Аль-Хиляль», футбол «Зенита» стал менее доминирующим и результативным. В девяти встречах петербуржцы забили 19 мячей. Немало, но у «Крыльев Советов» больше. Кроме того, они стали чаще пропускать. За этот отрезок времени пропустили восемь мячей.

Относительно минувшего сезона показатели ощутимо ухудшились. На замену Малкому сине-бело-голубые недавно приобрели у «Локомотива» Вильсона Изидора. Однако француз ещё толком не освоился в новой команде. Он принял участие только в трёх неполных матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Впрочем, несмотря на имеющиеся трудности, «Зенит» выглядит явным фаворитом грядущей игры. Поставить на то, что он победит, и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так.

Другая ознаменовалась ничьей — 2:2, но это было в самом конце минувшего сезона. Для петербуржцев тот матч не имел большого значения. Они уже стали чемпионами и выступали резервным составом. Сейчас ситуация совсем иная. Нужно срочно навёрстывать упущенное и возвращать лидерство.

Думается, Семак подберёт правильные слова для мотивации подопечных. После матча с «Локомотивом», что уже становится традицией, случилась очередная неприятная история. На вопрос журналистов о том, исчерпан ли весенний конфликт с тренером «Зенита», Артём Дзюба ответил своим вопросом: «Кто это?» Пора ему об этом напомнить.

Как ни странно, в гостях в этом сезоне петербуржцы играют лучше, чем дома. В пяти встречах они не потерпели ни одного поражения. Ничьих две — с «Ростовом» и ЦСКА. За этот период времени сине-бело-голубые забили 10 голов. Сами пропустили только три.

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин оценил начало сезона клуба на троечку. Он также отметил, что поражение от «Локомотива» забыто и команда готова реабилитироваться. Что ж, пора бы исправить троечку хотя бы на четвёрочку.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 30 сентября 2023 года

Судя по всему, романтический период «Оренбурга» и Деограсии миновал. Если уж «Пари НН» он проиграл и пропустил три мяча, то во встрече с «Зенитом» тем более вряд ли удастся избежать поражения. У петербуржцев полно мотивации. Нужно исправляться за неудачу в матче с «Локомотивом» и возвращаться в чемпионскую гонку. История последних очных встреч всецело на стороне их результативной победы. Полагаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.