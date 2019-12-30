Прощальное турне Последнего Императора. С кем и когда подерётся Фёдор

Прошедший уик-энд ознаменовался крупным совместным предновогодним шоу компаний Bellator и Rizin в Японии. В главном бою этого вечера отечественная легенда смешанных единоборств 43-летний Фёдор Емельяненко (39-6-1) одержал убедительную и быструю победу над известным 41-летним американским бойцом Куинтоном Джексоном (37-14-0). Накануне схватки букмекеры отдавали небольшое преимущество российскому бойцу, поставить на победу которого в их конторах предлагалось с коэффициентом 1.70, а шансы на успех Джексона оценивались коэффициентом 2.13.

Фёдор Емельяненко начал прощальное турне с красивой победы. Но Джексон был явно не в форме Последний Император остался непобедимым в Японии.

Правда, стоит отметить, что на один из главных боёв в своей жизни Джексон вышел с солидным перевесом. Выступавший основную часть карьеры в полутяжёлом дивизионе Рэмпейдж на предматчевом взвешивании потянул на 120,2 кг, в то время как Фёдор показал на весах 109 кг.



В итоге Последний Император не оставил никаких шансов располневшему сопернику и смотрелся против него весьма эффектно. Фёдор действовал явно более быстро, выглядел намного лучше функционально, постоянно проводил атаки, а затем поставил жирную точку в бою, одержав победу нокаутом.

За те 2 минуты и 44 секунды, которые продолжалась схватка, американец, по сути, так ни разу точно и не попал по россиянину, да и вообще успел за это короткое время устать, лишь изредка размахивая своими тяжёлыми руками. Ключевым эпизодом боя стало попадание Емельяненко точным ударом правой рукой в район левой скулы Джексона. Тяжело завалившийся на настил Рэмпейдж лишь схватился руками за лицо, тут же принявшись жестикулировать, что больше не намерен продолжать бой.

Послесловие

Конечно, переоценивать эту яркую победу Фёдора не стоит. Соперник у него был действительно титулованный – в своё время Рэмпейдж громко шумел в Pride и был чемпионом UFC, но с тех пор утекло много воды. Сейчас Емельяненко побил схожего по возрасту соперника и уже традиционно для себя в последние годы провёл в октагоне меньше одного раунда.



В послематчевом интервью Последний Император обратился к зрителям: «Очень рад, что сегодня вновь одержал победу и мне удалось порадовать вас, мои фанаты. Именно здесь, в Японии, произошло моё становление как бойца. Здесь я завоевал вашу любовь, ваше уважение. Сегодня опять рад порадовать вас. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается, и, возможно, это мой последний бой в Японии. Благодарю вас за любовь и поддержку. Хочу поклониться всем, кто болел за меня в России».

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Вспоминая слова Фёдора на предматчевой пресс-конференции, можно констатировать, что он действительно находился в хорошей для своего возраста физической форме. Однако он сам отметил, что его всё больше беспокоят травмы. «Если раньше, по молодости, это как-то не замечалось, то сейчас не замечать уже не получается. Приходится немного терпеть. Готовился в Старом Осколе, в Москве со своей командой, готовился к бою максимально универсально – стоя, лёжа. Стараюсь сохранять нагрузки, но возраст даёт о себе знать», – говорил Емельяненко.



Подтвердился и тактический рисунок боя, которого придерживался Фёдор. Из-за всё тех же старых травм в последние годы он предпочитает не переводить бой в партер. «Не думаю, что Федя сам полезет в борьбу. Если будет какой-то клинч, то он будет готов провести бросок, а так, мне кажется, предпочтёт порубиться с ним чисто на руках», – рассказывал в предматчевом интервью его тренер Александр Мичков.

Прощальное турне с финальным выступлением в России

По новому контракту, который Фёдор подписал в середине уходящего года с организацией Bellator, поединок с Джексоном должен стать первым из трёх его последних официальных боёв, которые будут облечены в форму своеобразного прощального турне. Ожидается, что вслед за Японией Последний Император сделает ещё две остановки – в США и России.



Стоит отметить, что с президентом Bellator Скоттом Кокером у российской легенды ММА давно сложились отличные деловые и доверительные человеческие отношения. Они сотрудничали ещё в промоушене Strikeforce, и именно в партнёрстве с Кокером Емельяненко успешно реанимировал свою бойцовскую карьеру. В итоге Фёдор провёл уже пять поединков с именитыми соперниками за приличные гонорары, попутно став финалистом престижного Гран-при.



«Фёдор – особенный боец. Он легенда ММА и лично для меня является лучшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств. Говоря это, считаю, что он заслуживает чести уйти из спорта на своих условиях», – заявил глава Bellator. «Второй поединок мы планируем провести в конце лета или в начале осени будущего года, а заключительный бой Фёдора рассчитываем устроить в Москве в конце 2020 или в начале 2021 года. Но всё будет зависеть от здоровья Фёдора. Главное, чтобы не было никаких травм», – добавил Кокер.

Лучший в своём поколении. Фёдор разбил Джексона и красиво попрощался с Японией Рэмпейдж выглядел совсем плохо, а вот Емельяненко ещё кое-что может.

О намерении провести турнир в России Кокер говорит ещё с 2018 года. И, без сомнения, это будет взаимовыгодное мероприятие. С одной стороны, глава Bellator осознаёт привлекательность устройства коммерчески успешного шоу в стране, где имеется много качественных бойцов ММА и сам этот вид спорта постепенно приобретает народный статус. И действующая легенда смешанных единоборств Фёдор Емельяненко как никто другой подходит для роли хедлайнера такого турнира.

А с другой стороны, это будет очень хорошим способом продвижения и раскрутки некоторых бойцов команды Fedor Team, с которыми в компании Bellator согласились подписать контракты. Под эгидой этого промоушена могут подраться такие подопечные Фёдора, как средневес Анатолий Токов, полутяжеловес Вадим Немков и тяж Валентин Молдавский.



Сам Фёдор также подтверждает названные Кокером условия его контракта с Bellator. «Дальнейшая карьера? Да, в настоящий момент план заключается в том, чтобы провести ещё два боя. Посмотрим, пока у нас такие совместные планы, а дальше будет видно, главное, чтобы не было травм и было нормальное самочувствие», – сказал Емельяненко.

Завершение карьеры: за и против

После победы над Рэмпейджем Кокер заявил даже о готовности организовать для Фёдора титульный бой в тяжёлом весе. «Дадим возможность выбирать ему самому. В бою с Джексоном он выглядел фантастически. Так что, если он захочет побороться за титул, мы обсудим с ним это. А пока я сказал ему, чтобы он отдыхал, побыл с семьёй. Мы с ним будем в контакте и через некоторое время поговорим о дальнейших планах», – поведал журналистам Кокер.



Хотя в среде любителей ММА на этот счёт бытуют разные мнения. Часть из них (и причём немалая) на протяжении уже нескольких последних лет советует Фёдору завершить спортивную карьеру. Другие же отмечают, что легенда смешанных единоборств вправе продолжать выходить в октагон ещё столько, сколько сам пожелает, тем более, если ему продолжают платить за бои хорошие гонорары. Хотя нельзя забывать и о факторе здоровья, которое бойцы всегда ставят под угрозу, а в столь почтенном возрасте тем более.



Конечно, есть примеры успешных выступлений на самом высоком уровне и 40-летних бойцов. В этой связи можно вспомнить того же тяжеловеса Даниэля Кормье, который продолжает бороться за титул чемпиона UFC и входить в списки лучших бойцов вне зависимости от веса. Но всё-таки Кормье не имеет такой долгой профи-карьеры в октагоне, какая есть у Фёдора, и фактор истраченности и изношенности организма также забывать не стоит. Тем более что, даже несмотря на это, Кормье также заявляет о намерении завершить свою спортивную карьеру уже в ближайшем будущем.

Безусловно, пик формы Последнего Императора прошёл уже достаточно давно. Но успешно проводить полноценные тренировочные лагеря, драться с такими же, как и он сам, ветеранами октагона и тем самым обеспечивать финансовое благополучие своей семьи Фёдор всё ещё способен. Тем более, зная этого человека лично, автор этих строк может с уверенностью сказать, что Емельяненко по-прежнему не остыл к поединкам, круглогодично соблюдает тренировочный режим и готов к новым вызовам.

Кто станет последними соперниками Фёдора?

В силу вышеизложенных причин Кокер и его команда наверняка будут относиться к выбору соперников Емельяненко для его заключительных боёв избирательно. И, скорее всего, будут обсуждаться кандидатуры только из ростера бойцов промоушена Bellator.



Например, боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что Фёдору тяжелее даются бои против более скоростных чем он сам соперников. Поэтому он рекомендует ему выбирать таких больших и тяжёлых оппонентов, как Рэмпейдж. Шлеменко считает, что одним из оптимальных вариантов для Емельяненко стал бы матч-реванш с Мэттом Митрионом, а в случае успеха потом и рематч с Райаном Бейдером.

«Если Фёдор выиграет в реванше у Митриона и Бейдера — уйдёт чемпионом и красавцем» Александр Шлеменко подбивает Фёдора Емельяненко на великие дела. Считает, что Последний Император ещё может забрать титул чемпиона мира.

А вот с соотечественниками Виталием Минаковым и Сергеем Харитоновым, по мнению Шлеменко, боёв у Фёдора не будет. Не советует Александр сражаться Фёдору и с Чейком Конго. Несмотря на подходящий возраст, этот французский боец поединок с любым соперником может сделать скучным и незрелищным.



Глава же Bellator не отметает для Последнего Императора и возможность сразиться с Джошем Барнеттом. «Барнетт определённо один из тех бойцов, которых мы предложим Фёдору. Он нормально воспринимает такой вариант. А вообще, у нас есть отличная подборка оппонентов, с которыми Емельяненко может встретиться», – сказал Скотт Кокер.



Так или иначе нас ожидает интересное продолжение истории, связанной с одним из лучших бойцов ММА, благодаря которому этот вид спорта стал настолько популярен в нашей стране. В 2020 году российская публика получит ещё больше турниров по ММА, и участие в одном из них примет сам Фёдор Емельяненко.