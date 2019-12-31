Сломанная челюсть, заплывший глаз и рваная бровь: 2019-й стал годом классики ММА

10. Яир Родригес – Джереми Стивенс II

Красивый, насыщенный поединок! Но не быть бы ему столь заряженным на борьбу и впоследствии не появиться в нашей подборке, если бы не скандальный подтекст дилогии. Дело в том, что первая встреча двух ударников в Мексике была признана несостоявшейся, так как Родригес на 15-й секунде боя попал пальцем в глаз оппоненту. Разъярённые трибуны проводили Стивенса летящим мусором, а не менее разозлённый Яир, обвинивший американца в симуляции, доказал своё превосходство уже в рематче.

9. Ислам Махачев – Арман Царукян / Забит Магомедшарипов – Келвин Кэттар

Два таких похожих и таких ярких боя с участием отечественных бойцов. Роднит оба противостояния тот факт, что россияне считались на бумаге явными фаворитами, но на деле столкнулись с оппозицией, не готовой так просто сдаться на милость более именитым соперникам.



Так, в Санкт-Петербурге Ислам Махачев не сумел досрочно одолеть дебютанта UFC Армана Царукяна, что немного подпортило настроение поддерживавшему своего друга и спарринг-партнёра Хабибу Нурмагомедову. Но зато не оставило равнодушными болельщиков! Если считаете скукой встречи в клетке двух борцов, этот поединок обязательно убедит вас в обратном.

А уже в Москве Забит и Кэттар после отмены первого боя всё-таки смогли разделить октагон, на радость столичной публики выдав битву, достойную звания главного боя вечера.



В третьем раунде за Магомедшарипова было откровенно страшно – сказалась перенесенная инфекция и курс антибиотиков. Но победителей не судят: россиянин по праву взял свое и взлетел на третье место рейтинга полулегковесов UFC.

«Саня! 20 секунд, держись!» Волков и Забит спасли московский турнир для России Главные звёзды одержали трудовые победы, но общий счёт UFC в Москве не в нашу пользу.

8. Йоэль Ромеро — Пауло Коста

Два главных «качка» UFC, ещё и попадавшихся на использовании запрещённых веществ, искренне желали покалечить друг друга и как могли продвигали красивую афишу своей встречи. Руководству промоушена такой сюжет пришёлся по душе: Пауло и Йоэля свели в восьмиугольнике, чтобы выяснить, кто больше достоин титульного шанса.



В крайне близком противостоянии оппоненты обменялись нокдаунами, а с того момента, как мышцы забились, бой превратился в погоню за выживанием. Безусловно, ничья виделась более справедливым исходом битвы силачей. Но вот незадача: победа хоть и досталась Косте, однако за титул будет биться Ромеро, так как бразилец выбыл из-за травмы руки.

Самые мускулистые парни UFC закатили лучший бой выходных. Пора разрешить допинг? Выглядело, как схватка двух культуристов на пляже.

Апрельский UFC 236 – турнир временных чемпионов. Сразу в двух главных боях вечера разыгрывались вторые по значимости пояса лёгкого и среднего дивизионов промоушена.



В главном событии за право биться с Хабибом сошлись Дастин Порье и Макс Холлоуэй. Изнуряющая рубка в стойке и постоянное перетягивание инициативы позволили королю полулегковесов достойно выступить на фоне более габаритного Бриллианта.



На счастье Дастина, который не раз был на волоске от того, чтобы не дотерпеть до решения судей, сенсации не случилось: именно он примерил на талию золотой пояс и в сентябре дал Нурмагомедову один из самых сложных поединков в карьере Орла.

Не подкачали и выступавшие в соглавном событии Исраэль Адесанья и Келвин Гастелум. Парни устроили разборку, полную зубодробительных попаданий и нокдаунов. Но, увы, шквал ударов не сломил оппонентов – единогласным решением Адесанья сохранил «0» в графе «поражения» и отправился в успешный поход за полноценным титулом Роберта Уиттакера.

6. Джон Джонс – Тиагу Сантос

Очередная защита титула Костлявого должна была стать лёгкой прогулкой для первого номера вне зависимости от весовых категорий: бразилец Сантос во всём уступал легенде. Но в теории. На практике же Тиагу нашёл противоядие от представителя США и даже с порванной связкой колена выдал конкурентный поединок в стойке.



Да, уже после решения судей станет известно, что из-за травмы Джонс не в лучшей форме подошел к противостоянию, а Дэна Уайт назовёт дилетантами тех, кто насчитал по очкам победу Сантоса, но факт остаётся фактом: на UFC 239 Костлявого ждала самая сложная защита титула в карьере.

Лучший боец мира чуть не опозорился. Джонс был в шаге от сенсационного поражения Кажется, гению пора что-то менять. Карьера движется к тупику, раздельное решение в бою с Сантосом — лишнее тому подтверждение.

5. Максим Буторин — Дмитрий Бикрев

На пятом месте рейтинга «Чемпионата» расположился титульный бой организации Fight Nights Global в полусреднем весе. Да-да, в России тоже было на что посмотреть в прошедшем году! Бойцы закатили 25 минут славной охоты за скальпом оппонента, а противостояние сразу было номинировано на премию «Бой года».



И пока не утихнут разговоры о том, что Буторин как минимум не проиграл чемпиону Бикреву, реванш этой схватки будет оставаться одним из самых ожидаемых событий на просторах отечественного ММА-пространства.

Нью-Йоркская разборка за неофициальный титул «Самого опасного гангстера» получилась поистине историческим событием. Впервые в истории промоушена разыграли подобный пояс, а Масвидаль и Диаз выдали спектакль под стать ожиданиям фанатов. Хорхе уверенно забрал первые два раунда, тогда как в третьем кардио Диаза начало выравнивать положение… Неизвестно, чем бы закончилась гангстерская перестрелка на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден», продлись она пять раундов, но после 15 минут кровь залила лицо Нейта, а рассечение под бровью становилось всё более опасным для здоровья атлета.



В итоге врачи не позволили возмущённому Диазу продолжить бойню, а Масвидаль на победной ноте завершил самый успешный год в своей жизни.

Масвидаль 15 минут разбивал Диаза, но добить не смог. Нейта спас доктор Из-за спорной концовки все хотят увидеть второй бой Масвидаля с Диазом, однако Хорхе по праву забирает себе пояс «BMF».

Открывает тройку нашего топа кровавая баня, в которую превратили свой поединок ветеран ММА Дональд Серроне и продолжавший оставаться без титульника Тони Фергюсон.



Тот бой запомнился фанатам не только грустным финалом, но и локтями, которые обрушились на голову несчастного Ковбоя. Эти атаки должны были буквально изрешетить соперника Эль-Кукуя! Но всё решила досадная ошибка Серроне и последовавшая за ней врачебная остановка: Дональд высморкался в самый неподходящий момент, после чего глаз легенды смешанных единоборств превратился в очень страшное зрелище. Благо, что после боя Ковбой вспоминал об этом кошмаре с улыбкой.

2. Камару Усман – Колби Ковингтон / Марат Балаев – Салман Жамалдаев

Сколько трештока вылили на головы друг друга Усман и Ковингтон – позавидовал бы сам Конор Макгрегор. Встреча в октагоне становилась кульминацией долгой вражды двух топов полусреднего веса, и американцы не подвели: 24 минуты они всеми возможными способами, порой выходящими за рамки дозволенного, наносили ущерб друг другу.

Удача в декабрьский вечер улыбнулась чемпиону. Любимец Дональда Трампа не дотерпел до конца поединка считанную минуту, когда обезображенное сломанной челюстью лицо Хаоса исказила гримаса гнева на судью — рефери не дал Нигерийскому Кошмару добить ненавистного соперника, присудив Усману победу ТКО.

У любимчика Трампа тяжёлые времена: Колби крепко досталось за его длинный язык Ян вынес легенду и готов драться за пояс, Алду проиграл, но сохранил позиции, а Усману пора превращаться в звезду — расклады после UFC 245.

Поспорить за второе место с «мейн ивентом» UFC 245 может схватка, потрясшая зрителей петербургского ACA 93. Отсидевший 10 лет Марат Балаев, наплевав на сломанную ногу и усыпанное сечками лицо, рванул с открытым забралом на фаворита Салмана Жамалдаева. Салману в итоге отдадут победу единогласным решением, а вместе с ней и пояс объединённой организации ACA, но то, как 43-летний Балаев выступил в «Бое года», не могло не впечатлить даже далеких от смешанных единоборств любителей спорта.

1. Стипе Миочич – Даниэль Кормье II

«Самый сильный человек планеты» — так неофициально называется чемпион, удерживающий титул в тяжёлом дивизионе UFC. И бой за этот титул в прошедшем году получился на загляденье: жаждавший реванша за сокрушительное поражение Стипе Миочич, дождался DC, чтобы не просто вернуть пояс на прежнее место, но и показать самый интригующий поединок — 2019.



Болельщики ещё долго будут недоумевать, почему базовый борец Кормье провёл поединок в стойке, но одно ясно точно — это в итоге погубило Даниэля. Длинные руки и работа по корпусу соперника привели к нокауту некогда двойного чемпиона, дав повод задуматься о завершении прекрасной трилогии уже в 2020-м.