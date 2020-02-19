Нелин — об угрозах россиян в адрес Самуэльссона: вся страна набрасывается на одного

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Йеспер Нелин прокомментировал ситуацию вокруг соотечественника Себастиана Самуэльссона, который из-за угроз со стороны российских болельщиков был вынужден ограничить доступ к комментариям в своём «инстаграме».

Ранее олимпийский чемпион Самуэльссон выразил недовольство победой Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце, вспомнив о допинговом прошлом россиянина.

«К сожалению, он не впервые сталкивается с таким потоком ненависти. Самуэльссн получил угрозы смерти по электронной почте, я видел немало их. Печально, что вся страна набрасывается на одного человека и атакует его», — приводит слова Нелина Aftonbladet.

Также Йеспер сказал, что, как и Себастиан, не принимает приглашение Логинова в гости.

Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Чушь собачья». Самуэльссон отреагировал на приглашение Логинова

Йоханнес Бё: мы немного перегнули. Подпортили Логинову его день