«Спартак» — «Локомотив». Максим Цыплаков притормозит

А заставит его это сделать надёжная оборона ярославцев, которым пора завершать серию поражений.

31 января состоится матч «Спартак» – «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы москвичей оценили в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Локомотив» 31 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.92. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 5.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» (31.01.2024)

Регулярный сезон КХЛ медленно подходит к своему финалу. Некоторым командам следует поторопиться, чтобы не остаться без плей-офф. 31 января «Спартак» будет принимать «Локомотив» на арене «Мегаспорт». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Ровно столько же у «Локомотива» с третьей строчки, но у «гладиаторов» хуже дополнительные показатели. Отставание от лидирующего СКА составляет всего лишь три очка. У подопечных Алексея Жамнова сохраняются шансы выиграть конференцию.

Московский клуб досрочно вышел в плей-офф. Всего на Западе стали известны пять участников Кубка Гагарина. «Спартак» выиграл 34 из 58 встреч в этом сезоне, забросил 199 шайб, а пропустил — 165. По результативности в КХЛ «гладиаторам» нет равных – они забили больше всех. Лучше всего команда выступает дома, одержав 20 побед в 28 встречах.

После длительной чёрной полосы подопечные Алексея Жамнова наконец-то вернули былую форму. Они выиграли три последних матчах. Дважды «Спартак» победил в московском дерби с «Динамо» (6:3 и 4:3 Б), а также одолел «Торпедо» (3:2). Во встрече с нижегородцами вернулся в состав один из игроков первой тройки Иван Морозов. Своё возвращение после травмы он отметил результативной передачей.

Великолепную форму набрал Максим Цыплаков. 25-летний нападающий продлил свою результативную серию до шести матчей. За это время он забросил семь шайб и сделал четыре ассиста. Хоккеисту уже пророчат будущее в НХЛ, а также появилась информация, что клубы проявляют активность по отношению к форварду «Спартака».

«Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Отставание от лидера составляет три очка, и команда будет продолжать бороться за первое место. Всего железнодорожники одержали победы в 36 из 56 встреч, забросили 144 шайбы, а пропустили — 113 – лучший результат в КХЛ.

Надёжная игра в обороне остаётся ключевой особенностью ярославского клуба. Благодаря этому он так высоко взобрался в таблице и досрочно отобрался в плей-офф. Более того, «Локомотив» лучше всех на Западе выступает в гостевых матчах, выиграв 19 из 27 встреч.

Подопечные Игоря Никитина, видимо, потеряли концентрацию. Они потерпели три поражения подряд. Железнодорожники уступили кризисному «Сочи» (1:2), минскому «Динамо» (3:5) и СКА (0:3). При этом игра с петербуржцами выглядела равной, но «Локомотив» очень сильно подвела реализация.

Ярославцы выиграли четыре из пяти последних очных матчей у москвичей. Три из этих побед были одержаны с минимальным преимуществом в одну шайбу. В другой «Локомотив» победил — 4:2. Единственное на этом отрезке поражение ярославцы потерпели со счётом 3:5. Плюс железнодорожники только один раз в этом сезоне проиграли более трёх встреч кряду. Наша ставка на победу гостей за 2.20.

Прогноз и ставки на матч ««Спартак» — «Локомотив» 31 января 2024 года

«Спартак» победил в последних трёх встречах, а «Локомотив» в стольких же потерпел поражения. Несмотря на это, мы отдаём преимущество железнодорожникам, которые в этом сезоне только раз проигрывали более трёх матчей кряду, а также победили в четырёх из пяти последних очных игр с красно-белыми. Подопечные Алексея Жамнова предпочитают атаковать, а с командами, которые концентрируются на обороне, играть им всегда тяжело.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.20.