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Евгений Редькин — о Кубке Содружества: альтернативой Кубку мира эти старты стать не могут

Евгений Редькин — о Кубке Содружества: альтернативой Кубку мира эти старты стать не могут
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Олимпийский чемпион 1992 года и член исполкома Союза биатлонистов России Евгений Редькин предположил, может ли Кубок Содружества стать аналогом Кубка мира.

«Конечно, альтернативой Кубку мира эти старты стать не могут по определению. В любом случае будет ограниченная конкуренция. Но в данной ситуации выбирать не приходится, это единственный вариант, где мы можем соревноваться не сами с собой. Возможно, он будет разрастаться, будут приглашаться биатлонисты из других стран. Посмотрим, кто откликнется. С чего-то же надо начинать», — приводит слова Евгения Редькина «Спорт-экспресс».

Напомним, недавно Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал календарь Кубка Содружества, в котором примут участие российские и белорусские спортсмены.

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