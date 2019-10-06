Головкин уже не тот, но на нем можно заработать. Что будет с GGG дальше?

Ранним утром 6 октября мск Геннадий Головкин одержал свою сороковую победу на профессиональном ринге, сломив сопротивление Сергея Деревянченко. Более того, боксёр из Казахстана снова стал чемпионом мира, вернув себе титул по версии IBF. Тем не менее, в бою с украинцем GGG выглядел неубедительно, а заполненная арена «Мэдисон Сквер Гарден» освистала решение судей, так что горькое послевкусие от такой победы осталось. Ход встречи с Деревянченко оставил много вопросов о реальных возможностях нынешнего Головкина и это порождает ещё больше вопросов о его дальнейшей карьере. Попробуем разобраться, что ждёт титулованного казахстанца теперь.

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Трилогия Альварес – Головкин – то, о чём по-прежнему грезят миллионы фанатов профессионального бокса. Летом 2019 года складывалось впечатление, что в ближайшее время этот поединок не состоится ни при каких обстоятельствах. Переговоры об организации встречи провалились, да и сам Рыжий не изъявлял особого желания вновь делить ринг с GGG. Буквально за несколько дней до поединка Головкина с Деревянченко, Сауль снова заявил, что его не интересует третья встреча с Геннадием.



«Я отказываюсь от третьего боя с Головкиным, потому что ему нечего мне предложить. Я его бил уже два раза. Думаю, что победил его как в первом бою, так и во втором. Ему нечего мне предложить, зачем мне третий бой? Он бьётся непонятно с кем, так что ему нечего предложить. Даже если он завоюет титул по версии IBF, он возьмёт его в бою ни с кем.



Что он может сделать, чтобы заинтересовать меня? Честно говоря, ничего. Ничего. Я бил его два раза, так что ему нечего мне дать», — говорил Альварес в конце сентября.



Как видим, по словам Канело, его не интересовала даже возможность объединительной встречи. Во многом нежелание мексиканца проводить этот бой можно было объяснить неоправданными рисками, которые таила трилогия с GGG. Но после блеклого выступления Головкина в противостоянии с Деревянченко, риторика Сауля может поменяться. Невзирая на оправдательную информацию инсайдеров о таинственной простуде казахстанца в канун встречи с украинцем, утро 6 октября показало, что возраст его настигает и, выражаясь боксёрской терминологией, больших боёв в Геннадии уже не осталось.



Но даже с учётом этого, нет практически никаких сомнений в том, что сам Головкин согласится на третий бой с Канело. Во-первых, о желании провести эту дуэль он заявил сразу после победы над Деревянченко. Во-вторых, по многомиллионному контракту со стриминговой платформой DAZN, у него остаётся еще четыре боя и в целом соглашение подписывалось с прицелом на третий бой Геннадия с Канело, так что от обязательств он вряд ли куда-то денется. Ну и в-третьих, наверняка у GGG есть личные амбиции и желание доказать всем и вся, что именно он заслуживал успеха в предыдущих боях с Саулем. Так что на сегодняшний день вероятность встречи с Альваресом высока.

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Другое дело, что третий бой уже почти наверняка поставит жирную точку в истории противостояния Головкина и Канело, и закончится она явно не в пользу первого. С другой стороны, промоутеры снимут с такого поединка очередную порцию многомиллионных заработков, так что «доить корову» под названием GGG они будут до последнего.

Сразу после сомнительной победы над украинцем Головкин также упомянул о возможной повторной встрече с ним. Но, вероятнее всего, это была дань уважения мужественному Деревянченко, который как минимум не заслуживал поражения.

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Всем очевидно, что невзирая на яркое выступление Сергея в бою с GGG, даже реванш с ним будет раскрутить тяжело. Он совершенно не медийный и недостаточно интересный для американской публики. Кроме того, промоутеры Геннадия должны понимать, что во второй встрече Сергей может выглядеть ещё убедительнее и тогда боксёру из Казахстана не помогут даже судьи. А между тем поражение от Деревянченко почти наверняка поставит крест на карьере Головкина и уж точно лишит компанию DAZN шансов организовать третий бой с Альваресом. Так что риск слишком велик и даже если желание Головкина искреннее, его менеджмент наверняка не позволит состояться реваншу.

Камил Шеремета

Фамилия небитого поляка рядом с GGG уже однажды всплывала. Тогда речь шла о первом для Головкине поединке после поражения от Сауля Альвареса. С выбором соперников для Геннадия началась настоящая чехарда и Шеремета (21-0, 5 КО) был одним из главных претендентов на бой-возвращение.



В канун вечера бокса в Нью-Йорке, титул по версии IBF в среднем весе был вакантным, первым номером рейтинга значился Деревянченко, второе место не занималось никем, третьим в списке шёл Головкин, а четвёртым был как раз Шеремета.



Очевидно, что теперь рейтинг ждут перестановки. Камил выступил в андеркарде боя Головкина и Деревянченко и одержал очередную победу. Таким образом, он наверняка улучшит позицию и может получить статус официального претендента на титул по версии IBF. Даже если этого не случится, он будет в лидерах рейтинга.

С точки зрения команды Головкина, это едва ли не идеальный претендент на следующий бой. Во-первых, он явно по зубам GGG и здесь можно будет ожидать даже досрочной победы, что пустит пыли в глаза болельщикам Геннадия и заставит их верить в то, что их любимец хорош так, как и прежде. Во-вторых, после настоящей войны в ринге с Деревянченко, возрастному Головкину не помешал бы проходной восстановительный поединок. В-третьих, в случае провала переговоров о трилогии с Альваресом, GGG и его команда сможет вернуться к проверенным методам организации поединков – защите титулов в боях с официальными претендентами. Потому вариант боя с Шереметой исключать нельзя.

Деметриус Андраде

Не стоит забывать, что кроме Сауля Альвареса и Геннадия Головкина в среднем весе есть ещё один чемпион – Деметриус Андраде (28-0, 17 КО), обладающий титулом по версии WBO. GGG уже не в том возрасте, чтобы откладывать главные дела в долгий ящик. Возвращать пояса и делать большие бои необходимо «здесь и сейчас». Потому, возможно, промоутеры Головкина откажутся от проходных боёв вовсе.



Тогда на горизонте останутся лишь всё тот же Сауль Альварес и как раз-таки Деметриус Андраде. Бой с американцем будет вероятен в том случае, если шансы на встречу с Канело будут сведены к нулю. В таком случае Геннадий выйдет на объединительный бой и в случае победы будет владеть двумя из четырёх главных поясов. Тогда уже Канело не удастся отказаться от третьего противостояния с GGG, да и особого смысла в этом не будет. Ведь при таких раскладах его шансы на завоевание титула абсолютного чемпиона мира в среднем весе резко возрастут.



К слову, сам Андраде уже успел прокомментировать бой Головкина и Деревянченко. Деметриус поздравил бойцов с красивым поединком и заявил, что хотел бы провести встречу, как с Сергеем, так и с Геннадием.