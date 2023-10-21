«Зенит» — «Крылья Советов». Семак скучает по Малкому

22 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.55. Успех самарцев оценён в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (22.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 22 октября состоятся четыре встречи 12-го тура. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами местный «Зенит» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В последних пяти встречах в чемпионате России «Зенит» победил только «Рубин» (3:0) и замыкающий турнирную таблицу «Сочи» (2:0). Также он сыграл вничью с переживающим трудные времена ЦСКА (1:1). Уступили подопечные Сергея Семака «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3).

Из-за поражений сине-бело-голубые спустились на третье место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже семь очков. Команде из Санкт-Петербурга нужно срочно навёрстывать упущенное, но предпосылок к улучшению ситуации пока что немного.

Из хороших новостей — оправился от повреждения и приступил к тренировкам в общей группе основной голкипер «Зенита» Михаил Кержаков. Из плохих — у Сергея Семака по-прежнему не получается выстроить игру без Малкома, который этим летом перебрался в клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

Наставник в недавнем интервью признал, что «Зениту» не удалось компенсировать уход бразильца. Он отметил, что клуб из Санкт-Петербурга не смог найти схожего по позиции и функционалу футболиста. Семак старается выйти из ситуации за счёт изменения схемы игры, но пока что получается плохо.

Специалист рассказал, что его подопечные в последнее время стали допускать много индивидуальных ошибок и, как следствие, начали пропускать очень простые голы. Специалист обещал поработать над этим. Вполне вероятно, небольшой международный перерыв поможет ему исправить некоторые недочёты.

Впрочем, одной лишь работой над ошибками петербуржцам, пожалуй, не обойтись. По некоторой информации, их приоритетной целью на зимнее трансферное окно является приобретение нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре. В плане техники аргентинец во многом схож с Малкомом.

Гарре уже можно назвать одной из главных сенсаций этого сезона. Он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя мячами и одной результативной передачей. Однако статистика не отражает реальный вклад нападающего в успехи самарского клуба. Он демонстрирует высочайший уровень игры.

Впрочем, относительно минувшего сезона здорово прибавил не только Гарре, но и практически все ведущие футболисты «Крыльев Советов». Главное — значительно улучшилась их реализация. Соответственно, возросла результативность. В 11 турах в РПЛ самарцы забили целых 25 мячей — больше всех.

В последних шести встречах в чемпионате России подопечные Игоря Осинькина уступили только набравшему отменный ход «Пари НН» (0:2). Также они сыграли вничью с ЦСКА (2:2). Победили самарцы «Балтику» (2:1), «Факел» (3:0), «Сочи» (2:1) и, наконец, «Спартак» (4:0).

Таким образом, «Крылья Советов» расположились на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от «Краснодара» составляет шесть очков. Долго ли ещё клуб из Самары продержится так высоко, сказать трудно. Однако хочется верить, что закончит он этот сезон с медалями.

Подопечные Осинькина уже не первый год демонстрируют отменно организованный командный футбол, но только в этом сезоне старания тренера начали окупаться. В текущем тонусе самарцы вполне способны навязать борьбу и даже отобрать очки у «Зенита».

Впрочем, солидное преимущество петербуржцам даст поддержка домашних трибун. Поэтому наилучшим вариантом для ставки всё же видится «обе забьют» за коэффициент 1.81. Пять из восьми последних очных встреч закончились именно так. Также в пользу данной ставки свидетельствует статистика команд.

В 11 матчах в чемпионате России сине-бело-голубые пропустили 11 мячей, а забили 22. В этом сезоне они только один раз уходили с поля без голов — в выездной игре с «Балтикой» в Кубке России. О результативности самарцев мы уже сказали ранее. Осталось отметить, что в обороне у них не всегда порядок. В 16 встречах во всех официальных турнирах они пропустили 25 мячей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 октября 2023 года

«Зенит» по-прежнему находится в поисках себя. У него больше ресурсов, чем у «Крыльев Советов». Плюс матч состоится в Санкт-Петербурге. С другой стороны, подопечные Осинькина демонстрируют гораздо более качественный футбол и чаще побеждают. На наш взгляд, у команд примерно одинаковые шансы на победу. Так что предлагаем поставить на голы с обеих сторон. Петербуржцы и самарцы много и регулярно забивают, но и сами пропускают нередко.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.81.