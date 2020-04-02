Нурмагомедов правильно сделал, что отказался от поединка с Фергюсоном. Объясняем

К главному бою в жизни нужно быть готовым на все сто.

Поздним вечером 1 апреля чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов фактически официально подтвердил, что очередная попытка промоушена организовать его поединок с Тони Фергюсоном потерпела крах. Россиянин списал свой отказ лететь в США на тяжёлую эпидемиологическую обстановку, ограничение авиаперевозок и нежелание «рисковать жизнью».

Хотя отмена противостояния Орла и Эль Кукуя ожидалась, новость имела большой эффект, особенно на фоне общей тишины в мире спорта. Хейтеры Хабиба ликуют, обвиняя его едва ли не в трусости и коронуя Фергюсона. Сам Тони тоже не скромничает и называет себя настоящим чемпионом. В комментариях всё чаще появляются требования лишить Нурмагомедова титула.

Не ошибся ли он, отказавшись от самого долгожданного боя в истории UFC, и каковы были реальные причины отказа?

Хабиб не хочет рисковать жизнью и отменяет бой с Фергюсоном. Кажется, всё. LIVE Нурмагомедов сделал заявление в своём «инстаграме». В нём он эмоционально признаётся, что не сможет вылететь на бой с Фергюсоном.

Сорванный тренировочный лагерь

В середине февраля Хабиб Нурмагомедов начал главную часть подготовки к турниру UFC 249, отправившись в США, в ставший родным зал АКА. Практически ежедневно россиянин посредством «Инстаграма» информировал своих болельщиков о ходе тренировочного процесса и казалось, что всё идёт лучше не придумаешь. Орёл и члены его команды всегда были в прекрасном расположении духа, и всё говорило о том, что атмосфера в лагере просто великолепная.

Но по мере дальнейшего распространения коронавируса посты в социальной сети выкладывались всё реже и носили всё более угрюмый характер. Было очевидно, что напряжение в связи с неопределённостью нарастает.

22 марта СМИ сообщили, что Хабиб вернулся в Россию. Об этом рассказал менеджер бойца Ризван Магомедов. Другие члены команды не подтверждали и не опровергали эту информацию. 27 марта стало точно известно, что Нурмагомедов на родине. Спортсмен выложил фото пробежки в окрестностях родного селения. А уже 30 марта все сомнения были развеяны окончательно. Хабиб вышел в прямой эфир на своей странице в «Инстаграме» и заявил, что находится в Дагестане. Тогда он рассказал, что не может покинуть территорию России из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса и дал понять, что бой с Фергюсоном практически на сто процентов не состоится.

Видео можно посмотреть на странице «Чемпионата» по этой ссылке.

В том же монологе он отметил, что находить мотивацию для тяжёлых тренировок в условиях неопределённости всё сложнее, и подчеркнул, что последние десять дней в США уже были трудными в этом отношении.

Ситуацию позже прокомментировал и Абдулманап Нурмагомедов, отметив, что Хабиб провёл тяжелейшие пять недель в тренировочном лагере и был уже в отменной форме. Как бы то ни было, перелёт в Абу-Даби, а затем возвращение в Россию всерьёз спутало карты россиянина и определённо повлияло на всю подготовку к бою, которая, как правило, отлажена у Орла буквально по минутам на протяжении 2-2,5 месяца.

Весогонка

Срыв тренировочного лагеря за месяц до боя не мог не повлиять на один из важнейших факторов в процессе подготовки – весогонку. Ни для кого не секрет, что этот процесс для Нурмагомедова дело непростое, и именно эта проблема однажды уже помешала проведению схватки с Фергюсоном.

К слову, 23 марта Хабиб упомянул о необходимости сброса лишних килограммов опять-таки в социальной сети, дав понять, что неопределённость вокруг организации турнира не может длиться долго и время начинает поджимать.

Понятно, что активная фаза избавления от лишних килограммов проходит не за три и не за две недели до схватки. Но драгоценные дни на подготовку организма к столь стрессовому процессу уходили, и нет сомнения, что, если бы Хабиб и уложился в лимит лёгкого веса в канун противостояния, это стоило бы ему невероятных усилий, что в любом случае сказалось бы на ходе всего боя. Кроме того, нельзя исключать вариант, при котором Нурмагомедову бы вовсе не удалось уложиться в лимит, что стало бы настоящей катастрофой.

Перелёты и акклиматизация

Как уже говорилось, в середине марта россиянин вынужден был покинуть США. Первоначально он отправился на Ближний Восток, рассчитывая, что бой состоится в Дубаи. Но на тот момент власти страны уже закрыли въезд для иностранцев. В этих условиях Хабибу пришлось покинуть ОАЭ и вернуться в Россию.

Совершенно понятно, что два перелёта, которые, вероятнее всего, уложились в 24 часа, не могли не повлиять на организм. Через адаптацию после возвращения из-за океана проходят все, и это ни для кого не новость. Это в том числе влияет на возможность проводить полноценные тренировки, и, скорее всего, в связи с этим Хабиб потерял 2-3 дня подготовки, которые он бы непременно провёл, оставайся он в США. Это нас отсылает к первому пункту – срыву нормального тренировочного лагеря.

Ну а теперь просто представим, что Нурмагомедов решается на полёт в США за 16 дней до боя. В таком случае Хабиб снова будет вынужден переживать смену часовых поясов, акклиматизацию и на фоне всего этого пытаться вернуться к нормальному спортивному режиму и подготовке к сгонке веса. Думается, что такие перспективы не понравятся ни одному чемпиона UFC перед важнейшим поединком в жизни.

Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном либо странно пошутил на 1 апреля Немыслимо.

Быть или не быть турниру

Ещё один фактор, который мог заставить Хабиба отказаться от боя с Фергюсоном, – неопределённость. Дэна Уайт может сколько угодно говорить, что турнир UFC 249 состоится. Глава компании может уверять, что хочет вернуть мир к нормальной жизни и провести шоу любой ценой. Но на календаре 2 апреля, а город, который может принять бой, так и не назван. Конечно, этому можно найти множество объяснений, но, вероятнее всего, оно одно – Уайт всё ещё не может гарантировать, что UFC 249 не отменят. Да и не секрет, что слова Дэны не раз расходились с делом.

Пандемия коронавируса приобретает в США огромный размах. Пятая часть всех заразившихся в мире приходится именно на эту страну, ситуация меняется буквально с каждым часом. Учитывая это, нет никакой уверенности, что зрители увидят хоть какие-то бои.

Поэтому Нурмагомедова можно понять. Вернуться в США сейчас, привезти с собой всю команду, возобновить изнурительные тренировки, находиться под огромным психологическим давлением с риском того, что всё это может быть напрасно, – безумие. Хабиб требовал от Уайта локации, но, видимо, так её и не получил. Потому сомнения в том, что турнир состоится, достаточно справедливые.

«Хабиб не хочет драться — его позиция понятна». Западные СМИ – об отмене главного боя года Далеко не все отнеслись к Нурмагомедову с пониманием.

Моральная сторона вопроса

Многие хейтеры Нурмагомедова любят называть его лицемером, ханжой или моралистом. К поведенческой модели Хабиба можно относиться по-разному. Но нельзя отрицать, что он действительно старается следовать морально-этическим нормам.

Проведение турнира во время пандемии коронавируса – решение противоречивое. С одной стороны, общественности необходимо хоть немного отвлечься и вспомнить, как жил мир до этого кошмара. С другой стороны, на фоне десятков тысяч заражения и тысяч смертей ежедневно организация шоу выглядит действительно странно.

Кроме того, при всех мерах безопасности это в любом случае чревато риском распространения инфекции.

Конечно, это не может быть главным фактором, которым руководствовался Хабиб. Но вместе с тем эта причина на фоне всех остальных могла добавить Нурмагомедову уверенности в правильности своего шага. К тому же, официально объявляя об отказе от боя в «Инстаграме», он упомянул и пандемию коронавируса.

Подытоживая, скажем, что Нурмагомедов, вероятно, никогда до конца не раскроет всю подоплёку своего решения. Скорее всего, имело место переплетение многих факторов. Возвращение в США после пребывания дома, нарушение рабочей атмосферы, перелёты, психологическое и физическое напряжение ставили бы россиянина в невыгодное положение, и всё это в канун встречи с бойцом, не проигрывавшим 12 встреч. Оценив все эти риски, Орёл принял решение отложить схватку до лучших времён. Увидим ли мы шестую попытку её организовать? Покажет время.

Хабиб — Фергюсон и другие великие противостояния, которые мы так и не увидим Чемпионскую защиту Нурмагомедова пока не отменили официально, но уже мало кто верит, что Орёл подерётся 18 апреля.