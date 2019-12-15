Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Женское преследование. Будет пятая медаль? LIVE

ГОНКИ ДНЯ
*** 14:00 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:00 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на биатлоне! Сегодня третий, заключительный этап Кубка мира в Хохфильцене, а нам совсем не хочется, чтобы этот этап заканчивался. Ведь российские биатлонисты показывают в Австрии отличные результаты. В первый день спринты принесли нашей команде две бронзовых награды. Во второй Логинов стал вторым в гонке преследования, а серебро женской четвёрки воспринималось едва ли не как неудача. Что же ждёт нас в третий день? По расписанию — женский пасьют и мужская эстафета. А по результатам? Неужели после бронзового и серебряного дней будет золотой?
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