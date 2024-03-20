«Автомобилист» — СКА, третий матч. Цена ошибки выросла

21 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» – СКА. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.00. Шансы екатеринбуржцев оценили в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» — СКА 21 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Автомобилист» – СКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.88. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.00. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.90.

Анализ и прогноз на третий матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» — СКА (21.03.2024)

Сколько ещё сюрпризов в этом розыгрыше Кубка Гагарина преподнесут братья Заварухины? Пока Алексей испытывает нервы московского «Динамо», Николай творит сенсации во встречах с командой Ротенберга. 21 марта в 1/4 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» будет принимать на арене «Уралец» СКА. Начало игры – в 17:00 мск.

В челябинцев, как и в екатеринбуржцев, никто особо не верил, кроме преданных болельщиков. Перекрёстный формат плей-офф превзошёл все ожидания. Он дарит нам массу новых эмоций, поклонники Западной конференции сплотились, болея за свои клубы, а на Востоке мечтают о полуфинале, в котором будут только их любимые команды.

Когда «Автомобилист» прошёл «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии, никто не придал этому большого значения. Команда из Екатеринбурга была лучше соперника во всём. Но, с другой стороны, у казанцев наметился разлад, тренер и игроки потеряли взаимопонимание. Да и по ходу регулярного сезона часто казанцы показывали хоккей слабого уровня.

В четырёх выигранных встречах у «Ак Барса» подопечные Николая Заварухина очень бережно отнеслись к защите ворот. В итоге суммарно в них они пропустили только три шайбы. Евгений Аликин полностью оправдывает доверие со стороны тренера. Пусть даже у казанцев были проблемы, но их мощное нападение не каждый мог сдержать по ходу регулярного чемпионата. А 29-летнему голкиперу удалось.

СКА выглядел очень устрашающе. Правда, только на бумаге и со стороны. «Автомобилист» нисколько не сомневался в своих силах. Петербуржцы на протяжении нескольких лет добираются до финалов конференций. Пока всё выглядит так, что это будет их худший сезон в плей-офф КХЛ за последнее время.

Возможно, что никто не заметил проблем, которые начались ещё в серии с «Торпедо». Нижегородцы подобно «Ак Барсу» сбавили темп, появились слухи о недовольстве некоторых хоккеистов в СМИ работой Игоря Ларионова, но никто не придавал этому значения. Первую встречу подопечные Романа Ротенберга проиграли со счётом 2:5, но после этого победили в четырёх матчах кряду.

Казалось, что с каждой встречей игра СКА становилась лучше. «Автомобилист» эти ощущения быстро стёр. Уже первый матч четвертьфинала плей-офф КХЛ подопечные Николая Заварухина выиграли со счётом 3:2. Причём на характере. Победная шайба была заброшена на седьмой минуте третьего периода при счёте 2:2.

Роман Ротенберг сохранял спокойствие, обещал исправить ошибки, подумать над решением проблем. На деле всё оказалось не так. «Автомобилист» в ещё более спокойном ритме выиграл второй матч со счётом 3:1. Петербуржцы посыпались во втором периоде, начали часто удаляться, и екатеринбуржцы реализовали одно большинстве. А ведь могли и больше!

Тренер СКА не признаёт провал своего клуба и уверен, что борьба только началась. На этот раз хотелось бы увидеть подтверждение его слов на деле. Нельзя исключать того, что петербуржцы возьмут себя в руки и на выезде, даже находясь под давлением, одержат победу. Но также не стоит сбрасывать со счетов «Автомобилист».

Наиболее выгодным вариантом для ставки видится тотал меньше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.88. Цена ошибки СКА на выезде выросла вдвое, а то и втрое. Да и найти слабое место у «Автомобилиста» сложно. Екатеринбуржцы будут держать плотную защиту – это не новость. К тому же Ротенберг пообещал поработать с хоккеистами, снизить количество удалений. А значит, будет ещё меньше шансов забивать голы у подопечных Заварухина.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» — СКА 21 марта 2024 года

Если СКА проиграет третий матч – вернуться в серию будет намного тяжелее. Хотя история знает и не такие случаи. Ротенберг устранит недочёты, донесёт до своих хоккеистов важность этой встречи и попробует ловить «Автомобилист» на ошибках. Их мало, но они есть. У любого клуба можно найти слабые места. Тренер армейцев с Невы обладает большим опытом и будет его использовать. Нас ждёт ещё один очень интересный матч, в котором голов много не будет.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.88.