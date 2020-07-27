Вердум бросил Фёдору вызов. Конь нанёс самое болезненное поражение Емельяненко

24 июля в Сочи состоялся бой, которого поклонники ММА ждали почти полгода. Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов показали реально классное шоу, вместо шутейного товарняка выдав брутальное сражение. Одностороннее, но брутальное.

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Чуть ранее Майк Тайсон договорился о бое с Роем Джонсом, который пройдёт 12 сентября в Калифорнии (США). И можно не сомневаться, что сражение двух легенд бокса пройдёт при невероятном интересе поклонников этого вида спорта. О чём это говорит? Людям интересно наблюдать не только за боями за титул, но и погружаться в воспоминания.

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Воспоминания о чём-то значимом, эпохальном. В воскресенье состоялся заключительный турнир из серии «Бойцовский остров», проводимый UFC. В его рамках в октагон вышел легендарный боец Фабрисиу Вердум. Накануне он заявил, что этот бой станет последним в его карьере. Но как оказалось, его неправильно поняли. Этим поединком он закрыл свой контракт с лучшей лигой планеты. И это было очень круто.

Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

42-летний боец одержал впечатляющую победу над Александром Густафссоном, не последним в дивизионе атлетом. И после этого заговорил о том, что не готов вешать перчатки на гвоздь.



«Это было эмоционально, потому что это был мой последний бой в UFC. Я провёл здесь 10-12 лет. Я люблю UFC и хочу сказать спасибо. А ещё я очень хочу драться с Федором, — заявил Вердум. — Я его очень уважаю и хочу дать ему возможность снова сразиться со мной. Десять лет спустя все хотят увидеть этот бой. Я не знаю где, но наверняка я хочу драться с Федором, потому что уважаю его и, на мой взгляд, он лучший в мире».

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И мы вполне можем надеяться на то, что этот бой реален. Да, если бы Фабрисиу остался в UFC, коннект между двумя соперничающими лигами был бы практически нереален. Но сейчас, когда Bellator, лицом которого является Емельяненко-старший, возобновил свою деятельность, это было бы весьма привлекательным решением. У президента лиги Скотта Кокера непростые (и это нормально) отношения с Даной Уайтом. И, думается, он сделает всё от него зависящее, чтобы этот бой организовать.



Захочет ли принять вызов Последний Император? Думается, что да. Совершим небольшой экскурс в историю и вернёмся в 26 июня 2010 года. В главном событии совместного турнира Strikeforce/M1 Global встречались Фёдор (серия 28 боёв без поражений) и Фабрисиу, который уже тогда чередовал победы с поражениями. Для того чтобы разобраться с великим чемпионом, бразильцу потребовалось чуть более минуты.

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А начиналось для россиянина всё очень неплохо. Емельяненко плотно попал в голову, соперник рухнул на канвас. И там оказался намного хитрее и мастеровитее Императора. Вердум затянул соперника в близкий контакт, набросил треугольник ногами на шею Фёдора и принялся его душить. Несколько секунд фаворит противостояния оказывал сопротивление, но вынужден был сдаться.

Права на видео принадлежат UFC, посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC Russia.

Это поражение положило начало не самому удачному периоду в карьере россиянина. Фёдор проиграл следом ещё два поединка. Обидчиками легенды стали Антонио Сильва и Дэн Хендерсон. Да и победа решением над 40-летним Монсоном – не самое большое утешение. Одним словом, в карьере Фёдора Вердум стал жирной такой кляксой, которую неплохо было бы стереть. И уж если дело дойдёт до серьёзных переговоров, нужно постараться сделать всё возможное, чтобы бой состоялся.



Сам Скотт Кокер утверждает, что у Емельяненко по контракту два боя в Bellator’е. И уж если проводить последний в карьере поединок, то он должен иметь значимость. Закрыть гештальт с Фабрисиу было бы невероятно красивым жестом со стороны любимца мира единоборств. Это был бы значимый бой как со спортивной точки зрения, так и с позиции наследия обоих бойцов. И кассу он соберёт невероятную. Спросите себя, хотели бы вы увидеть это противостояние? Конечно же, да!



Вердум бросил вызов. Этот парень имеет репутацию человека слова, и он не будет включать заднюю. Мяч сейчас на стороне Фёдора и промоушена Bellator. Понятно, что это событие случится там или нигде. Фёдор сейчас делает всё возможное, чтобы продвинуть бойцов из своей команды во второй по значимости лиге мира. И он не может не заинтересоваться турниром, в котором сразятся его парни, а венчать событие будет его противостояние с Фабрисиу.



Это будет эпично. И очень хочется верить, что это случится.