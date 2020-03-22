Сдались без боя. Пять поединков, которых мы лишились из-за коронавируса

Смешанные единоборства уже лишились всех больших турниров марта и начала апреля. В ближайшее время ситуация едва ли улучшится.

Весна-2020 обещала стать беспрецедентно крутой в смешанных единоборствах. Россия в одном только апреле ждала увидеть два огромных противостояния в клетке: 3 апреля москвичи собирались своими глазами посмотреть, как Александр Емельяненко попытается не дать «похайпить» на своём имени средневесу Магомеду Исмаилову, а 19 апреля уже все россияне (да и остальная планета) должны были собраться у экранов за просмотром самого ожидаемого боя в истории UFC — между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Увы, на сегодня у фанатов есть шанс (да и то — не очень большой, кажется) увидеть в срок только второе событие.

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Что касается схватки Емельяненко и Исмаилова, то её организаторам пришлось передвинуть на лето. Похожая участь постигла и три кряду турнира UFC, из-за чего минимум до 19 апреля мы будем лишены больших боёв.

Когда должен был пройти: 3 апреля на АСА 107

Где должен был пройти: Москва

Боссы лиги ACA до последнего пытались спасти этот бой. Даже когда мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта подписал указ о запрете на проведение в Москве мероприятий участием больше 5000 человек одновременно, и стало понятно, что прямо сейчас сильно пострадает весь футбол, хоккей и прочий спорт на территории столицы, промоутеры лиги «Ахмата» хотели удержать на плаву свой главный ивент первой половины года.

«Я опечален...» Бой Емельяненко с Исмаиловым перенесли на июль. Опять коронавирус Мир MMA потихоньку сдаётся.

Первой реакцией на временное ужесточение правил проведения больших мероприятий в Москве организаторов боя Емельяненко — Исмаилов стала идея сократить количество входных билетов и увеличить их стоимость. Однако позже мэрия столицы была вынуждена подкорректировать правила жизни на карантине ещё строже, после чего лиге ACA пришлось принять непростое решение о переносе турнира.

Новая дата боя Емельяненко — Исмаилов — 24 июля, и это наверняка ужасные новости для скандального тяжеловеса. Ведь Александр ради схватки с Магомедом снова вернулся в Грозный, где под началом Рамзана Кадырова возвращает себе лучшую форму уже не один месяц.

Тайрон Вудли — Леон Эдвардс



Где должен был пройти: Лондон Когда должен был пройти: 21 марта на UFC Fight Night 171Где должен был пройти: Лондон

По идее, этот бой должен был пройти уже вчера. Прямо сейчас мы должны были знать имя следующего соперника для чемпиона полусреднего веса на конец года. Действующему обладателю пояса в этом дивизионе Камару Усману летом защищать титул от самого популярного человека категории Хорхе Масвидаля. А победитель их пары по всем раскладам должен был сойтись в следующий раз либо с победителем пары Вудли — Эдвардс, либо с Колби Ковингтоном. Для бывшего чемпиона категории с лимитом до 77 кг Тайрона Вудли ближайшая схватка вообще должна была стать во многом решающей. И это несмотря на имя соперника: даже когда стало понятно, что турнир перенесут из Лондона и Эдвардс уже точно не примет в нём участие, пошли слухи, что его заменит Ковингтон, для Вудли это было бы ещё более выгодным вариантом.

Тайрон в прошлом бою лишился пояса, который защищал четырежды, потому его акции в компании всё ещё высоки. Но не самая основательная фанатская база, скользкая репутация и преклонный возраст (37 лет) — причины, по которым поражение от Эдвардса (или того же Ковингтона) могли бы навсегда вычеркнуть Вудли из числа соискателей золота дивизиона. Потому американец получил серьёзный удар по карьере, когда был вынужден остаться без выступлений после изнурительной подготовки к лондонскому турниру.



Где должен был пройти: Коламбус Когда должен был пройти: 28 марта на UFC on ESPNГде должен был пройти: Коламбус

Два самых устрашающих громилы тяжёлой весовой категории должны были выявить главного нокаутёра UFC в следующие выходные. Нганну и Розенструйк за последнее время вырубили несколько очень статусных соперников и к очной встрече должны были подойти каждый на самом крупном подъёме в своей карьере. И если для Фрэнсиса такой рассвет не является чем-то новым, то Жаирзиньо заявил о себе широкой публике совсем недавно.

Лишь год назад этот огромный суринамец дебютировал в UFC, сходу нокаутировав Жуниора Албини. Уже к концу 2019-го Розенструйк умудрился залететь в топ-10 тяжёлого дивизиона, поскольку к тому времени успел вырубить ещё троих — Аллена Краудера, Андрея Орловского и Алистара Оверима. Вместе со статусом уничтоженных Жаирзиньо соперников росло и его собственное положение в лучшей лиге мира. И вот уже сейчас Розенструйк полностью готов оспаривать статус первого претендента планеты с тем, кто этот статус на себе однажды уже примерил.

Розенструйк дрался на футбольном поле, мотал срок, а теперь вырубает всех в UFC История парня, который уничтожил Орловского, чуть не оторвал губу Овериму, а теперь хочет драться с Нганну.

Фрэнсис Нганну ещё в позапрошлом сезоне должен был стать новой большой звездой UFC, но всё испортил Стипе Миочич, грамотно разложивший опасного ударника в чемпионском пятираундовом бою. Дальше французский боец выдал крайне неудачное выступление против Деррика Льюиса и снова проиграл. Фанаты ММА тут же начали называть Нганну самым переоценённым тяжеловесом своего времени, а в компании быстро переключились на раскрутку других людей.

Однако боец сумел вовремя собраться и выдал новую победную серию, в которой от его огромных кулаков пострадали Кёртис Блейдс, Джуниор дос Сантос и Кейн Веласкес. В конце прошлого года говорилось, что следующим соперником Нганну может стать российский тяжеловес Александр Волков, но стороны не договорились, и против Фрэнсиса поставили Розенструйка. На двоих Нганну и Розенструйк потушили 12 человек в UFC, потому от их очной встречи люди вправе были ожидать фейерверка. Однако, видимо, придётся подождать ещё, ведь 28 марта этим большим ребятам придётся забыть о выступлениях.

Алистар Оверим — Уолт Харрис



Где должен был пройти: Портленд Когда должен был пройти: 11 апреля на UFC Fight Night 142Где должен был пройти: Портленд

Ещё одна схватка статусных тяжеловесов была перенесена на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Неувядающий ветеран Алистар Оверим затеял новый подъём, и, чтобы вновь вписать свою фамилию в список первых претендентов на титульник, Разрушителю было необходимо проходить также очень опытного Уотла Харриса на турнире в Портленде, запланированном на 11 апреля. Оверим проиграл три поединка из последних пяти, поэтому сейчас находится на грани списания в утиль. Да, в свои 39 Алистар всё ещё способен конкурировать с лучшими в своём весе, но по силам ли ветерану навязывать конкуренцию в титульной гонке — большой вопрос. Бой с Харрисом должен был на этот вопрос ответить.

Что касается Уолта, то ему 11 апреля предстояло вернуться в бои после большой трагедии в семье. В прошлом году весь мир ММА следил за поисками падчерицы Харриса Ани Бланшар, которую похитили в октябре 2019-го возле её колледжа. Пока Уолт занимался поисками близкого человека, ему пришлось отказать компании, когда та в первый раз попыталась свести его с Оверимом.

Дочь известного бойца месяц искали всей Америкой. История закончилась трагедией Уолт Харрис отказался от главного боя в жизни ради поисков, но всё напрасно. Накануне полиция обнаружила тело 19-летней Ани Бланшар.

История девушки из семьи Харриса закончилась ужасно: полицейские смогли найти лишь её тело. Уолт тяжело принял те события, но жизнь и карьера продолжились, и вот, к весне 2020-го, боец был готов снова ступить в октагон. Однако теперь вернуться на работу ему помешала беда всеобщая.

Александр Шлеменко — Луис Тэйлор

Когда должен был пройти: 25 апреля на турнире RCC

Где должен был пройти: Екатеринбург

Александр Шлеменко — самый именитый по мировым меркам боец, продолжающий активно выступать в России без особого ущерба для своего статуса. Чаще всего Шторму в этом помогает компания RCC, внутри которой он провёл уже три успешные схватки. В конце прошлого года Шлеменко удалось «задушить» в первом раунде одного из самых опасных соперников в своей карьере Дэвида Бранча, так что в этом году Александр рассчитывал сделать решающий шаг навстречу выгодному контракту от UFC.

Шторм на Урале. Шлеменко разнёс в щепки опаснейшего соперника Какой же красавец!

Новым соперником по поединку в RCC для Шлеменко должен был стать Луис Тэйлор, бывший чемпион набравшей ход за последние два сезона компании PFL. Тэйлор и Шлеменко должны были возглавить турнир RCC 25 апреля, который было решено провести в Екатеринбурге. Однако теперь Александру приходится поддерживать форму в ожидании даты переноса его следующего выступления, ведь 12 марта компания RCС объявила об отмене боя Шлеменко.