Сказка о потерянном наследии. Что не так с карьерой Головкина

В ночь на воскресенье 6 октября Геннадий Головкин попробует вернуть один из потерянных поясов в постсоветском дерби с Сергеем Деревянченко. Это может звучать немного странно, но украинец станет одним из самых жёстких испытаний в карьере 37-летнего GGG.

Как же так, если мы говорим о карьере бывшего без пяти минут абсолютного чемпиона мира, претендующего на звание одного из лучших средневесов в истории спорта? Всё просто – карьера Головкина была совсем не так хороша, как всем кажется.



No hate – давайте сразу проговорим, что Геннадий прошёл удивительный путь, и мы говорим про настоящую суперзвезду и будущего члена Зала славы. Но могла ли карьера Головкина сложиться ещё лучше? Вне всяких сомнений.

Головкин — Деревянченко: бой за титул чемпиона мира! LIVE Вы сможете увидеть возвращение легендарного GGG только на «Чемпионате»!

Оппозиция

Претензия стара, как мир, но поговорим по существу. Буквально позавчера коллега Иван Ковалёв рассказывал о главных боях в карьере Головкина. В список попали Габриэль Росадо, Кёртис Стивенс, Давид Лемье, Келл Брук и Дэниел Джейкобс. Давайте честно, если мы говорим о настоящем величии, уровень как минимум трёх из пяти лучших оппонентов GGG просто не выдерживает критики.

Невероятный Гена. 5 побед, из-за которых все боятся Головкина GGG снова может стать чемпионом мира к концу недели. Вспоминаем, как он стал легендой.

Росадо – гейткипер элитного уровня, который ещё до боя с Головкиным имел в своём рекорде пять поражений, а после избиения от Геннадия добился рекорда 3-1-6, 1 поединок был признан несостоявшимся.

Стивенс добился рекорда 5-3 и запомнился тем, как улетел в жуткий нокаут от Давида Лемье и нанёс первое поражение Туреано Джонсону, считавшемуся будущим претендентом на титул. Совсем недавно Кёртис спустился в первый средний вес, чтобы трижды упасть в нокдаун и проиграть техническим нокаутом малоизвестному сопернику.



Брук прыгал через одну весовую категорию и изначально был обречён на провал – коэффициент на победу британца колебался от 5,5 до 6. Да, Келл не имел поражений и чемпионил в своём дивизионе, но ведь не зря говорят, что большой хороший боксёр всегда побьёт хорошего маленького.



Итог неутешителен – Головкин провёл свой первый поединок в США в 30 лет, и за всё время успел подраться только с тремя действительно конкурентными соперниками – Давидом Лемье, Дэниелем Джейкобсом и Саулем Альваресом. И проблема в том, что возраст Геннадия во время этих боёв – 33 года, 34 года и 35 лет. Резонный вопрос – чем занимался чемпион в возрасте от 30 до 33 лет, когда был на пике своих возможностей? Всё верно – тратил себя на Доминика Уэйда, Вилли Монро и парней вроде Марко Антонио Рубио и Дэниэла Гила.

И здесь сложно адресовать какие-то претензии самому GGG: Головкин в буквальном смысле забивал всех, кого ставили напротив него, зарекомендовав себя одним из самых жёстких и устрашающих боксёров современности.

Но бокс – это по-прежнему история про имена, а не разноцветные пояса. Разве кому-то не всё равно, каким поясом ранее владел тот же Гил? Проблема заключается в том, что Геннадий и его команда упускали действительно большие имена и не хотели создавать себе новые возможности.

Сколько реальных звёзд осталось в современном боксе? Мы подсчитали Было совсем не сложно. Потому что звёзд осталось мало.

Нежелание спускаться или подниматься в весе

В разное время в одной весовой категории с казахстанцем были Серхио Мартинес и Мигель Котто, где-то в пределах полутяжёлой весовой категории балансировал тогда ещё потенциально денежный и интересный Хулио Сезар Чавес-младший, который, как кажется, при определённых обстоятельствах мог спуститься во второй средний вес. В этом же дивизионе Геннадий мог проводить бои с Абрахамом, Уордом и другими заслуженными людьми.

При этом было бы странно не обратить внимание на весовую категорию ниже, где можно было попробовать сделать бои с Флойдом Мейвезером и всё тем же Саулем Альваресом, только в правильное не для него, а для самого Головкина время.



Но ничего из этого не произошло – в силу разных причин Геннадий и его команда предпочли сосредоточиться на зачистке своей весовой категории. В какой-то мере это решение себя оправдало – GGG набил удивительную серию нокаутов и стал одним из величайших средневесов в истории, повторив рекорд Бернарда Хопкинса по числу успешных защит пояса – 20.

$ 100 000 000 на старость. Что осталось сделать Головкину до пенсии GGG готов уйти красиво.

Говорим ли мы о настоящем величии? Конечно, но локальном – в рамках конкретно одной весовой категории. Да и то есть несколько нюансов. Например, Головкин так и не сумел стать абсолютным чемпионом мира и подраться с Билли Джо Сондерсом – возможно, единственным человеком после Джейкобса и Альвареса, который мог создать хоть какие-то проблемы нокаутирующей машине из Казахстана.

Ещё раз – многие из перечисленных боксёров, по слухам, всячески отказывались от боя с GGG или выдвигали какие-то неимоверные требования, но очень трудно поверить в то, что до поединка с Лемье Геннадию было невозможно сделать хотя бы один действительно громкий бой.

Возможно, в это можно винить не только команду Головкина, но и самого чемпиона, отказывающегося хоть как-то раскручивать свои поединки, подниматься в весе и быть интересным за пределами ринга.

В какой-то момент СМИ всё чаще начали спрашивать Геннадия о бое с Флойдом Мейвезером. Казахстанец в традиционной для себя манере отвечал очень сдержанно или отшучивался. А потом пришёл человек из другого вида спорта и забрал себе поединок с самым кассовым боксёром современности. Просто ответьте на этот вопрос – что мешало Геннадию Головкину оказаться на месте Конора Макгрегора? Нежелание спускаться в категорию до 66,7 кг даже ради таких денег и такой возможности? Да прекратите. Скорее всего, GGG просто изначально не верил в то, что бой с Мейвезером хоть как-то возможен. Но в действительности всё оказалось иначе.

Всё выглядит так, будто Головкин просто вцепился в одну весовую категорию, поставив себе цель перебить всех лучших претенденто. Но здесь против казахстанца элементарная математика – в двух, а то и трёх весовых категориях куда больше классных соперников, чем в одной. К тому же Геннадию так и не удалось собрать у себя четыре главных титула.

Потерял все пояса в главных боях жизни

Головкин не виноват в том, что большинство звёздных бойцов не хотели с ним драться, как и не мог повлиять на то, что он родился не в эпоху золотых средневесов Роберто Дюрана, Шугара Рэя Леонарда, Марвина Хаглера и других.

Из-за отсутствия каких-либо звёздных имён в средней весовой категории Геннадий оказался так или иначе привязан к Саулю Альваресу, в бою с которым любой боксёр, за исключением Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера, будет пресловутой стороной Б со всеми вытекающими в виде лояльного судейства и других маленьких, но важных аспектов.



Ещё до первого поединка все прекрасно понимали, что GGG не сможет рассчитывать на победу, если так или иначе не уронит мексиканца на настил. Но даже нокдауны не гарантировали казахстанцу ровным счётом ничего. Проблема заключалась и в том, что Альварес – действительно классный и духовитый боец с гранитной челюстью.

Деревянный против всех. Как невезучий украинец получил шанс стать чемпионом мира Победой над Головкиным Деревянченко может поквитаться с судьбой.

Дальше вы знаете – худшие опасения оправдались, мексиканец не упал, но проиграл поединок, который джентльмены за пределами ринга посчитали ничейным. Промежуточный бой с Мартиросяном и реванш, в котором Альварес заметно прибавил, и этого хватило, чтобы за один вечер забрать все пояса, которые так долго и кропотливо собирал Геннадий.



И если даже первое ограбление получилось довольно будничным, то поражение Головкина забыло очень быстро. Будто и не было никакого первого поединка и несправедливого решения – великое противостояние в один миг превратилось в очередную ступень для Канело, который продолжил своё шествие по весовым категориям с улучшенным послужным списком. Ирония судьбы заключается в том, что Сауль делал как раз то, чего так сторонился Геннадий – активного перемещения по дивизионам в поисках титулов и именитых соперников.

Да, GGG заключил очень вкусный контракт с DAZN, но со спортивной точки зрения остался не у дел, ведь прямо сейчас конечная цель его карьеры – третий поединок с Альваресом, который, вероятнее всего, Геннадий может проиграть уже и без помощи судей. Ведь ничего не изменилось – Головкин не хочет подниматься или спускаться в весе (возможно, сейчас в этом уже действительно не так много смысла), а бои с Деревянченко/Чарло или тем же Билли Джо Сондерсом вряд ли перекроют тот факт, что главный поединок в карьере GGG уже состоялся и закончился для казахстанца первым поражением в карьере.



Стоило ли всю жизнь собирать три пояса и набивать своё резюме топовыми, но безымянными претендентами, чтобы в итоге вся эта карьера была заточена на два не самых удачных поединка с Саулем Альваресом?

Война окончена. Головкин проиграл Альваресу в Лас-Вегасе Судьи и в этот раз отказались отдать победу GGG в равном бою. Опять скандал?

Заложник своего стиля

Второе место в рейтинге главных откровений (к сожалению, золотая медаль уходит трём людям с карточками в первом бою) после двух сражений Альвареса и Головкина уверенно занимает тот факт, что казахстанец не смог перебоксировать своего оппонента.



Понятно, что мы говорим про бойцов из первой пятёрки рейтинга P4P, но давайте не будем забывать, что в ринге встречались серебряный медалист Олимпийских игр 2004 и человек без какой-либо любительской школы бокса.



Сауль Альварес дебютировал на профессиональном ринге в 16 лет и познавал все азы по ходу дела, эволюционируя в режиме боевых действий. Геннадий Головкин, напротив, может похвастать отличной карьерой в любителях и блестящим рекордом 345-5. Просто вдумайтесь в эти числа, а затем пересмотрите второй бой GGG с мексиканцем.



В какой-то момент Головкин просто переделал себя, став заложником своей силовой и разрушительной манеры. Беспощадное давление, силовой джеб и возведённое в ранг искусства передвижение по рингу, призванное отрезать соперника от свободного пространства – Геннадий создал свой собственный стиль, в котором не так много того, что делало его успешным любителем. Этот самый стиль привёл его к боям с Саулем Альваресом и статусу одного из самых страшных нокаутёров современности, но именно этот стиль предал GGG в ключевой момент.

Головная боль Головкина. Зачем лучший боксёр бывшего СССР испортил карьеру? GGG ушёл от тренера, который сделал его великим. Теперь он работает с экс-наставником Владимира Кличко. Это ошибка?

Когда Канело принял на себя лучшие удары GGG и отвечать на все атаки своими ударами, Геннадий оказался растерян. Ведь на протяжении его длительной карьеры лишь несколько человек выходили на ринг с уверенностью в себе.



Во втором поединке Головкин попытался включить подвижность на ногах стал чаще работать джебом, но вряд ли казахстанец напоминал самого себя времён чемпионата мира в Бангкоке или Олимпиады в Афинах.



Тем интереснее увидеть поединок на этих выходных, когда напротив Геннадия будет стоять бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года с любительским рекордом 390-20. Возможно, в это бою мы сможем лучше понять, как Головкин будет побеждать Альвареса в третьем бою, который обязательно состоится.



Прямо сейчас Геннадий вступает в заключительный этап своей славной карьеры, которую можно назвать крайне успешной. Но пока главными победами казахстанца будут оставаться Дэниэл Джейкобс и Давид Лемье, очень сложно отделаться от какой-то недосказанности и небольшого сожаления – как бы парадоксально это не было, есть мнение, что столь великий талант так и не смог в полной мере себя реализовать. Или мы изначально слишком многого от него ожидали?