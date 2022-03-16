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Биатлонист Даниил Серохвостов жёстко шутит над собой и партнёрами по команде в «Телеграме» – неужели это смешно?

Серохвостов ведёт (не)шуточный блог в «Телеграме». Жёстко смеётся над собой и партнёрами
Татьяна Постникова
Даниил Серохвостов жёстко шутит над собой
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Главному юмористу сборной России по биатлону блокировка «Инстаграма» не помешала.

Недавний новичок сборной России по биатлону Даниил Серохвостов за минувший сезон показал не только, что заслуженно занимает место в национальной команде, но и что является там «своим». Серохвостов обрёл колоссальную любовь болельщиков. И дело не только в результатах, но и в его харизме. Мы уже рассказывали о том, как Даниил шутит в своём «инстаграме». Теперь, как и большинство, Серохвостов перешёл в «Телеграм», где «отжигает» пуще прежнего.

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«Как он бегает вообще?»

Если в «Инстаграме» Сероховстов больше шутил, выкладывая фото, то в «Телеграме» он проявляет остроумие словом. Даниил не стесняется отвечать на многочисленные вопросы болельщиков, в том числе о других биатлонистах, используя юмор и сарказм.

— Как не промазать последним выстрелом? – вопрос от подписчика.
— Не знаю, спроси у Эдика, — ответил Даниил.

— Какое было первое впечатление от Антона Бабикова? – поинтересовался болельщик.
— Как он бегает вообще? – признался Серохвостов.

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Иногда шутки бывают и более жёсткими. Так, например, Даниил после неудачной гонки выложил фото с Каримом у ноутбука, подписав: «Это мы пытаемся найти себя в протоколе». Но важен даже не этот подкол, а дискуссии, развернувшиеся под ним. Одна из подписчиц пошутила, что также искала в протоколе гонок Евгению Буртасову, которая пропускает Кубок СБР.

— А она что? – уточнил Серохвостов.

— Не выступает, — ответила подписчица, сопроводив комментарий плачущими эмодзи.

— Слабая, наверное, — подытожил Даниил.

Серохвостов прошёлся и по Гараничеву. Накануне пасьюта на Кубке СБР Даниил сделал прогноз о фаворитах гонки, особо выделив Гараничева. А про Латыпова спортсмен пошутил немного иначе. Один из фанатов признался, что живёт недалеко от Эдуарда, но болеет за Даниила.

«Правильно! У Эдика и так много болельщиков», — рассказал Серохвостов.

«У Карима два пика»

Главный «пострадавший» от шуток Серохвостова – его приятель Карим Халили. Даниил с первого появления на Кубке мира признавался, что Карим – его кумир, и постоянно шутил на эту тему. В «Телеграме» Серохвостов опубликовал фото Халили с тренировки, подписав её «Работу работает». Позднее Даниил добавил в комментариях под фото краткое описание Карима – «Машинка». На вопросы подписчиков о том, почему Халили работает, а Даниил сидит в социальных сетях, спортсмен ответил: «У Карима уже два пика, поэтому мы сейчас хреначим».

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Взаимоотношения с Халили – действительно одна из тех тем, которая чаще всего всплывает в разговоре с подписчиками. В какой-то момент Даниил не выдержал и решил похвастаться самым сокровенным – автограф-картой Карима. Серохвостов не просто показал фото карточки, а записал счастливое видео с автографом в руках. Некоторые пытались в ответ пошутить про то, что между спортсменами больше, чем дружба, но Даниил подобные моменты пресекал. Зато довольно охотно отвечал на вопросы о другом важном человеке в своей жизни – возлюбленной Ксении Довгой, кстати, тоже биатлонистке сборной России.

— Даня, у вас есть домашние питомцы?
— Девушка.

— Какая порода?
— Дворовая вредная.

Между тем, конечно, Даниил говорил о том, что Ксения – та биатлонистка, за которую он болеет, и охотно призывал делать то же самое и своих фанатов.

«Красивый, красивый, красивый»

Если вы думаете, что Серохвостов – злой тролль, который жёстко подстёбывает лишь своих партнёров по команде, то вы ошибаетесь. Больше всех Даниил шутит над своей жизнью и самим собой. Пускай, где-то это выглядит довольно жёстко, но тем не менее такими шутками биатлонист приковывает внимание к себе и как бы налаживает контакт с аудиторией.

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Первое, что сразу привлекает в канале Даниила, это название. Канал Серохвостов назвал очень просто «Мой канал», поставив на аватарку не самую удачную свою фотографию. Второе – сразу после создания канала Даниил пообещал «бонус» всем своим подписчикам – стикеры со своими неудачными фотографиями. Как можно судить по сообщениям биатлониста, стикеры созданы давным-давно, вот только часть из них не для всеобщей публики, а лишь для шуток среди друзей. Поэтому Серохвостову нужно их отредактировать, чтобы представить аудитории. Релиз должен быть после Кубка СБР в Уфе, так что, может, ещё не поздно подписаться на Даниила?

Даниил отличается и особой самоиронией. На некоторых постах, помимо привычных позитивных эмодзи с сердечками, появлялись и не слишком приятные, вроде коричневой кучки. Одна из подписчиц серьёзно возмутилась на этот счёт, обратившись к другим болельщикам. Даниил же признался, что подобные эмодзи ставит он сам, сопроводив ответ «огоньком». Иронично Серохвостов отреагировал и на другой вопрос от болельщика.

— Считаешь себя умным? – спросил один из подписчиков.
— Я тупой капец, — самокритично ответил биатлонист.

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После пасьюта Кубка СБР и чемпионата России одна из подписчиц сожалела, что не в телевизионной трансляции не показали, как Серохвостов отработал на рубеже. Даже тут Даниил нашёл, что ответить, постебав себя за четыре промаха в гонке.

— Даниил, мы расстроились, что твою стрельбу не увидели, — написала девушка.
— Вы бы расстроились, если бы увидели её, — сказал спортсмен.

Но между тем Даниил иногда отличается и особой «скромностью» в оценке некоторых своих качеств. Так, спортсмена попросили описать себя словами. Над ответом Серохвостов, видимо, думал довольно долго.

«Красивый, красивый, красивый, красивый, красивый», — написал он.

«Спортсмены не развлекаются»

Иронизирует Серохвостов в ответах и на относительно общие вопросы, которыми его засыпает публика. Вот подборка шедевральных фраз Даниила.

— Где в России нравится бегать?
— На беговой дорожке.

— Когда больше нравятся гонки: с утра или вечером?
— Когда их нет.

— Как Уфа встретила?
— Круто! В аэропорту в Макдональдсе поел, потом открытие крутое было.

Кстати, об уже закрытом Макдональдсе Серохвостов говорил неоднократно, рассказывая, как он поел в аэропорту. Даниил даже провёл среди подписчиков опрос, чтобы определить, какое блюдо оттуда болельщики любят больше всего.

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Но главным вопросом от подписчиков был всё-таки другой. Серохвостова спросили, как он развлекается в свободное время. На это Даниил дал довольно серьёзный ответ, чтобы обозначить свою статность и осознанность.

— Спортсмены не развлекаются, — подытожил Серохвостов в своём (не)шуточном блоге.

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