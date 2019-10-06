Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона ещё никогда так не били

GGG выглядел беспомощным против Деревянченко, но всё равно стал чемпионом мира. Стоит ли радоваться такой «победе»?

5 октября в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал поединок боксёров из стран бывшего СССР. Казахстанец Геннадий Головкин оспаривал титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе в бою с Сергеем Деревянченко из Украины.

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Головкин ранее владел этим поясом, а потерял его и остальные значимые трофеи (ремни от WBC и WBA) в поединке с Саулем Альваресом. Однако мексиканцу пришлось отказаться от титула IBF ради продвижения собственной карьеры (да, так бывает — отказываться от мировых титулов в боксе можно с реальной выгодой), и GGG предложили подраться за него. Для соперника казахстанца эта попытка завладеть ремнём IBF также была не первой, правда, Сергей Деревянченко свою предыдущую возможность стать чемпионом не использовал: украинец дал хороший бой звёздному Дэниелу Джейкобсу и громко заявил о себе как об одном из главных бойцов категории, но уступил.

Конечно, большим фаворитом боя Головкин – Деревянченко считался первый. Огромный опыт на профи ринге, любительской арене и множество чемпионских поединков – Геннадий к своим 37 годам успел стать символом целой эпохи, в которой он пачками нокаутировал самым разных соперников (откровенно говоря, редко сопоставимых с ним по классу), потому мало кто верил, что у Деревянченко есть реальные шансы на победу.

Пожалуй, по-настоящему победы от Сергея ждали его соотечественники – боксёры Виктор Постол и Александр Гвоздик.

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«Серёжа должен давить, ему должно помочь, что он моложе. Он всё время должен атаковать, заходить, не пропускать, двигаться. Думаю, он будет быстрее на ногах, да и в целом быстрее. За счёт этого он сможет победить Головкина», — говорил первый.

«У Сергея очень хорошие шансы, ведь он здорово может работать именно с такими соперниками. Как по мне, он может легко справляться с такими ребятами атакующего плана. У Деревянченко при невысоком росте длинные руки — он достаточно хорошо работает с теми, кто идёт на него», — уверял второй.

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Остальные эксперты, опрошенные, например, «Чемпионатом», не сомневались в победе GGG. Говорили в основном о разнице в классе, опыте и банально – о силе удара. К тому же Головкин – сторона А, а именно ей обыкновенно «присуживают» в Штатах, если бой получается близким, а сторона Б не имеет к США никакого отношения либо представлена совсем уж неинтересным боксёром. В общем, Деревянченко нужно было не просто победить, но сделать это досрочно, либо сверхуверенно.

Начало поединка больше напоминало прогнозы большинства: уже в первом раунде Головкин отправил Деревянченко в нокдаун плотным левым боковым точно в голову. А во втором GGG открыл над правым глазом соперника серьёзное рассечение, и показалось, что бой продолится ещё максимум пару трёхминуток, а затем обязательно вмешается доктор.

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Но Деревянченко, к удивлению многих, не позволил усугубить сечку, а вместо этого навязал Головкину такой бой, какого у него не было ни с Канело Альваресом, ни с Дэниелом Джейкобсом. Сергей с третьего по пятый раунд просто разбивал Геннадия, понимая, что рассечение может в любую минуту вынудить докторов остановить бой. И в случае если бы это произошло после четвёртой трёхминутки, боковым пришлось бы определять победителя немедленно. Украинец понимал, что ранний нокдаун даёт сопернику серьёзный очковый задел, потому без оглядки шёл в атаку. Так было почти до середины боя. После Деревянченко атаковал уже потому, что видел, что Головкин не справляется ни с его темпом, ни с перемещениями, ни со скоростью.

С началом второй половины схватки, начал просыпаться и GGG. Фаворит стал чаще напрягать соперника тяжёлыми попаданиями даже через блок, но тот не упускал возможности ответить. С шестого по девятый раунд включительно поединок стал равным. Последние три трёхминутки по идее должны были стать лучшими в исполнении Головкина, ведь бой складывался, мягко говоря, не по его сценарию.

Однако в 10-м раунде Деревянченко снова прибавил и вчистую забрал один из последних отрезков боя. 11-й и 12-й раунды вновь были близкими, и всё указывало на сенсацию. Однако всё случилось слишком уж буднично: более популярный, звёздный и финансово выгодный для устроителя поединка боксёр выиграл странным судейским решением.

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Головкин совсем недавно присоединился к команде могущественного стримингового сервиса DAZN, который нарисовал спортсмену жирный контракт. Наверняка боссы компании планируют провести третий бой между GGG и Канело, потому сегодняшнее поражение Головкина никак не входило в их планы. Как мы писали выше, Деревянченко для победы в таком поединке нужно было либо нокаутировать соперника, либо выиграть его решением, но так, чтобы внешне это выглядело по-настоящему убедительно. Что ж, второй вариант Сергею не помог.