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Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
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04:00 Мск
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Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко спорным решением 6 октября

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин
Иван Ковалёв
Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона ещё никогда так не били
GGG выглядел беспомощным против Деревянченко, но всё равно стал чемпионом мира. Стоит ли радоваться такой «победе»?
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

5 октября в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал поединок боксёров из стран бывшего СССР. Казахстанец Геннадий Головкин оспаривал титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе в бою с Сергеем Деревянченко из Украины.

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Головкин ранее владел этим поясом, а потерял его и остальные значимые трофеи (ремни от WBC и WBA) в поединке с Саулем Альваресом. Однако мексиканцу пришлось отказаться от титула IBF ради продвижения собственной карьеры (да, так бывает — отказываться от мировых титулов в боксе можно с реальной выгодой), и GGG предложили подраться за него. Для соперника казахстанца эта попытка завладеть ремнём IBF также была не первой, правда, Сергей Деревянченко свою предыдущую возможность стать чемпионом не использовал: украинец дал хороший бой звёздному Дэниелу Джейкобсу и громко заявил о себе как об одном из главных бойцов категории, но уступил.

Конечно, большим фаворитом боя Головкин – Деревянченко считался первый. Огромный опыт на профи ринге, любительской арене и множество чемпионских поединков – Геннадий к своим 37 годам успел стать символом целой эпохи, в которой он пачками нокаутировал самым разных соперников (откровенно говоря, редко сопоставимых с ним по классу), потому мало кто верил, что у Деревянченко есть реальные шансы на победу.
Пожалуй, по-настоящему победы от Сергея ждали его соотечественники – боксёры Виктор Постол и Александр Гвоздик.

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«Серёжа должен давить, ему должно помочь, что он моложе. Он всё время должен атаковать, заходить, не пропускать, двигаться. Думаю, он будет быстрее на ногах, да и в целом быстрее. За счёт этого он сможет победить Головкина», — говорил первый.

«У Сергея очень хорошие шансы, ведь он здорово может работать именно с такими соперниками. Как по мне, он может легко справляться с такими ребятами атакующего плана. У Деревянченко при невысоком росте длинные руки — он достаточно хорошо работает с теми, кто идёт на него», — уверял второй.

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Остальные эксперты, опрошенные, например, «Чемпионатом», не сомневались в победе GGG. Говорили в основном о разнице в классе, опыте и банально – о силе удара. К тому же Головкин – сторона А, а именно ей обыкновенно «присуживают» в Штатах, если бой получается близким, а сторона Б не имеет к США никакого отношения либо представлена совсем уж неинтересным боксёром. В общем, Деревянченко нужно было не просто победить, но сделать это досрочно, либо сверхуверенно.

Начало поединка больше напоминало прогнозы большинства: уже в первом раунде Головкин отправил Деревянченко в нокдаун плотным левым боковым точно в голову. А во втором GGG открыл над правым глазом соперника серьёзное рассечение, и показалось, что бой продолится ещё максимум пару трёхминуток, а затем обязательно вмешается доктор.

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Но Деревянченко, к удивлению многих, не позволил усугубить сечку, а вместо этого навязал Головкину такой бой, какого у него не было ни с Канело Альваресом, ни с Дэниелом Джейкобсом. Сергей с третьего по пятый раунд просто разбивал Геннадия, понимая, что рассечение может в любую минуту вынудить докторов остановить бой. И в случае если бы это произошло после четвёртой трёхминутки, боковым пришлось бы определять победителя немедленно. Украинец понимал, что ранний нокдаун даёт сопернику серьёзный очковый задел, потому без оглядки шёл в атаку. Так было почти до середины боя. После Деревянченко атаковал уже потому, что видел, что Головкин не справляется ни с его темпом, ни с перемещениями, ни со скоростью.

С началом второй половины схватки, начал просыпаться и GGG. Фаворит стал чаще напрягать соперника тяжёлыми попаданиями даже через блок, но тот не упускал возможности ответить. С шестого по девятый раунд включительно поединок стал равным. Последние три трёхминутки по идее должны были стать лучшими в исполнении Головкина, ведь бой складывался, мягко говоря, не по его сценарию.

Однако в 10-м раунде Деревянченко снова прибавил и вчистую забрал один из последних отрезков боя. 11-й и 12-й раунды вновь были близкими, и всё указывало на сенсацию. Однако всё случилось слишком уж буднично: более популярный, звёздный и финансово выгодный для устроителя поединка боксёр выиграл странным судейским решением.

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Головкин совсем недавно присоединился к команде могущественного стримингового сервиса DAZN, который нарисовал спортсмену жирный контракт. Наверняка боссы компании планируют провести третий бой между GGG и Канело, потому сегодняшнее поражение Головкина никак не входило в их планы. Как мы писали выше, Деревянченко для победы в таком поединке нужно было либо нокаутировать соперника, либо выиграть его решением, но так, чтобы внешне это выглядело по-настоящему убедительно. Что ж, второй вариант Сергею не помог.

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