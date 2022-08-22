Стал известен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка Содружества в Сочи

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси опубликовал составы биатлонной команды на первый этап Кубка Содружества, который пройдёт в Сочи с 23 по 29 августа. Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» (Красная Поляна).

Мужчины:

Антон Смольский (серебряный призёр Олимпиады-2022)

Дмитрий Лазовский

Максим Воробей

Степан Данилов

Александр Кошин.

Женщины:

Динара Алимбекова (олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете)

Алина Пильчук

Дарья Кудаева

Аделина Сабитова.

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU). Следующий раунд соревнований состоится в Раубичах (Беларусь) с 13 по 19 сентября.

Полное расписание Кубка Содружества доступно здесь.