Беларусь — Румыния. Испанец спасёт белорусский футбол, но не сразу

Карлос Алос Феррер взялся за работу с «белыми крыльями», но у «цыплят» ему не выиграть. Нужно время.

12 октября состоится матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Беларусь – Румыния. Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу румын можно с коэффициентом 1.58. Шансы белорусов оценили в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ-2024 Беларусь — Румыния 12 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч Беларусь – Румыния не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют белорусы, сыграет коэффициент 1.88. Гол румын доступен с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Европы Беларусь — Румыния (12.10.2023)

Пришло время вернуться к матчам квалификации на ЧЕ-2024. В одном из таких 12 октября 2023 года на стадионе «Суса Ференц» в Будапеште сборная Беларуси будет играть с Румынией. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. «Белые крылья» почти попрощались с шансами на выход в финальную часть турнира.

Белорусы отстают от румын, располагающихся на второй строчке, на восемь очков. Поражение в очной встрече увеличит дистанцию до 11 очков, и это фактически будет означать, что квалификация для Беларуси закончится. А вот у «жёлтых» останутся нерешённые задачи, потому что борьба за две путёвки может затянуться надолго. «Цыплята» отстают от Швейцарии на два очка, а опережают Израиль на одно очко.

За время отбора Беларусь провела шесть матчей, выиграв только один из них. Ей удалось обыграть Косово со счётом 2:1. Также был один ничейный результат – во встрече с Андоррой (0:0). За всё время «белые крылья» забили всего лишь четыре мяча, а пропустили 11. Даже у андоррцев, располагающихся на последней строчке, меньше пропущенных голов – 10.

Из-за таких плохих результатов было решено сменить тренера, и в августе команду принял Карлос Алос Феррер. Это второй иностранный наставник в истории белорусской сборной. Он сразу же отметил, что дела плохи, но, проанализировав последние матчи и состав команды, испанец увидел, за счёт чего можно улучшить результаты.

Карлос дебютировал во главе Беларуси ничьей с Андоррой (0:0). Он сразу подметил, что были проблемы в завершающей стадии. Ещё бы, «белые крылья» нанесли за игру 15 ударов, а всего три пришлись в створ. Ни один из них не закончился взятием ворот. Также он подметил, что не хватило в игре глубины. Со всем этим наставник пообещал разобраться.

Однако в следующей встрече с Израилем его подопечные уступили со счётом 0:1. Самое обидное, что единственный гол был пропущен на третьей добавленной к матчу минуте. В атаке вновь не хватало уверенных действий в завершении, но, несмотря на более мощный подбор футболистов у соперника, белорусы уверенно отвечали своими атаками и даже четыре раза пробили в створ ворот.

Румыния не может позволить себе допустить промах в оставшихся матчах квалификации, потому что борьба в тройке лидеров очень плотная. Команда провела шесть встреч, не проиграв ни одной из них. Три игры завершились победой: над Андоррой (2:0), Беларусью (2:1) и Косовом (2:0). Вничью «цыплята» сыграли с «золотыми мальчиками» (0:0), Швейцарией (2:2) и Израилем (1:1).

Валентин Михэйлэ является основной надеждой команды на хорошее будущее. 23-летний спортсмен забил в квалификации ЧЕ-2024 три мяча. Он является полузащитником «Пармы», выступающей в Серии В. Он вошёл в заявку на октябрьские игры, как и Денис Алибек, который вносит свой важный вклад в атаку.

В составе сборной Беларуси будут выступать футболисты из РПЛ. Среди них испанский тренер вызвал Егора Карпицкого из «Крыльев Советов», Кирилла Капленко и Кирилла Печенина из «Оренбурга», Владислава Малькевича из «Урала». Также в заявку попали игроки Первой лиги – Валерий Громыко и Роман Юзепчук из московского «Торпедо», а также Захар Волков из «Химок». Остальные спортсмены выступают в казахстанской и белорусской лигах, кроме Александра Павловца из греческой «Ламии».

В свою очередь, костяк Румынии составляют легионеры, у которых гораздо больше опыта. Карлос Алос Феррер не решит всё за три игры, ему потребуется больше времени. Пока он пробует нащупать ту игру, с которой можно набирать очки. В последних встречах получалось хотя бы меньше пропускать. Думается, защита выйдет на первый план. Даже если «цыплята» дожмут «белые крылья», то максимум с одним забитым голом. Предлагаем ставку тотал меньше 2 мячей за 2.40.

Прогноз и ставки на матч Беларусь — Румыния 12 октября 2023 года

В этом матче не будет большого количества голов. Пока испанский тренер решит проблемы с реализацией у белорусских футболистов, уйдёт уйма времени. Многие даже в РПЛ забивают немного. Проблема лежит намного глубже. Однако в последних играх неплохо «белые крылья» действовали в обороне. Да и Румыния предпочитает добывать очки малой кровью, о чём свидетельствует статистика. Поставим на тотал меньше 2 мячей за 2.40.

Ставка: тотал меньше 2 мячей за 2.40.