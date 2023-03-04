Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Йоханнес Бё летит к своему очередному золоту! LIVE

В Нове-Место (Чехия) продолжается седьмой этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. В субботу, 4 марта, будет разыграно два комплекта наград — в мужской и женской гонках преследования. Начало пасьютов — в 15:50 и 17:45 по московскому времени соответственно.

В мужской гонке преследования главный фаворит — Йоханнес Бё. В спринте он сделал себе шикарный задел, чтобы одержать свою 16-ю победу на Кубке мира в этом сезоне. У девушек первыми тоже стартуют норвежки: Марте Рёйселанд и Ингрид Тандреволд, но здесь отрывы небольшие, и ожидается яркая борьба.

«Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции мужской и женской гонок преследования. Следите за Кубком мира по биатлону вместе с нами!