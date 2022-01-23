Городок русского триумфа. Почему Антхольц — особое место для нашего биатлона

Неожиданная победа Антона Бабикова в индивидуальной гонке и поразительное серебро женской эстафеты с тремя штрафными кругами в очередной раз подтвердили, что Антхольц – особое место для сборной России. Почему-то именно здесь наши спортсмены любят триумфально заезжать на подиум, удивляя и соперников, и болельщиков, и самих себя.

Главная надежда

Последние два сезона именно Антхольц был главной радостью для российского биатлона, а итальянский этап надёжно стал ассоциироваться с Александром Логиновым.

Если нынешний сезон для россиян довольно щедр на медали, то два года подряд с этим была сильнейшая напряжёнка — антирекорды по гонкам без подиумов это подтвердят. Всё это время Логинов был единственным, кто побеждал в личных гонках. И было это как раз в Антхольце.

Первое знаковое золото случилось сезоне-2019/2020 на чемпионате мира, проходившем в Антхольце. В спринте Логинов стал первым, обойдя двух французов – Кентена Фийона Майе и Мартена Фуркада. Для сборной России это золото было первым на ЧМ за четыре года. На следующий день в свой актив Александр добавил ещё и бронзу.

Вторую важную победу Логинов одержал спустя год. Золото в индивидуальной гонке стало для команды не только первой медалью в сезоне-2020/2021, но и первой личной наградой с февраля 2020 года. А потом были медали в эстафетах: бронза у мужчин и золото у женщин.

Итальянский принц

Если Дмитрия Малышко все называют «королём Оберхофа», то Антона Шипулина можно по праву считать «принцем Антхольца». На итальянской земле россиянин завоевал 11 медалей, из которых девять – личные.

На верхнюю ступеньку пьедестала Антон поднимался шесть раз, причём лишь однажды в составе эстафеты. Кстати, первую личную победу Шипулин одержал как раз в Италии в сезоне-2010/2011. Дважды россиянин был близок к тому, чтобы оформить золотой хет-трик на итальянском этапе. В сезоне-2012/2013 Антон выиграл в спринте и пасьюте, лишь в эстафете взяв серебро. А в сезоне-2015/2016 Шипулин одержал победы в пасьюте и эстафете (Цветков, Гараничев, Малышко и Шипулин), но в спринте, увы, был лишь пятым.

Женский праздник

В сезоне-2015/2016 Антхольц вообще выдался жарким. Помимо золота Шипулина в пасьюте, серебра Цветкова в спринте и золота мужской эстафетной четвёрки, четыре медали завоевала и женская сборная! В спринте победу неожиданно одержала Ольга Подчуфарова, а бронзу завоевала Екатерина Юрлова-Перхт. Для Ольги эта победа так и осталась единственной в карьере. Но что интересно, для обеих россиянок это был лишь второй подиум на КМ.

В пасьюте россиянки поменялись местами: Юрлова взяла золото, Подчуфарова стала лишь восьмой. До последнего рубежа Ольга претендовала на сенсационный золотой дубль, но неожиданно допустила три промаха, лишив себя медали.

На следующий день обе спортсменки вновь стояли на подиуме, завоевав бонзу в составе эстафеты (Шумилова, Загоруйко, Юрлова-Перхт и Подчуфарова). И для Екатерины, и для Ольги этот итальянский этап стал безоговорочно лучшим в карьере.

Золотая «Зайка»

Особым местом Антхольц был и для незабвенной Ольги Зайцевой. В Италии на пьедестал россиянка поднималась четыре раза и восемь раз заезжала в топ-10.

Две медали «Зайка» завоевала в сезоне-2010/2011. Сперва Ольга стала третьей в спринте, проиграв на финише Туре Бергер и Анастасии Кузьминой. А уже через день в составе эстафеты (Слепцова, Богалий-Титовец, Сорокина-Гусева, Зайцева) одержала победу. Будучи финишёром, спортсменка единственной из россиянок прошла все рубежи на ноль. Да и в целом в тот день она была одной из пяти биатлонисток, которые не допустили ни одного промаха. Это золото для Зайцевой стало юбилейным, 20-м на Кубке мира.

После этого Ольга брала медали в Антхольце ещё дважды, причём оба раза в составе эстафет. В сезоне-2011/2012 в актив Зайцевой добавилась бронза, а через год – серебро.

Единственная и неповторимая

Самой уникальной победой для россиян в Антхольце было золото Анны Фролиной-Булыгиной в сезоне-2008/2009.

В спринте биатлонистка финишировала четвёртой, пропустив вперёд Дарью Домрачеву, Туру Бергер и Кати Вильхельм. В пасьюте же россиянка неожиданно победила с двумя промахами. И это при том, что у ставшей второй Кайсы Мякяряйнен был один промах, а у замкнувшей топ-3 Домрачевой – два. Интересно, что победа была одержана не с огромным преимуществом, а в плотной борьбе на трассе. Соперниц Фролина обошла лишь на 2,3 секунды!

Для Анны эта медаль так и осталась единственной личной на Кубке мира. Позднее она поднималась на пьедестал семь раз, но лишь в составе эстафет. В сборной Южной Кореи до топ-8 россиянка добралась лишь однажды, а Антхольц больше не благоволил спортсменке. Видимо, чтобы блистать в Италии, нужно входить в сборную России.