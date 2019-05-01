Усик сделает очередной шаг к величию и ещё 9 главных боёв мая в боксе и ММА

Бокс. 4 мая. Лас-Вегас, Невада, США. Бокс. Сауль Альварес (Мексика, 51-1-2, 35 KO) – Дэниел Джейкобс (США, 35-2-0, 29 KO)

Этот унификационный поединок в среднем весе обещает стать одним из самых значительных боёв не только мая, но и всего нынешнего года. 28-летний мексиканец Сауль Альварес вернётся из суперсреднего веса, в котором он в декабре одержал досрочную победу над британцем Рокки Филдингом и обзавёлся поясом регулярного чемпиона мира WBA, в средний вес.

Здесь он будет не только защищать отобранные им в сентябре у казахстанца Геннадия Головкина мировые титулы WBC и WBA Super, но и попытается добавить к этим регалиям принадлежащий 32-летнему чернокожему американцу Дэниелю Джейкобсу чемпионский пояс IBF. И Альварес, и Джейкобс будут проводить первую защиту своих титулов.

Американский боксёр также стал чемпионом мира только в октябре прошлого года, разыграв вакантный пояс IBF с украинцем Сергеем Деревянченко, которого сумел одолеть по очкам. Для Альвареса, который подписал контракт со стриминовым сервисом DAZN (5-летнее соглашение, рассчитанное на 11 поединков, стало рекордным для нерекламных контрактов за всю историю мирового спорта.

В случае, если оно будет до конца исполнено обеими сторонами, то, согласно его условиям, это принесёт Саулю как минимум $ 365 млн.), это будет своего рода первая проверка на прочность. Фаворитом предстоящего боя у букмекеров является Альварес, шансы которого на победу оцениваются в соотношении от 3,5 до 5 к 1.

ММА. 4 мая. Челябинск, Россия. ММА. RCC 6. Александр Шлеменко (Россия, 57-12) – Вискарди Андраде (Бразилия, 20-7)

Главным событием очередного шоу смешанных единоборств, устраиваемого промоушеном Russian Cagefighting Championship в Челябинске, должен был стать поединок с участием одиозного российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Однако после его скандального задержания силовыми структурами в Кисловодске руководство промоутерской компании решило расторгнуть контракт с ним. После этого организаторам турнира пришлось искать ему замену. И вскоре было объявлено, что шоу возглавит схватка, одним из участников которой станет авторитетный и популярный 34-летний отечественный средневес Александр Шлеменко.

«Емельяненко теперь мужик с яйцами». Неужели бойца изменил кавказский скандал? Теперь Александр хватает себя за разные места и грозится раздеться догола, но обманывает. И не забывает всё это фиксировать на видео.

Этот бескомпромиссный боец по прозвищу Шторм на протяжении многих лет выступал под эгидой промоушена Bellator. Но в октябре прошлого года их сотрудничество было завершено, после чего Шлеменко стал свободным агентом. Несмотря на то, что в своё время Александр был чемпионом Bellator, расстались они отнюдь не полюбовно. В частности Шторм обвинил руководство промоушена в том, что оно планомерно разрушало его карьеру.

В период с октября 2017 по октябрь 2018 годов Шлеменко проиграл три боя. Однако в декабре он впервые выступил под эгидой промоушена RCC, одержав досрочную победу над немцем Йонасом Билльштайном, прервав таким образом самую продолжительную проигрышную серию в своей долгой карьере. И вот теперь Шторм снова выступит в рамках бойцовского вечера от RCC. В противники россиянину был выбран непростой 35-летний бразильский боец Вискарди Андраде, который в своё время небезуспешно выступал в промоушене UFC, выиграв под его эгидой три поединка из четырёх.



Буквально в прошлом месяце Андраде выступил на турнире RCC Intro 3 в Екатеринбурге, где одержал победу нокаутом над россиянином Сергеем Мартыновым. Скорее всего, Шлеменко ждёт весьма непростой бой. Но если Александр действительно, ставит себе цель в скором времени подписать контракт с UFC, как он заявлял ранее, то он просто обязан одерживать в предстоящей схватке убедительную победу.

Грядущее шоу RCC в какой-то степени будет ещё и показательным. В Челябинской области сменилось руководство (вместо Бориса Дубровского, врио губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер), а это значит, что теперь нужно показывать себя по-новому. Структуры РМК неплохо находили общий язык с прежней властью, несколько раз привозили легендарного Майка Тайсона в район строительства горно-обогатительного комбината, вероятно, чтобы получить лояльность местных жителей. С приходом новой команды удивлять придётся более фундаментальными и убедительными подходами, коими, безусловно, являются качественные бойцовские шоу, на которых, как известно, народ голосует рублём.

Бокс. 4 мая. Стоктон, Калифорния, США. Артур Бетербиев (Россия, 13-0-0, 13 KO) – Радивое Каладжич (США, 24-1-0, 17 KO)

Спортивная карьера 34-летнего проживающего в Канаде российского полутяжеловеса Артура Бетербиева в последнее время существенно притормозила из-за его конфликта и судебных разбирательств с промоутером Ивоном Мишелем. Однако в итоге им всё же удалось разойтись без материальных претензий к друг другу. Теперь карьерой Бетербиева начал заниматься патриарх промоутерского цеха Боб Арум, обещающий, что отныне Артур будет драться гораздо чаще, чем это было в последние годы (за последние четыре года Бетербиев провёл всего шесть поединков).



Для чеченского нокаутёра предстоящий бой будет лишь второй защитой мирового титула IBF, который он завоевал ещё в ноябре 2017 года, одержав досрочную победу над немцем Энрико Кёллингом. Претендентом в этой схватке выступит 27-летний босниец Радивое Каладжич, который перебрался из Боснии и Герцеговины в США и теперь представляет на ринге эту страну. Для него предстоящий бой станет первой попыткой в карьере обзавестись поясом чемпиона мира. В пассиве Каладжича только один проигранный на профи-ринге бой спорным раздельным решением судей американцу Маркусу Брауну. Тем не менее явным фаворитом схватки считается Бетербиев, вероятность выигрыша которого оценивается букмекерами в диапазоне от 10 до 16 к 1.

ММА. 5 мая. Оттава, Канада. UFC Fight Night 151. Эл Яквинта (США, 14-4-1) – Дональд Серроне (США, 35-11)

Главным событием турнира UFC Fight Night 151 станет поединок двух известных американских легковесов – 31-летнего Эла Яквинты, который сейчас является #4 в рейтинге лёгкого веса, и 36-летнего Дональда Серроне, располагающегося на 8-й строчке. В апреле прошлого года Яквинта оспаривал находившееся тогда в вакантном состоянии звание чемпиона UFC в лёгком весе, но проиграл в одностороннем бою единогласным решением судей россиянину Хабибу Нурмагомедову. Однако в декабре Эл закрыл это поражение, одолев по очкам соотечественника Кевина Ли.

Более опытный Серроне, имеющий бойцовское прозвище Ковбой, также ранее однажды претендовал на титул чемпиона UFC в лёгком весе, и так же, как и Яквинта, завершил эту попытку неудачей. В декабре 2015 года он всего лишь за одну минуту был разбит действующим на то время чемпионом бразильцем Рафаэлом дос Аньосом. В прошлом году Серроне провёл четыре поединка, одержав три досрочные победы и один раз проиграв по очкам.

Победитель схватки Яквинты и Серроне вряд ли сможет уже в следующем бою ещё раз попытаться завоевать титул UFC в лёгком весе, но станет гораздо ближе к этой цели. Как известно, ранее дисквалифицированный после поединка с ирландцем Конором Макгрегором действующий полновесный чемпион организации Хабиб Нурмагомедов проведёт свой очередной бой только 7 сентября – против владельца пояса временного чемпиона американца Дастина Порье.

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Однако, учитывая, что топ-претенденты американец Тони Фергюсон и Конор Макгрегор по разным обстоятельствам могут в ближайшее время оставаться вне клетки, у победителя боя Яквинта – Серроне может появиться шанс получить тайтл-шот уже в конце нынешнего – начале следующего года. У букмекеров совсем небольшим фаворитом предстоящего противостояния котируется Яквинта.

ММА. 11 мая. Рио-де-Жанейро, Бразилия. UFC 237. Роуз Намаюнас (США, 8-3) – Джессика Андраде (Бразилия, 19-6)

В очередном масштабном турнире UFC, который примет Бразилия, не могли не выступить бойцы из этой страны, обладающей мощными традициями в смешанных единоборствах. В главном событии 237-го номерного шоу подерутся женщины. Действующая обладательница чемпионского титула UFC в минимальном весе 26-летняя американца Роуз Намаюнас будет проводить уже вторую его защиту. В ноябре 2017 года она сумела отобрать пояс у долгоиграющей по меркам UFC чемпионки из Польши Йоанны Енджейчик, нокаутировав её уже в первом раунде, а в апреле прошлого года успешно провела первую защиту против той же соперницы, одолев её по очкам единогласным решением судей.

На этот раз соперницей Намаюнас, которая впервые подерётся за пределами США, станет обладающая статусом ветерана UFC 27-летняя бразильянка Джессика Андраде. Предстоящий поединок станет для Андраде уже 15-м под эгидой ведущего промоушена ММА в мире. Однажды – в мае 2017 года – бразильянка уже оспаривала титул чемпионки UFC, но проиграла по очкам единогласным решением судей вышеупомянутой Йоанне Енджейчик. Однако, согласно котировкам букмекерских контор, в предстоящей схватке Андраде имеет, хоть и не намного, но больше шансов на победу, нежели действующая чемпионка Намаюнас.

Также в рамках турнира UFC в Рио-де-Жанейро зрители смогут увидеть поединки с участием нескольких хорошо известных бразильских ветеранов смешанных единоборств. 42-летний Антониу Рожериу Ногейра сразится с американцем Райаном Спэнном, 44-летний Андерсон Силва подерётся с другим американцем Джаредом Каннонье, а 32-летнему Жозе Алду будет противостоять австралиец Александр Волкановский. А ещё в предстоящем шоу в клетке появится бывший чемпион UFC в двух весах (лёгком и полусреднем) 40-летний американец Би Джей Пенн, который встретится с соотечественником Клэем Гуидой.

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Ну, и также стоит отметить, что в одном из боёв обширного карда турнира выступит россиянин Саид Нурмагомедов, который в рамках наилегчайшего веса, в своём третьем поединке под эгидой UFC схлестнётся с ещё одним бразильцем Раони Барселосом.

Бокс. 18 мая. Бруклин, Нью-Йорк, США. Деонтей Уайлдер (США, 40-0-1, 39 KO) – Доминик Бризил (США, 20-1-0, 18 KO)

Изначально 33-летний американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер намеревался провести рематч с британцем Тайсоном Фьюри. Как известно, состоявшийся в декабре бой между ними завершился вничью. По мнению большинства любителей бокса, лучше в этом поединке смотрелся всё же британец. Возможно, поэтому сумевший по ходу боя дважды отправить соперника в нокдаун Уайлдер больше стремился провести повторный поединок. Однако Фьюри решил повременить с новой встречей против американского чемпиона мира WBC, подписал контракт с американским промоутером Бобом Арумом и выйдет на ринг в июне против малоизвестного немца Тома Шварца.

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Уайлдеру пришлось искать другого соперника для очередной защиты своего пояса, и его выбор остановился на соотечественнике Доминике Бризиле. Последний является не только одногодком чемпиона, но и обладает одинаковым с ним ростом (201 см). Бризил однажды уже оспаривал звание чемпиона мира, но в июне 2016 года потерпел пока единственное своё поражение на профи-ринге от британца Энтони Джошуа (ТКО 7). Букмекеры не очень верят в шансы Бризила в предстоящем бою. Котировки на победу Уайлдера колеблются в пропорции от 5 до 10 к 1.

Бокс. 18 мая. Глазго, Шотландия, Великобритания. Иван Баранчик (Белоруссия, 19-0-0, 12 KO) – Джош Тэйлор (Шотландия, 14-0-0, 12 KO)

Победив в 1/4 финала второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии в первом полусреднем весе шведа турецкого происхождения Энтони Йигита и завоевав таким образом вакантный мировой титул IBF, 26-летний проживающий в США белорус Иван Баранчик в 1/2 финала встретится с 28-летним шотландцем Джошем Тэйлором. Последний является участником Олимпийских игр 2012 года и боксирует на профи-ринге всего 3,5 года. Ранее Тэйлор обзавёлся статусом официального претендента на мировой титул WBC, однако, участвуя в турнире WBSS, получил возможность оспорить пояс чемпиона мира IBF.

На пути к этому бою в 1/4 финала Джош одержал уверенную досрочную победу над чернокожим американцем Райяном Мартином. Из-за финансовых трудностей турнир WBSS на некоторое время оказался в подвешенном состоянии. И Баранчик первым из его участников заявил о намерении покинуть его. Однако впоследствии организаторам удалось решить проблемы, а заодно и вернуть белорусского чемпиона в турнир. Тем не менее, Баранчику придётся выступить на территории соперника, и букмекеры отдают предпочтение претенденту. Шансы Тэйлора на победу рассматриваются в соотношении от 4 до 7 к 1.

Бокс. 18 мая. Глазго, Шотландия, Великобритания. Наойя Иноуэ (Япония, 17-0-0, 15 KO) – Эммануэль Родригес (Пуэрто-Рико, 19-0-0, 12 KO)

В андеркарте противостояния Тэйлора и Баранчика также состоится бой 1/2 финала турнира Всемирной боксёрской суперсерии в легчайшем весе. В нём отношения на ринге будут выяснять 26-летний японец Наойя Иноуэ, который ныне владеет поясом регулярного чемпиона мира WBA, и его сверстник из Пуэрто-Рико Эммануэль Родригес, являющийся обладателем мирового титула IBF. Оба соперника ещё не знают поражений на профи-ринге.

Считающийся одним из лучших нокаутёров в современном профи-боксе Иноуэ в 1/4 финала «выключил» доминиканского экс-чемпиона мира Хуана Карлоса Пайяно спустя всего минуту после начала боя. Родригес же на этом этапе сумел одолеть своего оппонента в лице австралийца Джэйсона Молони лишь по очкам раздельным решением судей. Поэтому неудивительно, что явным фаворитом предстоящей схватки считается входящий по мнению ведущих боксёрских медиа-ресурсов мира в топ-10 лучших боксёров вне зависимости от веса Иноуэ. Вероятность выигрыша японца оценивается в пропорции от 5 до 10 к 1.

ММА 19 мая. Рочестер, Нью-Йорк, США. UFC Fight Night 152. Рафаэл дос Аньос (Бразилия, 28-11) – Кевин Ли (США, 17-4)

В главном событии турнира UFC Fight Night 152 выступит упоминавшийся выше в связи с недавним проигрышем Элу Яквинте 26-летний американец Кевин Ли, который после того декабрьского поражения решил сменить весовую категорию, поднявшись из лёгкого в полусредний дивизион. Главной причиной этого, по словам самого Кевина, являются сложности со сгонкой веса, так как для того, чтобы вкладываться в рамки лёгкого дивизиона, ему приходилось сбрасывать около 20 кг.



Противостоять Ли будет бывший чемпион UFC в лёгком весе 34-летний бразилец Рафаэл дос Аньос, занимающий ныне третью позицию рейтинга полусредневесов UFC. На данное время главным боем для Ли был поединок за звание временного чемпиона UFC в лёгком весе, который он проиграл сдачей в октябре 2017 года соотечественнику Тони Фергюсону.

За временный пояс UFC, но только в полусреднем весе довелось однажды сразиться и дос Аньосу. В июне прошлого года бразилец уступил единогласным решением судей американцу Колби Ковингтону, после чего в декабре потерпел ещё одно поражение по очкам – от американского бойца нигерийского происхождения Камару Усмана.

Кстати, последний затем одолел действующего чемпиона UFC в полусреднем весе американца Тайрона Вудли и получил его титул в своё владение. Небольшим фаворитом предстоящего противостояния в букмекерских конторах считается Кевин Ли.

Бокс. 25 мая. Оксон Хилл, Мэриленд, США. Александр Усик (Украина, 16-0-0, 12 KO) – Карлос Такам (Франция, 36-5-1, 28 KO)

32-летний украинец Александр Усик в прошлом году собрал мировые титулы всех четырёх основных боксёрских организаций в первом тяжёлом весе, а также один раз успел их защитить, за что заслуженно удостоился большинством пишущих о боксе СМИ звания лучшего боксёра 2018 года. И вот теперь, не видя больше соответствующих своим высоким амбициям целей в крузервейте, Усик вознамерился покорить супертяжёлый дивизион. Александр поставил себе цель и в «королевской» весовой категории обзавестись мировыми титулами всех ведущих организаций.

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Как известно, успешный опыт завоевания чемпионских поясов в супертяжах выходцами из первого тяжёлого веса имеется. Достаточно вспомнить имена американца Эвандера Холифилда или британца Дэвида Хэя. И начать в более тяжёлом весе Усик планировал с места в карьер, попытавшись сразу организовать поединок против недавнего участника боя за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO россиянина Александра Поветкина.

Однако с командой последнего оперативно договориться не удалось, и в итоге украинец встретится с другим недавним мировым челленджером – 38-летним французом камерунского происхождения Карлосом Такамом. Карьера Такама пошла на спад после тяжёлого поражения в Москве от Поветкина. После этого Карлос не смог одержать победу ни в одном значимом для себя поединке, проигрывая единогласным решением Джозефу Паркеру, и досрочно Энтони Джошуа и Дереку Чисоре. В букмекерских конторах Усик котируется большим фаворитом. Его шансы на победу рассчитываются в широком диапазоне от 10 до 20 к 1.