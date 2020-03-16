Логинов спасёт или погубит сборную? Странные итоги сезона в мужском биатлоне

На этой неделе должен был состояться финальный этап Кубка мира в Осло, но из-за того, что происходит в мире, приходится подводить итоги сезона уже сейчас. И для мужской сборной России по биатлону он получился самый противоречивым за последние годы. Впервые с сезона 2013/14 российских биатлонистов не было в тройке сильнейших в общем зачёте Кубка мира. Зато впервые с 2008 года у российских мужчин есть личное золото чемпионата мира.

Отмучились. Сборной России по биатлону больше не придётся страдать на Кубке мира Кубок мира завершился потрясающими гонками. На такой биатлон можно смотреть вечно, но не нужно. Пожалейте сборную России.

Самый скандальный сезон

В первую очередь, минувший сезон запомнится бесконечными скандалами, которых было много даже для неспокойного российского биатлона. Всё началось с истории о контрактах СБР, которые российские биатлонисты никак не хотели подписывать. Потом был скандал с Антоном Бабиковым, которого отправили с Кубка мира прямиком на Кубок России без объяснения причин и даже не вернули вовремя винтовку.



Следом то же самое провернули и с титулованным Дмитрием Малышко, который не был худшим в сборной, но почему-то тоже отправился домой. И по большому счёту завершил сезон в декабре. Финальной точкой стала история с визитом полиции к Александру Логинову на чемпионате мира в Антхольце, из-за которой россиянину пришлось сняться с последней гонки. И это не говоря о мелких конфликтах, которые на фоне всего этого просто затерялись. Не многовато ли?

Наводка из России. Почему полиция обыскивала биатлониста Логинова и его тренера Поводы для обыска переводили «Гугл транслейтом». То ли плакать, то ли смеяться.

Никакой Гараничев и награждённый Поршнев

Евгений Гараничев прокатался весь сезон в качестве туриста в мужской сборной. Опытный биатлонист совсем потерял лыжный ход, ни разу не боролся за медали и провалил чемпионат мира в Италии. Во многом из-за его слабого этапа Россия не смогла взять медаль в эстафете. При этом тренерский штаб упорно продолжал ставить Евгения на все гонки, хотя уже пора признать, что время Гараничева уходит. Минувший сезон – точно в минус.



То же с некоторыми оговорками можно сказать и про Никиту Поршнева, который внезапно стал «Новичком года» по версии IBU. Другое дело, что Никита ещё молод и способен прогрессировать. Поршнев проехал весь сезон в основе, но совсем не убедил, что заслуживал этого.

Российского биатлониста Поршнева признали новичком года. Это не премия, а проклятье! Награду получали пятеро россиян. Четверо теперь даже не попадают в состав сборной.

Латыпов – новый Логинов?

Тренеры сборной России упорно продолжают верить в Эдуарда. Артём Истомин считает, что потенциально Латыпов может выступать на уровне Логинова. По крайней мере, потенциал у него для этого имеется. И ведь действительно в некоторых гонках Эдуард выглядел просто прекрасно



ходом! В гонке преследования в Рупольдинге он бежал на уровне элиты. Да и в концовке сезона Латыпов был лучшим в сборной России в этом компоненте и при нормальной стрельбе выиграл бы свои первые медали на Кубке мира. При этом минувший год в целом для него вполне можно считать неудачным. Очередной странный итог странного сезона.

Латыпову и Халили не дали шанса на ЧМ по биатлону. А теперь они лучшие в сборной России! Парни спасали мужскую эстафету вдвоём. Тренеры опять сделают вид, что так и надо?

Елисеев — человек одной гонки

Если бы сезон на Кубке мира состоял исключительно из спринтерских гонок, Матвей уже был бы элитным биатлонистом. В каждом спринте он претендует на медаль. А в одном из них даже завоевал её, впервые поднявшись на пьедестал на таком уровне. Вроде бы, сезон можно занести в плюс, о чём говорил и сам Елисеев.



Но я бы не стал этого делать. Уж слишком нестабильно бегал россиянин. В некоторых гонках казалось, что Матвей в какой-то момент просто бросал бороться. Уверен, что Елисеев должен и может выступать гораздо сильнее. Тренеры заявляют, что раскрыли в этом сезоне спортсмена по-новому. Но, пожалуй, нет, пока не раскрыли.

Халили и Стрельцов – лучики света

Кирилл Стрельцов поразил всех, когда забежал в топ-20 в первых своих двух гонках на Кубке мира. Так круто не дебютировали в основе даже звёзды нынешнего биатлона. Во многом это случилось благодаря близкой к идеалу стрельбе россиянина. Тем не менее, Стрельцов как минимум обозначил свои перспективы для тренерского штаба. И здесь тренерам большой плюс, что дали Кириллу шанс показать себя на Кубке мира.



Ещё больше впечатлил Карим Халили, который, судя по всему, уже сейчас готов быть в основе сборной России. Карим ничего и никого не боится, знает иностранные языки, избегает конфликтов и очень устойчив психологически. А ещё у него крутой последний круг, что может сделать его постоянным финишёром команды в эстафете. Не хочется сглазить, но всё говорит о том, что Карим – это светлое будущее российского биатлона.

Халили и Латыпов спасли сборную России в эстафете. А на ЧМ тренеры поставить их испугались С таким рвением Карим Халили мог завоевать медаль чемпионата мира, но тренерский штаб решил не рисковать. Ох и зря!

Логинов спас СБР

Я постарался найти позитивные моменты в прошедшем сезоне в мужской сборной России, которые действительно были. Но в целом-то сезон неудачный. Если бы не золото Александра Логинова на чемпионате мира. Саша по сути спас Союз биатлонистов России в лице Владимира Драчёва и Алексея Нуждова. Сейчас они могут ответить на критику, показав медальный зачёт мирового первенства. Логинов сохранил им работу как минимум ещё на один сезон.



Вопрос в том, кому спасать сборную в следующем сезоне – всё тому же Логинову? Александр вроде бы заявил, что из биатлона уходить не собирается, но если вдруг что-то случится, и он даже не уйдёт, а просто потеряет высокий уровень, то тем самым невольно погубит сборную.



Кроме Логинова тянуть команду вверх, кажется, пока некому.