Стал известен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка Содружества в Сочи

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси опубликовал составы биатлонной команды на первый этап Кубка Содружества, который пройдёт в Сочи с 23 по 29 августа. Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» (Красная Поляна).
Мужчины:
Антон Смольский (серебряный призёр Олимпиады-2022)
Дмитрий Лазовский
Максим Воробей
Степан Данилов
Александр Кошин.
Женщины:
Динара Алимбекова (олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете)
Алина Пильчук
Дарья Кудаева
Аделина Сабитова.
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU). Следующий раунд соревнований состоится в Раубичах (Беларусь) с 13 по 19 сентября.
Полное расписание Кубка Содружества доступно здесь.
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