Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Женское преследование. Будет пятая медаль? LIVE

В первый день этапа Кубка мира в Хохфильцене Россия завоевала две бронзы. Во второй — два серебра. В третий должно быть два золота?

ГОНКИ ДНЯ

*** 14:00 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 16:00 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на биатлоне! Сегодня третий, заключительный этап Кубка мира в Хохфильцене, а нам совсем не хочется, чтобы этот этап заканчивался. Ведь российские биатлонисты показывают в Австрии отличные результаты. В первый день спринты принесли нашей команде две бронзовых награды. Во второй Логинов стал вторым в гонке преследования, а серебро женской четвёрки воспринималось едва ли не как неудача. Что же ждёт нас в третий день? По расписанию — женский пасьют и мужская эстафета. А по результатам? Неужели после бронзового и серебряного дней будет золотой?