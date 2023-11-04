«Монако» — «Брест». Головин соответствует европейскому уровню

Россиянин не только демонстрирует отменную игру, но и говорит правильные вещи. Не просто так его признали два раза подряд игроком месяца.

5 ноября состоится матч 11-го тура Лиги 1 «Монако» — «Брест». Начало игры — в 19:05 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «пиратов» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Брест» 5 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Брест» (05.11.2023)

Позади матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. На 5 ноября запланировано шесть встреч 11-го тура чемпионата Франции. В одной из них в городе Фонвьей местный «Монако» примет «Брест». Стартовый свисток прозвучит в 19:05 мск.

В 10 матчах в чемпионате Франции «Монако» проиграл только лидирующей «Ницце» (0:1) и «Лиллю» (0:2). Также он сыграл вничью с «Нантом» (3:3) и «Лорьяном» (2:2). Красно-белые расположились на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от «орлят» составляет два очка.

В трёх из четырёх игр подопечные Ади Хюттера потеряли очки на выезде. На домашнем стадионе они уступили «Ницце». Причём проиграли монегаски очень обидно. По ходу матча они два раза могли выйти вперёд, но нападающий Фоларин Балогун в обоих случаях не реализовал пенальти. «Орлята» забили в компенсированное ко второму тайму время — на 90+1-й минуте.

Во всех остальных встречах «Монако» одержал результативные победы. За этот период времени он пропустил 14 мячей, а забил 23. Четыре из них записал на свой счёт Александр Головин. Также он отметился одной результативной передачей. Бывший полузащитник ЦСКА набрал шикарную форму и вернулся на пик трансферной стоимости.

По итогам октября Головин был признан лучшим игроком месяца. Для россиянина эта награда стала второй в этом сезоне, ранее он признавался лучшим футболистом в сентябре. Александр поблагодарил болельщиков за то, что они во второй раз подряд проголосовали за него, но подчеркнул, что это командный успех.

Головин сказал, что без усилий партнёров никто ничего не сделает. Также он отметил, что все выкладываются по максимуму и стараются помогать друг другу. По мнению хавбека, самое главное, чтобы всё это складывалось в единый результат и приводило к победам. Подход правильный.

«Брест» в 10 встречах в Лиге 1 обыграл сначала «Ланс» (3:2) и «Гавр» (2:1), а затем «Реймс» (2:1) и замыкающий турнирную таблицу «Лион» (1:0). Также «пираты» сыграли вничью с «Ренном» (0:0), «Ниццей» (0:0) и «Тулузой» (1:1). Уступили они «Марселю» (0:2), «Лиллю» (0:1) и «ПСЖ» (2:3).

На протяжении последних пяти лет «Брест» занимает нишу в середине турнирной таблицы чемпионата Франции. Зачастую он побеждает равных по силе соперников и аутсайдеров, но терпит поражения во встречах с лидерами. Временами клуб выдаёт успешные серии, но затем следует закономерный спад.

Этот сезон, судя по всему, не станет исключением. В последних четырёх матчах в Лиге 1 у подопечных Эрика Руа две ничьих и столько же поражений. За этот период времени они пропустили пять мячей, что немного. Однако ситуация была бы совсем иной, если бы не Марко Бизот. В этом сезоне голкипер совершил уже 35 сейвов.

С другой стороны, Руа заслуживает похвалы. Несмотря на сильно ограниченные резервы, наставник поставил команде качественную игру в атаке. Она часто создаёт моменты и наносит много ударов по воротам. Проблема заключается в том, что далеко не всегда это приносит плоды.

В 10 матчах в чемпионате Франции «Брест» забил только 11 мячей. Его сильно подводит завершение. Поставить на то, что «Монако» обыграет «пиратов» и тотал больше 1.5 мяча, можно с коэффициентом 2.02. Три из четырёх последних очных встреч в городе Фонвьей закончились именно так. В другой красно-белые победили, но с минимальным перевесом.

В этом сезоне у монегасков собралась отменная группа атаки. Виссам Бен-Йеддер, Александр Головин и Такуми Минамино входят в топ-10 лучших игроков Лиги 1 по системе «гол+пас». Японец забил три мяча и отдал столько же результативных передач, а француз записал на свой счёт пять голов.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Брест» 5 ноября 2023 года

На домашнем стадионе «Монако» в этом сезоне выступает лучше всех в чемпионате Франции. В пяти матчах дома клуб забил 11 мячей, а пропустил только четыре. При Хюттере красно-белые набрали очень хороший ход и зарекомендовали себя как одного из главных претендентов на медали. Думается, они уверенно обыграют «Брест». «Пираты» подходят к встрече с четырёхматчевой безвыигрышной серией. Им не хватает крепости в защите и мастерства реализации.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 1.5 мяча за 2.02.