Нидерланды — Англия: букмекеры предсказали авторов голов в полуфинале Евро-2024

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Сборные Англии и Нидерландов встретятся 10 июля в полуфинальном матче Евро-2024. Игра состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Шансы подопечных Гарета Саутгейта оцениваются выше. Ставки на победу сборной Англии в основное время принимаются с коэффициентом 2.62.

Ничья идёт за 3.18, а победа команды Нидерландов по итогам двух таймов — за 3.10.

На проход англичан в финал дают коэффициент 1.80, итоговый успех нидерландцев доступен за 2.07.

Самый вероятный автор гола — Гарри Кейн (2.95). На результативный удар Джуда Биллингема предлагают поставить за 4.40.

Чуть ниже оценивается вероятность гола в исполнении Коди Гакпо (4.50), Фила Фодена (4.60) и Мемфиса Депая (5.00). Гол Букайо Саки идёт за 5.30, а гол Стивена Бергвейна — за 5.50.

Если в основное время команды обойдутся без голов, сыграет коэффициент 6.70.