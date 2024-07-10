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Нидерланды — Англия: прогноз «Чемпионата» на 1/2 финала Евро-2024

Нидерланды — Англия: прогноз «Чемпионата» на 1/2 финала Евро-2024
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставки: тотал меньше 4.5 жёлтой карточки за 1.51, тотал больше 8.5 углового за 1.65.

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В составе обеих сборных много техничных нападающих, умеющих зарабатывать на себе фолы. А с учётом важности встречи, есть все основания полагать, что будет много борьбы, провокаций и нарушений правил.

Жёлтых карточек при этом много не предвидится. Пропускать финал никто не хочет. Да и судьи наверняка будут давать играть и бороться, понимая градус встречи. ТМ 4.5 ЖК принимается с коэффициентом 1.51.

А вот чего ожидается много, так это угловых. Зарабатывать их отлично получается как у нидерландцев, так и у англичан. «Три льва» вообще в этом искусстве настоящие асы. Только во встречах со Словакией и Швейцарией они суммарно подали 12 корнеров.

«Оранжевые» в пяти матчах на Евро-2024 в сумме заработали 30 стандартов. Заключить пари на то, что на двоих англичане и нидерландцы подадут больше 8.5 углового, можно с коэффициентом 1.65.

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