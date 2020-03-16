Логинов спасёт или погубит сборную? Странные итоги сезона в мужском биатлоне

На этой неделе должен был состояться финальный этап Кубка мира в Осло, но из-за того, что происходит в мире, приходится подводить итоги сезона уже сейчас. И для мужской сборной России по биатлону он получился самый противоречивым за последние годы. Впервые с сезона 2013/14 российских биатлонистов не было в тройке сильнейших в общем зачёте Кубка мира. Зато впервые с 2008 года у российских мужчин есть личное золото чемпионата мира.
Самый скандальный сезон
В первую очередь, минувший сезон запомнится бесконечными скандалами, которых было много даже для неспокойного российского биатлона. Всё началось с истории о контрактах СБР, которые российские биатлонисты никак не хотели подписывать. Потом был скандал с Антоном Бабиковым, которого отправили с Кубка мира прямиком на Кубок России без объяснения причин и даже не вернули вовремя винтовку.
Следом то же самое провернули и с титулованным Дмитрием Малышко, который не был худшим в сборной, но почему-то тоже отправился домой. И по большому счёту завершил сезон в декабре. Финальной точкой стала история с визитом полиции к Александру Логинову на чемпионате мира в Антхольце, из-за которой россиянину пришлось сняться с последней гонки. И это не говоря о мелких конфликтах, которые на фоне всего этого просто затерялись. Не многовато ли?
Никакой Гараничев и награждённый Поршнев
Евгений Гараничев прокатался весь сезон в качестве туриста в мужской сборной. Опытный биатлонист совсем потерял лыжный ход, ни разу не боролся за медали и провалил чемпионат мира в Италии. Во многом из-за его слабого этапа Россия не смогла взять медаль в эстафете. При этом тренерский штаб упорно продолжал ставить Евгения на все гонки, хотя уже пора признать, что время Гараничева уходит. Минувший сезон – точно в минус.
То же с некоторыми оговорками можно сказать и про Никиту Поршнева, который внезапно стал «Новичком года» по версии IBU. Другое дело, что Никита ещё молод и способен прогрессировать. Поршнев проехал весь сезон в основе, но совсем не убедил, что заслуживал этого.
Латыпов – новый Логинов?
Тренеры сборной России упорно продолжают верить в Эдуарда. Артём Истомин считает, что потенциально Латыпов может выступать на уровне Логинова. По крайней мере, потенциал у него для этого имеется. И ведь действительно в некоторых гонках Эдуард выглядел просто прекрасно
ходом! В гонке преследования в Рупольдинге он бежал на уровне элиты. Да и в концовке сезона Латыпов был лучшим в сборной России в этом компоненте и при нормальной стрельбе выиграл бы свои первые медали на Кубке мира. При этом минувший год в целом для него вполне можно считать неудачным. Очередной странный итог странного сезона.
Елисеев — человек одной гонки
Если бы сезон на Кубке мира состоял исключительно из спринтерских гонок, Матвей уже был бы элитным биатлонистом. В каждом спринте он претендует на медаль. А в одном из них даже завоевал её, впервые поднявшись на пьедестал на таком уровне. Вроде бы, сезон можно занести в плюс, о чём говорил и сам Елисеев.
Но я бы не стал этого делать. Уж слишком нестабильно бегал россиянин. В некоторых гонках казалось, что Матвей в какой-то момент просто бросал бороться. Уверен, что Елисеев должен и может выступать гораздо сильнее. Тренеры заявляют, что раскрыли в этом сезоне спортсмена по-новому. Но, пожалуй, нет, пока не раскрыли.
Халили и Стрельцов – лучики света
Кирилл Стрельцов поразил всех, когда забежал в топ-20 в первых своих двух гонках на Кубке мира. Так круто не дебютировали в основе даже звёзды нынешнего биатлона. Во многом это случилось благодаря близкой к идеалу стрельбе россиянина. Тем не менее, Стрельцов как минимум обозначил свои перспективы для тренерского штаба. И здесь тренерам большой плюс, что дали Кириллу шанс показать себя на Кубке мира.
Ещё больше впечатлил Карим Халили, который, судя по всему, уже сейчас готов быть в основе сборной России. Карим ничего и никого не боится, знает иностранные языки, избегает конфликтов и очень устойчив психологически. А ещё у него крутой последний круг, что может сделать его постоянным финишёром команды в эстафете. Не хочется сглазить, но всё говорит о том, что Карим – это светлое будущее российского биатлона.
Логинов спас СБР
Я постарался найти позитивные моменты в прошедшем сезоне в мужской сборной России, которые действительно были. Но в целом-то сезон неудачный. Если бы не золото Александра Логинова на чемпионате мира. Саша по сути спас Союз биатлонистов России в лице Владимира Драчёва и Алексея Нуждова. Сейчас они могут ответить на критику, показав медальный зачёт мирового первенства. Логинов сохранил им работу как минимум ещё на один сезон.
Вопрос в том, кому спасать сборную в следующем сезоне – всё тому же Логинову? Александр вроде бы заявил, что из биатлона уходить не собирается, но если вдруг что-то случится, и он даже не уйдёт, а просто потеряет высокий уровень, то тем самым невольно погубит сборную.
Кроме Логинова тянуть команду вверх, кажется, пока некому.
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