Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

UFC 249, Хабиб Нурмагомедов поступил правильно, отказавшись от боя с Тони Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов
Микаил Гусейнов
Нурмагомедов правильно сделал, что отказался от поединка с Фергюсоном. Объясняем
К главному бою в жизни нужно быть готовым на все сто.
Бокс/ММА / UFC 0

Поздним вечером 1 апреля чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов фактически официально подтвердил, что очередная попытка промоушена организовать его поединок с Тони Фергюсоном потерпела крах. Россиянин списал свой отказ лететь в США на тяжёлую эпидемиологическую обстановку, ограничение авиаперевозок и нежелание «рисковать жизнью».

Хотя отмена противостояния Орла и Эль Кукуя ожидалась, новость имела большой эффект, особенно на фоне общей тишины в мире спорта. Хейтеры Хабиба ликуют, обвиняя его едва ли не в трусости и коронуя Фергюсона. Сам Тони тоже не скромничает и называет себя настоящим чемпионом. В комментариях всё чаще появляются требования лишить Нурмагомедова титула.

Не ошибся ли он, отказавшись от самого долгожданного боя в истории UFC, и каковы были реальные причины отказа?

Хабиб не хочет рисковать жизнью и отменяет бой с Фергюсоном. Кажется, всё. LIVE
Нурмагомедов сделал заявление в своём «инстаграме». В нём он эмоционально признаётся, что не сможет вылететь на бой с Фергюсоном.

Сорванный тренировочный лагерь

В середине февраля Хабиб Нурмагомедов начал главную часть подготовки к турниру UFC 249, отправившись в США, в ставший родным зал АКА. Практически ежедневно россиянин посредством «Инстаграма» информировал своих болельщиков о ходе тренировочного процесса и казалось, что всё идёт лучше не придумаешь. Орёл и члены его команды всегда были в прекрасном расположении духа, и всё говорило о том, что атмосфера в лагере просто великолепная.

Но по мере дальнейшего распространения коронавируса посты в социальной сети выкладывались всё реже и носили всё более угрюмый характер. Было очевидно, что напряжение в связи с неопределённостью нарастает.

22 марта СМИ сообщили, что Хабиб вернулся в Россию. Об этом рассказал менеджер бойца Ризван Магомедов. Другие члены команды не подтверждали и не опровергали эту информацию. 27 марта стало точно известно, что Нурмагомедов на родине. Спортсмен выложил фото пробежки в окрестностях родного селения. А уже 30 марта все сомнения были развеяны окончательно. Хабиб вышел в прямой эфир на своей странице в «Инстаграме» и заявил, что находится в Дагестане. Тогда он рассказал, что не может покинуть территорию России из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса и дал понять, что бой с Фергюсоном практически на сто процентов не состоится.

Видео можно посмотреть на странице «Чемпионата» по этой ссылке.

В том же монологе он отметил, что находить мотивацию для тяжёлых тренировок в условиях неопределённости всё сложнее, и подчеркнул, что последние десять дней в США уже были трудными в этом отношении.

Ситуацию позже прокомментировал и Абдулманап Нурмагомедов, отметив, что Хабиб провёл тяжелейшие пять недель в тренировочном лагере и был уже в отменной форме. Как бы то ни было, перелёт в Абу-Даби, а затем возвращение в Россию всерьёз спутало карты россиянина и определённо повлияло на всю подготовку к бою, которая, как правило, отлажена у Орла буквально по минутам на протяжении 2-2,5 месяца.

Весогонка

Срыв тренировочного лагеря за месяц до боя не мог не повлиять на один из важнейших факторов в процессе подготовки – весогонку. Ни для кого не секрет, что этот процесс для Нурмагомедова дело непростое, и именно эта проблема однажды уже помешала проведению схватки с Фергюсоном.

К слову, 23 марта Хабиб упомянул о необходимости сброса лишних килограммов опять-таки в социальной сети, дав понять, что неопределённость вокруг организации турнира не может длиться долго и время начинает поджимать.

Понятно, что активная фаза избавления от лишних килограммов проходит не за три и не за две недели до схватки. Но драгоценные дни на подготовку организма к столь стрессовому процессу уходили, и нет сомнения, что, если бы Хабиб и уложился в лимит лёгкого веса в канун противостояния, это стоило бы ему невероятных усилий, что в любом случае сказалось бы на ходе всего боя. Кроме того, нельзя исключать вариант, при котором Нурмагомедову бы вовсе не удалось уложиться в лимит, что стало бы настоящей катастрофой.

Перелёты и акклиматизация

Как уже говорилось, в середине марта россиянин вынужден был покинуть США. Первоначально он отправился на Ближний Восток, рассчитывая, что бой состоится в Дубаи. Но на тот момент власти страны уже закрыли въезд для иностранцев. В этих условиях Хабибу пришлось покинуть ОАЭ и вернуться в Россию.

Совершенно понятно, что два перелёта, которые, вероятнее всего, уложились в 24 часа, не могли не повлиять на организм. Через адаптацию после возвращения из-за океана проходят все, и это ни для кого не новость. Это в том числе влияет на возможность проводить полноценные тренировки, и, скорее всего, в связи с этим Хабиб потерял 2-3 дня подготовки, которые он бы непременно провёл, оставайся он в США. Это нас отсылает к первому пункту – срыву нормального тренировочного лагеря.

Ну а теперь просто представим, что Нурмагомедов решается на полёт в США за 16 дней до боя. В таком случае Хабиб снова будет вынужден переживать смену часовых поясов, акклиматизацию и на фоне всего этого пытаться вернуться к нормальному спортивному режиму и подготовке к сгонке веса. Думается, что такие перспективы не понравятся ни одному чемпиона UFC перед важнейшим поединком в жизни.

Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном либо странно пошутил на 1 апреля
Немыслимо.

Быть или не быть турниру

Ещё один фактор, который мог заставить Хабиба отказаться от боя с Фергюсоном, – неопределённость. Дэна Уайт может сколько угодно говорить, что турнир UFC 249 состоится. Глава компании может уверять, что хочет вернуть мир к нормальной жизни и провести шоу любой ценой. Но на календаре 2 апреля, а город, который может принять бой, так и не назван. Конечно, этому можно найти множество объяснений, но, вероятнее всего, оно одно – Уайт всё ещё не может гарантировать, что UFC 249 не отменят. Да и не секрет, что слова Дэны не раз расходились с делом.

Пандемия коронавируса приобретает в США огромный размах. Пятая часть всех заразившихся в мире приходится именно на эту страну, ситуация меняется буквально с каждым часом. Учитывая это, нет никакой уверенности, что зрители увидят хоть какие-то бои.

Поэтому Нурмагомедова можно понять. Вернуться в США сейчас, привезти с собой всю команду, возобновить изнурительные тренировки, находиться под огромным психологическим давлением с риском того, что всё это может быть напрасно, – безумие. Хабиб требовал от Уайта локации, но, видимо, так её и не получил. Потому сомнения в том, что турнир состоится, достаточно справедливые.

«Хабиб не хочет драться — его позиция понятна». Западные СМИ – об отмене главного боя года
Далеко не все отнеслись к Нурмагомедову с пониманием.

Моральная сторона вопроса

Многие хейтеры Нурмагомедова любят называть его лицемером, ханжой или моралистом. К поведенческой модели Хабиба можно относиться по-разному. Но нельзя отрицать, что он действительно старается следовать морально-этическим нормам.

Проведение турнира во время пандемии коронавируса – решение противоречивое. С одной стороны, общественности необходимо хоть немного отвлечься и вспомнить, как жил мир до этого кошмара. С другой стороны, на фоне десятков тысяч заражения и тысяч смертей ежедневно организация шоу выглядит действительно странно.

Кроме того, при всех мерах безопасности это в любом случае чревато риском распространения инфекции.

Конечно, это не может быть главным фактором, которым руководствовался Хабиб. Но вместе с тем эта причина на фоне всех остальных могла добавить Нурмагомедову уверенности в правильности своего шага. К тому же, официально объявляя об отказе от боя в «Инстаграме», он упомянул и пандемию коронавируса.

Подытоживая, скажем, что Нурмагомедов, вероятно, никогда до конца не раскроет всю подоплёку своего решения. Скорее всего, имело место переплетение многих факторов. Возвращение в США после пребывания дома, нарушение рабочей атмосферы, перелёты, психологическое и физическое напряжение ставили бы россиянина в невыгодное положение, и всё это в канун встречи с бойцом, не проигрывавшим 12 встреч. Оценив все эти риски, Орёл принял решение отложить схватку до лучших времён. Увидим ли мы шестую попытку её организовать? Покажет время.

Хабиб — Фергюсон и другие великие противостояния, которые мы так и не увидим
Чемпионскую защиту Нурмагомедова пока не отменили официально, но уже мало кто верит, что Орёл подерётся 18 апреля.
Хабибу не стоит бояться Фергюсона. Многие пугают чемпиона, но Тони вовсе не так страшен
Если верить цифрам, то Нурмагомедов сам является настоящим кошмаром для Эль Кукуя.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020