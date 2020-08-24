Уходить нужно вовремя. Александру Поветкину пора завершать карьеру

Минувший уик-энд стал для российских болельщиков единоборств настоящим праздником. И если победы в ММА, к счастью, всё чаще становятся привычным делом, то в боксе уже давно всё не так радужно. Именно поэтому победа Александра Поветкина над Диллианом Уайтом и завоевание им титула временного чемпиона мира по версии WBC оставила особенно приятное послевкусие.

Откровенно говоря, портить его совершенно не хотелось. Но теперь, когда эмоции поутихли, на бой Витязя можно взглянуть и с холодной головой.



Александр забрал первый раунд, но это не было исключительно его заслугой. Диллиан Уайт сознательно отдавал стартовую трёхминутку, чтобы прицениться к сопернику, увидеть его тактику, скорость и реакцию. Уже со второго раунда британец начал работать активнее. Тут же стало заметно, что Витязь не поспевает за выпадами оппонента. Джеб британца стал для Поветкина настоящей проблемой. Передняя рука Уайта не только не давала Александру выйти на удобную для себя дистанцию, но и постоянно била точно в цель.

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Далее Витязь начал уже вчистую проигрывать бой. В четвёртом раунде случились два нокдауна и россиянина, скорее всего, спасло только то, что у Уайта не было времени развить успех. Да и в целом, кроме нокдаунов Уайт пробил множество точных джебов.



В перерывах между раундами Александр сетовал, что не поспевает за соперником, пропуская почти все его атаки. Ну а потом случился тот самый шикарный апперкот, благодаря которому Поветкин сотворил фантастический камбэк и стал временным чемпионом мира.



Анализируя ход боя, можно поймать себя на мысли, что кроме неплохого первого раунда и нокаутирующего удара в пятом, Поветкин не показал ничего. Да, он шёл вперёд, пытался работать по этажам, но все прорывы на ближнюю дистанцию стоили очень дорого.

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Но проблемы с атакой — это только полбеды. Александр никогда не славился классной защитой, однако в этот раз она давала сбои регулярно. Казалось, что курянин начал пропускать то, что не пропустил бы ещё 3-4 года назад. Стало ясно, что Поветкин начал терять в реакции и рефлексах, а это одни из главных составляющих успеха любого боксёра высокого уровня.



Кроме того, у Александра начала проседать скорость. До того самого удара в пятом раунде он не ставил сложных задач перед Уайтом. Диллиан хорошо видел выпады оппонента, а значит резкость Поветкина также упала.



Всё это указывает лишь на не совсем приятную правду – Поветкин победил благодаря лаки-панчу. Можно сколько угодно говорить, что победный апперкот стал возможен ввиду большущего опыта и представлять всё это чуть ли не как хитроумный план на бой. Но давайте представим, что было бы, если этот удар не прошёл? История, в том числе и в спорте, не терпит сослагательных наклонений, но всё же давайте сделаем это.



Диллиан Уайт в тот вечер смотрелся очень зрело. Он методично разбивал Александра, не стремясь добить его любой ценой. У него было преимущество в скорости и мощи, а главное, никаких предпосылок для перелома хода поединка не просматривалось. Вероятнее всего, британец продолжил бы изматывать ветерана профессионального спорта точными атаками и только одному богу известно, выдержал ли бы подобную экзекуцию Поветкин все 12 раундов, или нет. Так что, если бы не попадание в пятом раунде, Александр, скорее всего, уехал бы с Туманного Альбиона с пустыми руками.

Русский Витязь подарил блокбастер, нокаутировав Уайта. Кто ждёт Поветкина дальше? Россиянин должен драться с Тайсоном Фьюри, но тот хочет увидеться с Деонтеем Уайлдером.

И это заставляет задаться ещё одним вопросом: испытал ли бы Поветкин такие же большие проблемы с Уайтом ещё 3 или 4 года назад? Ответ однозначно отрицательный. Более молодая версия Александра дала бы фору Диллиану, ведь россиянин более разнообразен, техничен и обладает более высоким бойцовским IQ.

Эти размышления наталкивают на мысли о том, что Поветкин субботним вечером проигрывал бой в одну калитку тому, кого бы легко побеждал ещё несколько лет назад. Это, в свою очередь, подводит нас к главному, пускай и горькому выводу – время Александра уже ушло. Будем откровенны, рассчитывать на такие нокауты в каждом бою просто нереально. А конкурировать на протяжении 12 раундов с более молодыми соперниками из элитной когорты Поветкин уже не может.



Кажется, что сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру. Александр завоевал титул чемпиона мира, победил в эффектном стиле мощного соперника, и заставил о себе говорить всё экспертное сообщество. Уйти на такой ноте мечтали бы многие, но Поветкин дал понять, что как минимум собирается дать реванш Диллиану Уайту, а затем может и побороться с победителем пары Уайлдер – Фьюри. Если всё пойдёт по такому плану, то нам бы просто хотелось ошибиться в своих выводах по недавнему бою, а также пожелать Александру добиться главной цели – полноценного титула чемпиона мира.