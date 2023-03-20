Лучший молодой биатлонист мира — сын миллионера и музыкант. Кто такой Никлас Хартвег

Пока все зевали, наблюдая за развязкой противостояний за «Глобусы» на Кубке мира по биатлону, настоящая борьба развернулась за приз лучшему молодому биатлонисту сезона. Буквально в последней гонке сезона у итальянца Томмазо Джакомеля награду «увёл» Никлас Хартвег из Швейцарии.

Ещё год назад он был безвестным юниором, а сейчас стал лидером национальной команды и кандидатом в звёзды мирового биатлона.

Крутой прорыв

Долгие годы самым популярным биатлонистом Швейцарии был Беньямин Вегер, завершивший карьеру в прошлом году. После ухода бородача место лидера освободилось, и его неожиданно занял 23-летний Хартвег.

Швейцарец дебютировал на Кубке мира ещё в сезоне-2020/2021, правда, периодически отправлялся на Кубок IBU. Тогда лучшим результатом сезона для Хартвега было 47-е место в гонке преследования, показанное на ЧМ-2021.

В прошлом году Никлас стал спортсменом основы национальной команды и даже вместе со сборной ездил на Олимпийские игры в Пекин, но выше 37-го места в спринте подняться ему не удалось. За весь сезон биатлонист лишь однажды заехал в топ-20, став 17-м в индивидуальной гонке.

Никлас Хартвег Фото: Christian Manzoni/Getty Images

А уже в этом году, буквально со старта Кубка мира, Хартвег заявил о себе. В первой же гонке сезона – индивидуалке в Контиолахти – швейцарец сенсационно завоевал серебро. Можете вспомнить, как это было.

Позднее Никлас ещё несколько раз приятно удивил: в сингл-миксте вместе с Эми Басергой он завоевал серебро и бронзу. Сезон биатлонист тоже закрыл красиво: в последней гонке он выиграл серебро, «сделав» на заключительном круге крепкого норвежца Ветле Шосту Кристиансена.

Неплохо Хартвег выступил и на чемпионате мира. В индивидуалке спортсмен занял шестое место, показав второй лучший результат на ЧМ в истории Швейцарии. До этого Беньямин Вегер становился пятым.

Неудивительно, что в ходе такого прорыва Хартвег сумел забрать звание лучшего молодого атлета у Джакомеля. Весь сезон два перспективных биатлониста вели борьбу за синюю майку, которая переходила то к одному, то к другому. А ключевую роль сыграла именно последняя гонка сезона.

«Мечта — стать одним из лучших в спорте»

А начинал Хартвег свой путь в спорте не с биатлона. В возрасте пяти лет семья Никласа переехала в Лондон, где глава семейства Михаэль Хартвег, состоятельный бизнесмен и инвестор, нашёл новую работу. Тогда, как вспоминает спортсмен, из-за отсутствия снега он начал заниматься футболом, плаванием и триатлоном. Спустя три года семья Хартвегов вернулась в Швейцарию, и тогда Никлас решил попробовать себя в зимних видах спорта, так как его притягивало всё, что связано со снегом. В итоге выбор пал на биатлон, в который мальчик влюбился с первых минут.

«Мечта однажды стать одним из лучших в спорте появилась уже тогда», – говорил Никлас.

Прогрессировать юному спортсмену помогал отец. Михаэль в основном занимался работой в экономической сфере, однако большое внимание уделял инвестициям в спорт, в частности в биатлон. В 2022 году Хартвег-старший открыл новую лыжероллерную трассу, самую длинную в Швейцарии. Сейчас он входит в совет директоров крупного биатлонного центра Roland Arena в Ленцерхайде, где функционирует биатлонная школа, а также проходят этапы Кубка IBU.

Работа отца не прошла зря. Никлас пошумел на юниорском уровне. Он стал чемпионом мира по юношам в индивидуальной гонке, а также неоднократно побеждал и завоёвывал медали на этапах юниорского Кубка IBU.

Никлас Хартвег Фото: Christian Manzoni/Getty Images

«Музыка помогает мне оставаться творческим»

Но юноша сконцентрирован не только на тренировках. Никлас – довольно разносторонний человек. Ему нравится кататься на скейтборде, заниматься сёрфингом, а также активно проводить время с друзьями.

«Я бы охарактеризовал себя как заинтересованного, разностороннего и увлечённого человека. Для меня очень важны хорошие отношения с другими людьми, и мне нравится быть частью команды. Моя сильная воля и моя страсть к спорту мотивируют меня каждый день», – рассказал о себе Никлас.

Но, пожалуй, главное хобби биатлониста – творчество. Хартвег любит делать фотографии, снимать и монтировать видео, а также писать музыку. Последним Никлас активно занимается с 2018 года. Изначально он писал биты, а поэкспериментировав на этом поле, перешёл к полноценным песням.

Никлас Хартвег Фото: Из личного архива

«Мне важно заниматься чем-то другим, помимо тренировок. Музыка помогает мне оставаться творческим. Мне это не в тягость, как раз наоборот. Во время занятий музыкой моя голова находится вне спорта, я могу отключиться и расслабиться», – пояснил Хартвег.

Свои песни Никлас выпускает под псевдонимом Ник Перри. Если с первой частью сценического имени всё понятно, то со второй чуть сложнее. Как объяснял Хартвег, фамилию Перри он выбрал в честь персонажа мультфильма «Финес и Ферб» утконоса-шпиона Перри. Всю музыку Никлас создаёт у себя дома прямо на ноутбуке. В апреле этого года спортсмена, который ранее самостоятельно продвигал свои треки, подписал один из швейцарских лейблов.

Права на видео принадлежат Golfcartcrew Production. Посмотреть его можно на YouTube-канале Nik Perry.

И всё-таки музыка – это именно хобби для Хартвега. Спортсмен по-прежнему утверждает, что главная его цель – реализовать себя в биатлоне.

«Нельзя поразить цель, которую не видишь. Моя цель ясна: однажды я хочу стать одним из лучших биатлонистов мира и выступать в роли преданного представителя этого вида спорта», – говорил швейцарец.