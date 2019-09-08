Противостояние России и США — отдельная тема в ММА. На этот раз американцы проиграли.

Хабиб принёс России победу над США. Но так было не всегда

Турнир в Абу-Даби получился на загляденье: нокауты, яркие битвы в стойке и в партере, валидольный главный бой.

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

Не менее ярким получилось и противостояние россиян с американцами в клетке: Омари Ахмедов одолел Зака Каммингса, а Шамиль Абдурахимов не выстоял в бою с мощным Кертисом Блэйдсом – 1:1. Победу же России в Эмиратах принёс Хабиб Нурмагомедов, в тяжелейшем, самом сложном поединке в карьере задушивший Дастина Порье.

Вспоминаем самые яркие русско-американские противостояния в октагоне, ещё раз убеждаясь – заснуть после таких боёв будет крайне непросто.

7 сентября 2019 года. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье

Начнём со свежачка. Хабиб провёл непростой и очень интересный бой. Наконец-то! И всё равно могло показаться, что победу он забрал в тот момент, когда сильно её пожелал. Хотя на самом деле всё гораздо сложнее: тот самый, решающий, момент, по сути, произошёл за секунды до удачного приёма Нурмагомедова. Порье пропустил тейкдаун и хотел контратаковать соперника, накинув на его шею гильотину. Дастин несколько раз пытался дожать Хабиба, но не хватило силёнок и техники. Первое — стало ключевым. С усталым Порье Нурмагомедов разобрался сразу, как только освободил голову от удушающего. Следом он провёл свой, удачный.

До этого, в первом и особенно во втором раундах у американского теперь уже бывшего временного чемпиона были неплохие возможности сотворить сенсацию. Порье потряс Хабиба парой ударов во второй пятиминутке и неплохо смотрелся в самом начале. Однако по итогу, как и все до него, проиграл Орлу. 28-0. And still.

14 июля 1995 года. Олег Тактаров — Дэвид Эббот

После победы Хабиба Нурмагомедова над Элом Яквинтой в 2018-м и было положено начало будущих споров о первом чемпионе UFC из России. Ведь 14 июля 1995 года отечественный боец уже примерял золотой пояс промоушена на талию…



19 лет назад Олег Тактаров дрался в финале на турнире UFC 6. Тогда турниры проводились по абсолютно другим правилам: атлеты не готовились к вечерам боёв по несколько месяцев и могли не раз выйти в клетку за один вечер.

Вот и в ту ночь россиянин провёл сразу три боя! Олег одержал две победы за 57 и 9 секунд соответственно и вышел в финал, где встретился с «Танком» Эбботом. В 90-е годы этот американец с большим пивным животом и длинной неопрятной бородой в какой-то мере был лицом экзотических смешанных единоборств.

Но Тактарова брутальный образ оппонента не смутил. Олег победил американца удушающим приёмом на отметке 17:45 — чемпионский пояс и первый успех бойца из России в промоушене, который через долгие годы станет крупнейшей организацией в мире смешанных единоборств.

Жаль, что отсчёт чемпионов UFC в тяжёлом весе на всё той же «Википедии» начнётся на 1,5 года позже триумфа Тактарова – лишь с февраля 1997 года, начиная с турнира UFC 12.

«Хабиб решил, что он избран Всевышним». Тактаров предъявил Нурмагомедовым Ещё недавно Олег ездил к ним в гости в Дагестан и был тронут тёплым приёмом… Абдулманап и сейчас просит людей не оскорблять Тактарова.

17 мая 2014 года. Александр Шлеменко – Тито Ортис

В начале 2014 года Ортис отважился на возобновление карьеры. Три поражения подряд и рекорд 1-7-1 в девяти последних поединках не помешали представителю США изящно завершить противостояние.

Шлеменко тогда поднимался в непривычный для себя полутяжёлый дивизион – последствия этого решения пришлось испытать на себе спустя 147 секунд после начала поединка. Американец задушил Александра и традиционно произвёл уже подзабытый многими обряд выкапывания могилы поверженному сопернику.

Шлеменко не стал сдаваться, буквально уснув в клетке. Примерно тогда в карьере «Шторма» и началась чёрная полоса: в сентябре Александр потеряет сознание в захвате Брэндона Хэлси и поймёт, что сыроедение не совсем хороший вариант для элитного бойца ММА. Дальше будет поездка в Москву на бой с Ясубеем Эномото, победа над Мелвином Манхуфом и продолжительная допинговая история, которая отнимет у россиянина целый год карьеры.

До трёх лет. Как в Америке наказывали российских бойцов Кого-то и пожизненно…

7 апреля 2018 года. Хабиб Нурмагомедов – Эл Яквинта

Травма Тони Фергюсона, поединки с которым четырежды срывались по медицинским показателям обоих спортсменов, и плохая форма Макса Холлоуэйя, вывели на Орла американца Эл Яквинта. Американец как раз готовился к бою с Полом Фелдером на том же UFC 223, но за сутки до выхода в клетку согласился на шанс всей своей жизни.

Было сложно представить, как готовившийся к трём раундам и поединку с абсолютно другому по стилю сопернику Эл будет справляться с одним из самых доминирующих борцов современности. Но получилось достойно – Яквинта продержался все 25 минут поединка, что многие эксперты даже сочли одним из главных успехов в карьере Яростного Эла. Хабиб стал первым чемпионом UFC из России и забрал пояс в Дагестан, а действующий риелтор Эл пополнил свой банковский счёт неплохим гонораром за спасение титульной мечты Нурмагомедова.

Пожалеть в тот момент очень хотелось Тони Фергюсона, ведь именно он должен был драться с Хабибом, но споткнулся о провод и повредил крестообразную связку. Впрочем, даже спустя два года столкновение Орла и Эль-Кукуя по-прежнему один из самых ожидаемых поединков в ММА.

6 октября 2018 года. Александр Волков – Деррик Льюис

Русский «Драго» переживал один из лучших моментов в карьере – Александр завоевал пояс М-1, успешно защитил его и отправился в UFC, где сразу же набил четыре победы и ворвался в топ-10 рейтинга лучших тяжеловесов мира.

Что интересно, Волков подходил к поединку с Льюисом с победной серией из шести боёв — Деррик был последней или предпоследней ступенью на пути к чемпионскому бою. Однако в рукаве у Чёрного Зверя, сбившего с Александра на церемонии взвешивания шапку-ушанку, был козырь…

По злой иронии судьбы именно коронный правый кулак врезался в челюсть Волкова за 11 секунд до конца боя, который американец проигрывал по всем статьям.

То поражение подкосило «Драго»: Александр откатился в титульной гонке и с октября 2018-го так и не появлялся в восьмиугольнике.

26 января 2019 года. Фёдор Емельяненко – Райан Бэйдер

Последний Император мог красиво закончить карьеру победой в Гран-при тяжеловесов Bellator: в апреле 2018 года Фёдор снёс бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира за 48 секунд и впервые посмотрел в глаза Челу Соннену, а уже спустя 168 дней буквально избил американского гангстера, разобравшись с королём трештока за неполный раунд.



Но всё закончилось провалом. И крайне громким: Фёдор упал в нокаут от первого же удара и рефери официально остановил бой на отметке 0:35.

Внезапно вся эйфория от прошлых побед Последнего Императора прошла – все вспомнили, что Фёдору 42 года, а его поверженным соперникам было 80 лет на двоих. Старые и новые травмы, Эдгар Запашный в качестве секунданта и группы поддержки в одном лице и другие немного странные вещи – всё это превратило потенциально красивую историю о блестящем завершении карьеры победой в Гран-при второго крупнейшего ММА-промоушена в мире в печальную и болезненную реальность.

Фёдора Емельяненко уничтожили за 35 секунд. Похоже, это конец Это было слишком быстро.

Но поражение не сломило Фёдора – Емельяненко продолжает тренироваться и до конца года намерен вернуться в октагон.