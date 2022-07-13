Евгений Редькин — о Кубке Содружества: альтернативой Кубку мира эти старты стать не могут

Олимпийский чемпион 1992 года и член исполкома Союза биатлонистов России Евгений Редькин предположил, может ли Кубок Содружества стать аналогом Кубка мира.

«Конечно, альтернативой Кубку мира эти старты стать не могут по определению. В любом случае будет ограниченная конкуренция. Но в данной ситуации выбирать не приходится, это единственный вариант, где мы можем соревноваться не сами с собой. Возможно, он будет разрастаться, будут приглашаться биатлонисты из других стран. Посмотрим, кто откликнется. С чего-то же надо начинать», — приводит слова Евгения Редькина «Спорт-экспресс».

Напомним, недавно Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал календарь Кубка Содружества, в котором примут участие российские и белорусские спортсмены.