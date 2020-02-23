Касперович: Логинову надоело бороться, он замкнулся. Будет жаль, если он завершит карьеру

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, не стал опровергать слова подопечного, заявившего о возможном завершении профессиональных выступлений из-за постоянных нападок.
«Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру», — цитирует Касперовича ТАСС.
22 февраля в 6 часов утра за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он заявил, что правоохранители искали препараты и лекарства.
Позже стало известно, что первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не подтвердили применения ими запрещённых препаратов.
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