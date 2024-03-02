Прогнозы на Кубок Гагарина: «Ак Барс» вернётся, «Спартак» потухнет

Плей-офф КХЛ набирает обороты. В субботу, 2 марта, в Кубке Гагарина состоятся пять матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с общим коэффициентом 10.78.

Прогноз на второй матч серии «Локомотив» — ЦСКА

Первая игра обернулась для ярославцев кошмаром. Пропустили после первой же позиционной атаки соперника и в оставшиеся 55 минут не забили ничего. Большинство не работало, с рикошетами не везло, «пятачок» проиграли, а тут ещё и Иван Федотов тащил всё подряд. Трудно придумать более суровый тест на характер, чем начать серию с действующим чемпионом с 0:4 на своём льду.

Пожалуй, для ярославцев это даже хорошо. Игорь Никитин с первых месяцев работы в «Локомотиве» требовал изменения прежде всего в ментальности, в головах своих хоккеистов. Если его команда действительно переродилась и готова сражаться за Кубок Гагарина, она обязана реагировать определённым образом. В противном случае придётся признать, что капитального ремонта не состоялось. А косметическими изменениями действующего чемпиона не завалить.

Хочешь взять кубок — будь сильнее в момент истины. Тот же ЦСКА Сергея Федорова с аномальной статистикой побед в седьмых матчах не даст соврать. Лучше улететь в такой нокдаун и узнать о себе что-то новое в самом начале серии. Ведь времени и возможности что-то исправить остаётся больше. В общем, ключевыми во втором матче серии видятся скорее вопросы характера, веры в себя и твёрдости, чем тактики и домашних заготовок. Понятно, что домашнюю работу стороны проделали как надо и рассчитывать на игровые откровения слишком наивно.

На таком фоне выбирать победителя не рискнём, хотя ничья в основное время за 3.90 смотрится здорово. Проверим ничью в первом периоде за 2.45. Любителям больших коэффициентов стоит подумать о точном счёте 0:0 в первом периоде за 3.20. Порядка и организованности в действиях обеих команд станет ещё больше, а удалений должно быть по минимуму. По крайней мере в дебюте, когда держать эмоции под контролем чуть проще. Раз так, первого гола наверняка придётся подождать.

Прогноз на второй матч серии «Спартак» — «Северсталь»

Череповчане перегорели в первой встрече и получили 0:3 ещё по ходу стартового периода. И ничего — сражались до конца, не ушли в овертайм только благодаря нескольким смачным спасениям Дмитрия Николаева. Ситуация с вратарями в обеих командах изначально казалась ключевой в этой серии. Соперники весёлые, задорные, играющие. Добавим сюда нестабильность на последнем рубеже.

А потому нетрудно представить ситуацию, при которой каждый новый матч мало чем напоминает предыдущий. Рискнём заиграть ИТБ 2.5 гола «Северстали» за 2.20. Логика следующая: накануне подопечные Андрея Козырева имели все шансы рассчитывать на большее, однако Николаев в нужный момент подтащил. При этом оборона у красно-белых печальная (189 пропущенных шайб в регулярке — худший показатель среди всех участников плей-офф), а в шести предыдущих очных встречах череповчане забивали как минимум трижды.

С трудом верится, что москвичи после такой серии во второй раз подряд пропустят не более двух шайб. К тому же в четверг у «Северстали» совсем не пошло большинство. Время для работы над ошибками у гостей было, а «Спартак», похоже, так и не победил привычку удаляться в самый неподходящий момент.

Прогноз на второй матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист»

Казанцы наломали дров, открыв серию с домашнего поражения. Спасибо двум удалениям в первом периоде. Формально вторую шайбу «Автомобилист» забросил уже в равных составах, однако это повлияет разве что на процентные показатели. Понятно, что переезжать на Урал при счёте 0-2 «Ак Барс» хочет меньше всего, а гостям теперь спешить тем более некуда. И отказываться от привычного стиля игры они не станут.

Раз так, предпосылок для высокой результативности не видно. Зато поводы для позитива у зелёных просматриваются. Накануне они потихоньку добавляли: первый период завалили, второй провели средненько, зато концовку выдали что надо. Евгений Аликин выручал много и со вкусом. Повторить такое на заказ — задача со звёздочкой. Предположим, что команда Билялетдинова подтянет дисциплину и проснётся гораздо быстрее, чем в четверг. Судя по третьему периоду, всё остальное для победы у неё есть. Тогда даже просто крепкой игры Аликина не хватит.

На П1 букмекеры выставляют коэффициент 2.00. Варианты посмелее — победа «Ак Барса» в первом периоде за 2.50 и победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.70. Задачу-минимум на выезд в Татарстан подопечные Николая Заварухина выполнили. Это не значит, что они согласны на поражение во второй встрече. Но в случае чего упираться будут не так вдохновенно, как могли бы. Вырисовывается победа хозяев с разницей в пару-тройку шайб.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 2 марта

Ставка 1: ничья в первом периоде матча «Локомотив» — ЦСКА за 2.45.

Ставка 2: «Северсталь» забросит более 2.5 шайбы за 2.20.

Ставка 3: победа «Ак Барса» за 2.00.

Общий коэффициент = 2.45 х 2.20 х 2.00 = 10.78.