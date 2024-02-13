«Северсталь» — «Спартак». Хоккей Жамнова и Козырева — это искусство

14 февраля состоится матч «Северсталь» – «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.30. Шансы череповчан оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Северсталь» — «Спартак» 14 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Северсталь» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.58. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак» (14.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2024, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Остаётся всё меньше времени до момента, когда регулярный сезон завершится. Определились почти все участники плей-офф. 14 февраля на арене «Ледовый дворец» в Череповце пройдёт матч между «Северсталью» и «Спартаком». Начало игры — не ранее 19:00 мск.

«Сталевары» находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 74 очка. От лидирующего СКА их отделяют 13 очков. Всего в этом сезоне «рыси» одержали 33 победы в 62 встречах. Они забросили 185 шайб, а пропустили 169. Несмотря на уход из команды тренера Андрея Разина, на показателях череповчан это никак не отразилось.

Андрей Козырев отлично справляется со своей работой. Он многому научился, поработав с Игорем Ларионовым в минувшем сезоне в «Торпедо». «Сталевары» хорошо выступают на домашней арене, выиграв 8 из 10 последних встреч. Даже под конец регулярки «рыси» не думают сбавлять ход.

«Северсталь» одержала пять побед в последних шести встречах. Уступили череповчане только «Витязю» (1:2 ОТ), но на выезде. Обыграли они минское «Динамо» (4:2, 4:2 и 3:2), «Торпедо» (3:2) и «Локомотив» (3:2 Б). После минувшей игры с «зубрами» подопечные Козырева обновили клубный рекорд по результативности, который в прошлом сезоне установил Разин.

«Спартак» стал одним из открытий этого сезона. Он занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 84 очка. Отставание от лидера составляет всего лишь три очка. Более того, у красно-белых по-прежнему сохраняются шансы побороться за Кубок Континента.

Подопечные Алексея Жамнова одержали 38 побед в 63 встречах. Они всё ещё остаются самой результативной командой этого сезона, забросив 217 шайб. Вот только с обороной у красно-белых не всё в порядке. Она часто даёт сбой, а защитник совершают грубые ошибки. Поэтому «Спартак» пропустил 172 гола. В целом его игра оставляет только приятные впечатления.

Николай Голдобин продолжает участвовать в гонке лучших бомбардиров этого розыгрыша. Он набрал 74 (35+39) очка по системе «гол+пас». Его одноклубник Павел Порядин записал в актив 52 (23+29) очка. В не менее отличной форме находится Максим Цыплаков – 45 (15+30) очков. Не менее важную роль для «Спартака» стал приносить освоившийся в составе Илья Ковальчук. Ветеран забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

Под конец сезона «гладиаторы» впали в небольшой кризис, потерпев шесть поражений подряд. Многие связывали этот спад в игре клуба как раз с появлением Ковальчука. Понадобилось немного времени, чтобы Алексей Жамнов вернул своих подопечных на прежний уровень. У тренера с огромным опытом получилось это сделать. «Спартак» выиграл семь из восьми последних встреч.

Дважды он обыграл московское «Динамо» (6:3 и 4:3 Б), победил «Торпедо» (3:2), «Автомобилист» (3:0), «Авангард» (5:3), «Барыс» (4:1) и «Локомотив» (5:1). Уступили красно-белые на этом отрезке только железнодорожникам (1:2). Действующая победная серия «Спартака» насчитывает четыре матча. В них он забросил 17 шайб, а пропустил только пять.

В этом сезоне команды встречались дважды. Оба раза они продемонстрировали яркий и атакующий хоккей, но победы одержал «Спартак» — 6:4 и 5:3. Ожидаем, что этот матч получится таким же насыщенным событиями и голами. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Северсталь» — «Спартак» 14 февраля 2024 года

Обе команды предпочитают тактику атакующего хоккея и не любят заживаться в обороне. Благодаря этому у них так много поклонников. «Северсталь» подходит к этой игре с победной серией из двух матчей, а «Спартак» — из четырёх. В составах клубов хватает ярких и результативных форвардов. Плюс последние две очные встречи в этом сезоне завершились минимум с восемью голами. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.95.