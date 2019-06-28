Младший вовсе был дурак. Братья великих боксёров, не сумевшие добиться успеха

В мире профессионального бокса достаточно семейных династий или просто братьев-боксёров, которые выступают достаточно успешно и годами прославляют свою фамилию на рингах, о них мы рассказывали не так давно. Но есть и другая категория братских дуэтов, в которых не всё так радужно. Наверняка сейчас мало кто вспоминает о Бобби Пакьяо, Мэттью Хаттоне или Владимире Поветкине даже несмотря на звучные для бокса фамилии. О таких примерах мы и поговорим.

Уайлдеры

Думается, большинству читателей не стоит напоминать, кто такой Деонтей Уайлдер. Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе доминирует на американских рингах на протяжении нескольких лет. Бронзовый Бомбардировщик удерживает титул с января 2015 года и за это время провёл девять успешных защит. Нещадно критикуемый за низкий уровень оппозиции Деонтей в последние годы сумел посрамить скептиков, одержав победу над Луисом Ортисом и сведя к ничьей тяжелейший поединок с Тайсоном Фьюри.

В семье Уайлдеров есть абсолютная противоположность Деонтея. Марселлос Уайлдер начал профессиональную карьеру в свой 29-й день рождения – 25 мая 2018 года. В первых трех поединках он встретился с соперниками, на счету которых в общей сложности было 10 поражений и лишь одна победа. С такими бойцами Марселлос справился на ура, дважды победив нокаутом и один раз решением судей. Горячие головы и особенные почитатели таланта Деонтея поспешили записать Уайлдера-младшего едва ли не в проспекты и новую надежду супертяжёлого веса. Но миф о новом дуэте топовых тяжеловесов развеялся так же быстро, как и родился. В январе 2019 года Марселлос встретился с более опытным Уильямом Дитсом (6-12-2 КО) и проиграл тому техническим нокаутом. В последнем, четвёртом раунде Уайлдер-младший зевнул атаку соперника и не сумел продолжить встречу.

Дальше больше. В марте Марселлос сумел нокаутировать Марка Санчеса (0-2). Но уже в апреле допинг-проба показала наличие в его организме запрещённых препаратов, и тот поединок был признан несостоявшимся. Как бы то ни было, отстранение не было долгим. 29 июня Марселлос продолжит работать на «мешках» и встретится с Тайлером Вогелем (3-2, 2 КО). Однако уже сейчас очевидно, что ему в любом случае не повторить путь брата.

Фьюри

Ещё один тяжеловес, который не нуждается в представлениях – Тайсон Фьюри. Бывший чемпион мира в хэвивейте стремительно возвращает утраченные позиции и на данный момент кажется самым сильным и неуязвимым боксёром дивизиона. Карьера британца освещена софитами, так что повторяться особого смысла нет. А вот его двоюродный брат Хьюи, невзирая на все попытки повысить уровень медийной популярности, по-прежнему остаётся бледной тенью кузена.

Хьюи начал карьеру в 2013 году и на первых порах сидел на строгой «мешочной диете». В соперниках британца были боксёры с 20, 26, а то и 40 поражениями в карьере. Пройдя этот этап карьеры Хьюи, тем не менее, не стал качественно повышать уровень оппозиции и поколачивал на родных рингах вполне съедобных соперников. Затем его преследовали травмы и допинг-скандалы. Но стоит отдать должное команде Фьюри-младшего. В сентябре 2017 года он вернулся на ринг после почти полутора лет простоя и сразу же получил титульный бой. Тогда он встретился с обладателем пояса по версии WBO Джозефом Паркером и проиграл тому решением судей.

Сам Хьюи после боя выражал уверенность в успехе, впрочем, на результат это никак уже повлиять не могло. После той неудачи Фьюри сумел завоевать пояс чемпиона Великобритании и вышел на элиминатор с Кубратом Пулевым. Болгарин уверенно переработал соперника и стал претендентом на пояс по версии IBF а Хьюи и его команда вернулись к проведению боёв с откровенно проходными соперниками. В мае 2019 года он победил безвестного канадца Криса Норрада. А несколько дней назад стало известно, что 12 июля британец встретится с экс-чемпионом мира, наглухо пробитым Сэмюелом Питером и нет сомнений, что победа над ним будет представлена в виде большого достижения.

На деле же Хьюи Фьюри за 24 поединка на профессиональном ринге не одержал ни одной значимой победы и ни разу не выходил на поединки с настоящими проспектами, коих на Туманном Альбионе целая россыпь. Джозеф Джойс, Натан Горман или Даниэль Дюбуа могли бы проверить реальную силу Хьюи, но судя по всему такой проверки не хотят в команде самого Фьюри-младшего.

Пакьяо

А вот ещё один пример, когда старший брат переплюнул младшего. Продолжая карьеру в возрасте 40 лет, Пакьяо уже является живой легендой бокса и, безусловно, будущим членом Зала славы. Пакмэн по-прежнему остаётся единственным в мире боксёром, завоёвывавшим титулы в восьми весовых категориях. В общем, говорить о его достижениях можно долго, чего не скажешь о Бобби Пакьяо.

На начальном этапе карьеры младший брат Мэнни несколько раз выступил с ним в одном карде, но практически сразу же стало ясно, что Бобби не обладает тем же талантом, что старший брат. Уже после восьми поединков в профессионалах в его пассиве было три поражения и одна ничья. Долгое время Пакьяо-младший пылил на филиппинских рингах, пока в 2004 году за счёт прославленной фамилии не дебютировал в США. Ломанный английский и не самая образцовая техника не добавляли Бобби вистов, тем не менее, в США он сначала неизменно побеждал и даже обладал региональными титулами. Но всё же наибольшую известность на американском ринге ему принёс скандальный бой с Эктором Веласкесом. В ходе поединка Бобби регулярно пробивал ниже пояса сопернику и в итоге был дисквалифицирован рефери.

После боя журналисты демонстрировали ему кадры встречи, задавая вопрос о запрещённых ударах, но Пакьяо-младший с завидным упрямством отрицал очевидное. Кадры этого флэш-интервью можно найти и сейчас. К слову, удары ниже пояса и правда выглядели ужасающе.

Видео того интервью вы можете увидеть по этой ссылке.

Ещё один жестокий удар по репутации Бобби был нанесён в 2008 году, когда он за 11 секунд был нокаутирован Урбано Антильоном. После он провёл ещё два поединка и в том же 2008 году бесславно завершил карьеру.

За 11 лет выступлений профессиональный рекорд Бобби Пакьяо достиг отметки в 31 победу (16 досрочных), 15 поражений (8 досрочных) и 3 ничьи.

Поветкины

О братьях Поветкиных мы уже упоминали. Но брат олимпийского чемпиона 2004 года и экс-чемпиона мира по версии WBA Regular Александра провёл настолько загадочную карьеру, что поговорить о ней можно ещё.

Владимир Поветкин начал заниматься спортом вместе с братом. По его словам, с Александром они прошли через целый ряд секций, пробуя себя в гимнастике, каратэ и лишь потом остановившись на боксе. Карьера Александра развивалась стремительно и уже очень скоро спортивный путь братьев начал расходиться. В одном из интервью Владимир признался, что уже в 1999 году испытывал проблемы со здоровьем и занимался по большей части для себя.

Тем не менее, судя по всему, Поветкин-младший не оставлял надежд достичь определённых высот и поддерживал спортивную форму на достаточном уровне. В профи он попал с лёгкой руки братьев Зауэрлендов. В одном из интервью он рассказал, что фактически решающим моментом при запуске карьеры в профессионалах стал спарринг с Александром.

«Мы как-то ездили в Германию, у Александра был контракт с Зауэрлендами. Там был момент, когда Александру не с кем было стоять в парах, и мы решили попробовать меня. У нас тогда ещё был тренер Валерий Иванович Белов. Он всегда приводил нас в пример другим, ведь мы в спаррингах бились до конца. Бывало, что и до рассечений доходило. Так было и в Германии. Хотя Александр мощнее и сильнее. Немцы посмотрели и предложили мне побоксировать. Я тогда прошёл обследование, подписал контракт и начал выступать. Потом были проблемы со здоровьем, одно-другое, и не пошло. Я хоть все бои на профессиональном ринге выиграл, но не всем дано стать чемпионами», — рассказывал Владимир.

Однако идеальный профессиональный рекорд Поветкина-младшего (6-0, 1 КО) не должен вводить в заблуждение. За 16 месяцев он провёл 6 поединков, что заслуживает уважения, но вот уровень соперников оставлял желать много лучшего. На шестерых соперники Владимира наскребли аж две победы за все бои в общей сложности, так что комментарии тут излишни. И при этом россиянин лишь раз сумел победить досрочно.

Возможно, травма действительно помешала продолжить младшему брату Витязя, но уже после шести поединков всем было очевидно, что новых Кличко из этого дуэта не слепить и проект был провальным изначально. После завершения карьеры Владимир вошёл в команду старшего брата и помогает ему в тренировочных лагерях. Также он занимается развитием спорта в родной Курской области.

Хаттоны

Один из самых ярких представителей Британии в профессионалах в минувшем десятилетии – Рикки Хаттон. Хитмен ворвался в элиту мирового бокса в 2005 году, когда сверг с престола Костю Цзю, победив того в достаточно грязном бою. После Хаттон получил мировое признание и отправился покорять американские ринги. Тяжёлый нокаут от Флойда Мейвезера (первый нокдаун и красивейший хук сайт-степом запомнился всем) стал началом конца карьеры Рикки. Жёсткое поражение от Пакьяо окончательно похоронило амбиции Хаттона-старшего и тогда на Туманном Альбионе всё больше стали уделять внимание Мэттью Хаттону.

Младший из двух братьев и прежде светился на крупных турнирах. Рикки неизменно устраивал ему поединки в андеркарде своих американских боёв, но выйти из тени столь яркого боксёра, как Хитмен, не удавалось.

Впрочем, это и неудивительно. Мэттью никогда не блистал особым талантом, а его карьера была полна удивительных соперников и странных поражений. К примеру, в первых 15 боях он 8 раз бился с соперниками, в пассиве которых было от 29 до 101 (!) поражения. При всём при этом он умудрился проиграть пробитому Дэвиду Крирку (9-43-3). Фактически карьера Мэтта развивалась так до тех пор, пока брат не забрал его в США. За океаном уровень оппозиции Хаттона-младшего немного подрос.

А после того как Рикки сдал, промоутеры взялись за Мэттью с новой силой, рассчитывая «выехать» за счёт известной фамилии. Именно на тот момент и пришёлся пик карьеры Хаттона-младшего. В основном он сконцентрировался на выступлениях в Британии и поколачивал соперников среднего уровня с раздутыми профессиональными рекордами, удерживая таким образом титул чемпиона Европы по версии EBU. Подготовив нужную почву боксёру организовали последний бросок на американский ринг. Попытка завоевать титул была предпринята в 2011 году. Тогда британец вышел на бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе с Саулем Альваресом. Всем было очевидно, что британца привезли на заклание Канело. Тем не менее громкая фамилия сделала своё дело и поединок был неплохо раскручен. Мэттью проиграл в одну калитку.

После бесславного поражения от «Рыжего» Хаттон провёл ещё три боя. Проиграв в них дважды (в том числе Келлу Бруку), он завершил карьеру в возрасте 32 лет. К тому моменту всем стало ясно, что его потолком являются схватки за региональные титулы и слепить из него нового Рикки Хаттона не удастся.

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