«Я бы расстроился от остановки боя, если б был на ногах». Анкалаев — о реванше с Куцелабой

— Магомед, расскажите, как прошла подготовка. Получилась она, судя по всему, неровной. Но как вы себя чувствуете, полностью ли пройден цикл?

— Подготовка прошла хорошо, чувствую себя отлично. Осталось ждать боя и всё. Вес чуть-чуть остался, 4-5 килограммов. Проблем не будет, у меня с весом проблем не бывает, так как много не гоняю.

— Как вам на «Бойцовском острове»? Как там обстановка?

— Обстановку пока не видел. Пока на карантине. Потом выйдем, посмотрим на остров.

— После предыдущего боя ваш соперник бузил и был в возбуждённом эмоциональном состоянии. На ваш взгляд, судья тогда правильно поступил, остановив встречу? Как всё это выглядело внутри октагона?

— Я не знаю. Бой был остановлен, не могу отвечать за рефери. Я делал то, что должен был делать. Был готов драться и дрался. Если рефери остановил, ко мне какие вопросы могут быть? Не знаю, как ответить.

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— Если следить за социальными сетями вашего соперника, то он милейший парень, но в отношении вас поднимает пыль. Для вас есть что-то принципиальное в этом противостоянии? Вообще, ваше отношение к бою и что думаете о возможностях оппонента?

— Принципиальных моментов нет, но мне самому очень интересен этот бой, потому что люди думают, что поединок рано остановили. Так что хочу сам показать и доказать, на что я способен. Будем ждать. Не смотрю на то, что он поднимает пыль. Он тоже хочет драться. На его месте, если бы остановили, пока я на ногах, тоже не был бы доволен.

— Что вы ожидаете от Иона? Возможно, он на эмоциях сразу пойдёт вперёд? Вы уже спланировали для себя этот бой? Или практически невозможно это сделать, тем более в вашем весе?

— Конечно, нужно планировать. План на бой всегда есть. Тренер всегда его ставит. А так, когда клетка закроется, будет видно. Посмотрим, как он будет работать. Внутренне понимаю, как с ним справиться. Верю в себя. Реально хочу этого боя, мне самому интересно. Потому я здесь.

— Вот интересный момент: с учётом произошедшего вам предложили реванш или это было условие? Каким образом это всё случилось?

— Мне предложили реванш в карде Хабиба и Фергюсона. Я согласился. И с тех пор это тянется полгода.

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— Что касается пыли, которую поднимает Куцелаба. Вы ведёте себя очень сдержанно в публичном пространстве. Насколько мы понимаем, вы получили уже второй контракт, идёте на хороших показателях, но речи о том, чтобы пробиться к боям с топами, нет. Но зато есть много разговоров о Хамзате Чимаеве. На ваш взгляд, можно ли сейчас в UFC, где мода на треш-ток, на подачу себя через социальные сети, рассчитывать на то, чтобы за счёт навыков дойти до титульника, или нужно себя проявлять и в публичном пространстве?

— Ну, публичное тоже нужно. UFC — это шоу, нужно делать шоу. Я думаю драться тихо и дойти до вершины. Пыль поднимать, гадости говорить не собираюсь. Предпочту показывать себя в октагоне. Да, в UFC на это не смотрят, нужно делать шоу, но у меня не получается. Я поспокойнее.

— В вашем дивизионе ушёл доминирующий чемпион, который никого не подпускал к вершине и буквально зачистил поляну, а сейчас новый чемпион. Насколько, по-вашему, хватит Блаховича по времени, сколько он сможет зацепить боёв или пояс по рукам пойдёт?

— Это полутяжёлый вес, здесь трудно долго держать пояс. Думаю, есть молодые и голодные бойцы, которые хотят на вершину. Увидим, это дело времени.

— Вы для себя планы строите, чтобы добраться хотя бы до претендентского боя? Как скоро это может случиться?

— Конечно, у нас есть план. Есть цели. Целью с первого дня была вершина. Потихоньку идём к ней. А по времени не знаю, зависит от результатов. Думаю, максимум 3-4 боя.

— Получается, есть ощущение, что уровень оппонентов в плане рейтинга будет подниматься? Вы ожидаете получать соперников из топ-10?

— Да. Мы не выбираем соперников, могут дать и ниже. Но будем драться и ждать.

— Что касается «не выбирать соперников». Каково ваше отношение к ситуации Ислама Махачева? Он лишился соперника, не по своей инициативе. Был готов к бою. Его менеджер предлагал Фергюсону $ 100 тыc. сверх гонорара, просто чтобы тот вышел подраться. На ваш взгляд, насколько это допустимо — предлагать деньги? Или все средства хороши?

— Ну почему недопустимо? Почему не взять, если дают?

— В вашем понимании, Фергюсон отказался от Махачева, несколько соперников отказались от Чимаева. Ребята хотят драться, предлагают себя. Почему столько отказов происходит? Это страх или расчёт?

— Это вопрос не ко мне, конечно. Не знаю, как это — отказаться от боя. Топы просто не хотят драться с соперниками низкого рейтинга, потому что если проиграют – упадут. Потому они хотят драться с топами. Вот этот момент, других вариантов не вижу. Не знаю, почему отказываются.

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— В предстоящем ивенте будет уже не семь, а пять россиян. Интересно было бы услышать ваше мнение по главному поединку. Как думаете, сможет ли что-то Гэтжи противопоставить Хабибу? Сможет ли навязать бой до пяти раундов и есть ли вообще у него шансы?

— Не знаю, в какой он форме. Но думаю, Хабиб победит. Не люблю давать прогнозы, будем болеть за Хабиба.

— Что касается Волкова. У него случилась нервотрёпка. Не пустили на один самолёт, пришлось сидеть в аэропорту. Может ли это сказаться на настрое? Или он настолько позитивный парень, что никаких проблем?

— На ком-то это может сказаться, а так, не знаю его настрой. Главное прилетел, проблем не должно быть.

— У вас большая команда из клуба «Ахмат», бойцы одержали две победы на предыдущем турнире. Вы поздравили ребят? Насколько это ощущение победной и большой команды сказывается на настрое?

— Всегда приятно, когда одноклубники выигрывают. С Гришиным на острове дрался мой друг Гаджимурад, близкий друг. Болел за него, если честно. Но получилось, как получилось.

— Вот кстати, у Гришина с Антигуловым был второй бой в истории UFC, когда дрались россиянине. Если вам предложат встречу с россиянином, будет какая-то неловкость или чувство дискомфорта?

— Дискомфорта не будет, но, если будет возможно, хотелось бы избежать такого. Если же для UFC это будет принципиальная позиция, останется только согласиться.

— Сейчас достаточно много бойцов из Дагестана появляется не только в UFC, но много подписаний пошло и в Bellator. Джо Роган недавно выразил мнение, что дагестанцы — это какие-то особые люди, особого сплава, особой жёсткости. Он имел в виду, что на всё влияют в том числе горы, обстановка, люди. Есть ли у вас ощущение какого-то преимущества из-за того, что вы из Дагестана?

— В Дагестане все тренируются с детства. Только это, другого не вижу.

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— Гэтжи в последнем интервью, сказал, что заставит плакать фанатов Хабиба, хотя и знает, насколько они серьёзные люди. Возможно ли, что Джастин договорится до ситуации, которая была с Конором? И как ребята в принципе будут в команде Хабиба реагировать на такие вещи? На прямые выпады на дагестанских поклонников. Не перестарался ли Джастин?

— Я даже не слышал, что он так говорил. Это просто шоу, здесь любят говорить громкие слова. Но когда клетка закроется, он поймёт, что попался.