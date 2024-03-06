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Юниорский чемпионат мира по биатлону – 2024: в Норвегии подрастает суперзвезда Каспер Калкенберг, кто он такой?

В Норвегии растёт новая суперзвезда биатлона. Итоги юниорского чемпионата мира
Юлия Сидорова
Юниорский чемпионат мира по биатлону – 2024
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19-летний Каспер Калкенберг уже встал в один ряд с братьями Бё, Бьорндаленом и Свендсеном.

Grega Valancic/GettyImagesС 23 февраля по 2 марта в эстонском Отепя проходил юниорский чемпионат мира – 2024. Биатлонисты соревновались в двух возрастных категориях – среди юниоров и юниорок (20-22 лет) и среди юношей и девушек (17-19 лет).

Безусловно, очень жаль, что на этой арене не было россиян. Но и без талантливейших Юлии Шеллер и Савелия Коновалова, которые удивляли нас на Спартакиаде, на турнире хватало новых имён. Давайте знакомиться!

А ведь Шеллер могла блистать на чемпионате мира:
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На арене всё те же

Юниорский чемпионат мира удивлял разнообразием стран на пьедестале почёта – это почти забытая история для Кубка мира.

Только в двух из 18 гонок в топ-3 вошли представители одной страны. Конечно же, норвежцы. В масс-старте в младшей категории первым стал Каспер Калкенберг, третьим – Оливер Алм. Брат Оливера Тобиас тоже взял бронзу, но уже среди юниоров. Лучше него оказались его соотечественники Сиверт Герхардсен и Исак Фрей. Последний уже хорошо известен биатлонной публике. На чемпионате Европы в январе Фрей завоевал две золотые медали, а на юниорском ЧМ дополнил их ещё одним личным золотом и серебром.

Каспер Калкенберг

Каспер Калкенберг

Фото: Grega Valancic/GettyImages

У Норвегии не было доминации в личных гонках, зато они выиграли все эстафеты, кроме двух. Юноши и девушки уступили Франции в смешанке, а юниорки проиграли Германии в классической эстафете.

Главной звездой турнира стал 19-летний Каспер Калкенберг. Норвежский юноша выиграл золото в спринте и масс-старте, финишировав в обеих гонках с преимуществом более 30 секунд, а также стал вторым в индивидуалке.

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Благодаря этому достижению Каспер встал в один ряд с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, у которого также две медали этого турнира, почти догнал Йоханнеса Бё и Эмиля Хегле Свендсена, у которых по три золота юниорского ЧМ, и обогнал Тарьея Бё, завоевавшего на этом уровне один титул.

«Он, безусловно, может стать одним из лучших в мире. Он был очень хорош на протяжении всего юниорского возраста и доминировал в Норвегии. Это показывает, что у мальчика огромный потенциал, и что он собирается, в нужный момент», – восхитился Каспером норвежский эксперт Ола Лунде.

Не норвежцами едиными

Все уже давно привыкли, что Норвегия в биатлоне впереди планеты всей. Однако этот чемпионат показал, что у целого ряда стран подрастает серьёзное подкрепление.

В младшей группе в топ-3 заехали представили необычных биатлонных стран. Например, в масс-старте, где первым стал Калкенберг, серебро выиграл эстонец Якоб Кулбин. Он же стал пятым в индивидуальной гонке, а седьмое место занял его соотечественник Яслослав Неверов. На чемпионате мира в Нове-Место эстонки сотворили историю. Возможно, именно Якоб и Ярослав в недалёком будущем будут поднимать национальный биатлон.

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Кстати, серебро в «классике биатлона» выиграл хорват Матижа Легович. Помимо двух эстонцев в первой десятке оказались два поляка, канадец и бельгиец.

Среди девушек явного лидера не проявилось. В каждой личной гонке в топ-3 прорвались совершенно разные спортсменки. Только француженке Волдии Галмаз Паулин удалось завоевать две медали – бронзу в индивидуалке и серебро в спринте. Удивительно, но в этой возрастной категории норвежки вообще не выиграли ни одной личной медали.

Победительницей индивидуалки стала немка Алма Сигизмунд, вторая – чешка Илона Плечакова. В спринте победу праздновала шведка Эльза Тангландер, бронза у немки Мелины Гауп. Большой масс-старт выиграла украинка Александра Меркушина – младшая сестра призёра чемпионата мира Анастасии Меркушиной. Следом за ней финишировала француженка Лола Бугеад и итальянка Шарлот Гаутеро.

Норвежские парни – лидеры, юниорки – аутсайдеры

Среди юниоров история уже более привычная глазу: четыре из девяти медалей забрали себе норвежцы. Правда, скандинавские девушки и в этой возрастной категории остались без медалей.

В индивидуальной гонке – единственной дисциплине без норвежцев в топ-3 – победу одержал немец Леонард Пфунд. В первой десятке представители Франции, Польши, Норвегии, Швейцарии и Казахстана. В большом масс-старте сразу за тремя норвежцами финишировал украинец Виталий Мандзин.

А лучшим результатом знаменитого монгола Энкхсайхана Энкхбата стало 22-е место в спринте. Энкхбат, похоже, подошёл к пику формы в январе, как раз к чемпионату Европы, когда завоевал золото в индивидуальной гонке.
Монгол творил историю биатлона:

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Среди юниорок лучшей вновь стала представительница Германии – Джулия Таннхеймер, она же завоевала серебро в спринте. Два серебра на счету словацкой биатлонистки Эмы Капустовой – индивидуалка и спринт.

Бронза классики отправилась в Словению вместе с Леной Репинк. Неожиданной стала бронза в спринте болгарской спортсменки Валентины Димитровой.

Интрига на Кубке мира возрастёт

Подводя итоги турнира, можно смело говорить о новой плеяде подрастающих биатлонных звёзд. Если Исак Фрей и Каспер Калкенберг наверняка громко заявят о себе после эпохи современных норвежских звёзд, то после Ингрид Тандреволд, Иды Льен, Эмили Каленкеберг (это, кстати, старшая сестра Каспера), Марен Киркеэйде и Юни Арнеклейв скандинавским девушкам пока совершенно не на кого рассчитывать.

Удивительно сильными выглядят немецкие биатлонисты. Именно они вслед за норвежцами заняли второе место в общем медальном зачёте турнира – пять золотых медалей, четыре из которых выиграно в личных гонках – очень мощное достижение страны в современных реалиях.

Такое разнообразие наций в топ-3 каждой гонки даёт надежду на многогранное развитие биатлона в будущем – с интригой в каждом старте.

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