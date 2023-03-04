Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Йоханнес Бё летит к своему очередному золоту! LIVE

В Нове-Место (Чехия) продолжается седьмой этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. В субботу, 4 марта, будет разыграно два комплекта наград — в мужской и женской гонках преследования. Начало пасьютов — в 15:50 и 17:45 по московскому времени соответственно.
В мужской гонке преследования главный фаворит — Йоханнес Бё. В спринте он сделал себе шикарный задел, чтобы одержать свою 16-ю победу на Кубке мира в этом сезоне. У девушек первыми тоже стартуют норвежки: Марте Рёйселанд и Ингрид Тандреволд, но здесь отрывы небольшие, и ожидается яркая борьба.
«Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции мужской и женской гонок преследования. Следите за Кубком мира по биатлону вместе с нами!
За километр до финиша Понсилуома опережает Бенедикта Долля на две секунды! Удержит ли швед третье место?
А вот борьба за бронзу сегодня будет интересной! Третьим с заключительного огневого рубежа ушёл Бенедикт Долль, сразу за ним Мартин Понсилуома.
Тарьей Бё точен, он уходит на дистанцию через 44 секунды после младшего брата, сдвинуть его со второго места уже ни у кого не получится.
Йоханнес один раз промахнулся на заключительной стрельбе, но сегодня уже ничего не помешает ему выиграть.
Тем временем на отсечке 9,1 км Йоханнес выигрывает у Тарьея одну минуту и три секунды! Интриги в этой гонке не осталось уже никакой.
На третье место выходит Бенедикт Долль, он проигрывает Йоханнесу минуту и 58 секунд. Сразу за немцем идёт Фабьен Клод.
Не справляются со стрельбой и другие биатлонисты! Самуэльссон промахивается дважды и опускается на седьмую позицию, у Хартвега также два промаха, после третьей стрельбы он идёт девятым.
Абсолютно ту же самую ошибку совершает Тарьей и также не закрывает последнюю мишень стоя! Однако и старший Бё, несмотря на ошибку, однозначно сохранит своё второе место.
Йоханнес закрыл четыре мишени на стрельбе из положения стоя, но промахнулся последним выстрелом! Однако и это не помешает ему сохранить лидерство в гонке.
Себастиан Самуэльссон без промахов прошёл два первых огневых рубежа и на дистанции уже обогнал Хартвега. Перед третьей стрельбой швед вышел на третью позицию, его отставание от Йоханнеса — одна минута и 35 секунд.
В это время на третью позицию неожиданно выходит швейцарец Никлас Хартвег. Кстати, в этом сезоне он уже несколько раз поднимался на подиум, удастся ли ему показать высокий результат и сегодня?
Трижды ошибается на второй лёжке Мартин Понсилуома и теряет своё третье место!
Йоханнес точен и на второй лёжке! Справляется и Тарьей, его отставание от лидера — 46 секунд!
Кристиансен и Стрёмсхейм допускают по одному промаху и опускаются на шестую и седьмую позицию после первого огневого рубежа. Мартин Понсилуома закрывает все пять мишеней и выходит на третье место.
Братья Бё точны на первом огневом рубеже и ожидаемо сохраняют промежуточное первое и второе место.
Стартовала мужская гонка преследования! Сегодня бороться с норвежцами будет очень трудно.
После очередной победы младшего Бё норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, трёхкратный чемпион мира, рассказал, что готов отдать Йоханнесу свою квоту на лыжном Кубке мира, чтобы проверить, на что способен сильнейший биатлонист мира.
Перед стартом этапа Кубка мира в Нове-Место стало известно, что главный конкурент Йоханнеса Бё за «Большой хрустальный глобус» Стурла Легрейд пропустит ближайшие гонки из-за коронавируса. Так что победу в общем зачёте Кубка мира Йоханнесу можно отдать уже сейчас.
Первые четыре места в спринте заняли норвежцы. Сможет ли кто-то из представителей других стран вклиниться в борьбу с Йоханнесом и Тарьеем Бё, Ветле Шоста Кристиансеном и Эндре Стрёмсхеймом, узнаем совсем скоро!
До старта гонки преследования остаётся ещё 20 минут. Самое время ознакомиться со стартовым листом, который можно найти вот здесь.
Победа в спринте стала для Йоханнеса девятой подряд на Кубке мира в этом сезоне!
Предлагаем вспомнить самые яркие моменты спринтерской гонки, в которой младший Бё обеспечил себе великолепную стартовую позицию на старте пасьюта.
Первым на старт c большим преимуществом отправится Йоханнес Бё. В спринте он опередил своего ближайшего преследователя Тарьея Бё на 30 секунд!
Для того чтобы Йоханнес остался без золота в пасьюте, должно произойти настоящее чудо. Способен ли хоть кто-то остановить норвежца сегодня?
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на седьмом этапе Кубке мира в Нове-место пройдут сразу две гонки преследования.
Первыми на старт выйдут мужчины. Время начало мужского пасьюта — 15:50 (по московскому времени).
А уже в 17:45 медали в преследовании разыграют женщины.
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