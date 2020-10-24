На счёте миллиарды и покровительство шейхов. Но живёт Хабиб в родительском доме в горах

На главный поединок года, который состоится сегодня, 24 октября, в рамках турнира UFC 254, Хабиб Нурмагомедов будет выходить в статусе суперзвезды. После завоевания титула чемпиона UFC в лёгком весе, а особенно после мегабоя с бывшим чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов обрёл популярность, выходящую далеко за пределы мира смешанных единоборств.

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На «Бойцовском острове», который расположен в столице ОАЭ Абу-Даби, дагестанский Орёл был в эпицентре внимания журналистов и фанатов на протяжении последних пяти недель. Но насколько изменилась жизнь Хабиба, и он сам после того, как его банковские счета начали стремительно пополняться новыми и новыми миллионами долларов, а известность и слава распространилась по разным странам и континентам?



Сейчас Нурмагомедов зарабатывает уже далеко не только в октагоне, хотя и там его доходы неизменно растут. Если на начальном этапе выступлений в ведущем промоушене мира UFC его гонорары составляли сотни, а в дебютных боях лишь десятки тысяч долларов, то теперь он получает миллионы.

63 миллиона в минуту. Вот так зарабатывает деньги Хабиб Вполне возможно, что и больше. Какая-то работа мечты, пусть и с опасностью для жизни.

Ключевой в этом отношении стала его схватка осенью 2018 года с безумно популярным скандалистом Конором Макгрегором, который подобрал себе абсолютно соответствующее его манере и стилю поведения бойцовское прозвище – Notorious (в русском переводе Печально Известный). Одержав яркую досрочную победу над этим одиозным противником, Хабиб словно принял у него эстафету кассовости и популярности.



Уже за бой с Макгрегором дагестанский Орёл получил, по разным данным, от 10 до 15 миллионов долларов. И теперь, как уверяют представители его команды, он зарабатывает за последующие поединки не меньшие, а даже большие суммы.

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В одном из своих последних интервью весной этого года отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов поведал любопытствующему журналисту, что состояние его сына составляет примерно 100 миллионов долларов. Если перевести эту сумму в рубли, да ещё и по нынешнему курсу, получится более семи с половиной миллиардов. И это мы можем лишь догадываться, какой куш Орёл сорвёт на бое с Гэтжи.



В свою очередь, президент UFC Дана Уайт в начале нынешнего года говорил представителям СМИ, что на счетах Орла имеется более 50 миллионов долларов. Но, скорее всего, он имел в виду только известные ему доходы от спортивных мероприятий UFC, в которых Хабиб принимал участие.

Нурмагомедов уже вошёл в тройку самых высокооплачиваемых бойцов UFC за всю историю существования организации. Этот рейтинг пока возглавляет Макгрегор, на втором месте располагается голландский тяжеловес Алистар Оверим, а Хабиб замыкает этот своеобразный пьедестал почёта. «Когда ты продолжаешь выигрывать, твоя цена растёт», – констатирует сам Нурмагомедов.

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Также, пользуясь всемирной известностью и популярностью, Нурмагомедов получает серьёзные рекламные контракты от ведущих брендов и компаний мира, имеет собственные бизнес-проекты (к примеру, является владельцем и президентом промоутерской компании Eagles MMA и соучредителем отечественного оператора связи «Первый мобильный»), зарабатывает на публичных выступлениях и социальных сетях.



В середине прошлого года журнал Forbes признал Хабиба самым успешным российским представителем шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет. Орёл опередил в этом рейтинге телеведущую, актрису, певицу и дизайнера Ольгу Бузову и хоккеиста Александра Овечкина. Его страница в социальной сети Instagram сейчас имеет уже почти 22 млн подписчиков.



Кроме того, обретённая популярность Хабиба приводит к тому, что нередко его финансовые расходы и материальные затраты оплачивают спонсоры и меценаты. Например, во время тренировочного лагеря в ОАЭ Орёл и его команда бесплатно жили в личном дворце и находились на полном обеспечении у наследного принца одного из тамошних эмиратов, а тренировались в зале, который был построен специально для них в этом здании.

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«Что касается тренировочного процесса, то в Дубае нас принял наследный принц. Тренируемся в его резиденции. Здесь за нами сильный уход. Главное, чтобы ребята не привыкли. Здесь же есть те, кто начинает. Так что беспокоюсь за молодых ребят»», — с долей иронии говорил Хабиб на одной из пресс-конференций. Но лишь с долей, поскольку его образ жизни весьма аскетичен. Но об этом чуть позже.



Также и производитель энергетического напитка Gorilla, с которым у Нурмагомедова подписан долгосрочный рекламный контракт, практически полностью оплачивает его тренировочные лагеря, а также берёт на обеспечение парней из его команды. То есть, при подготовке к боям мультимиллионеру Хабибу не особо-то и нужно тратить собственные деньги, которые лежат на его счетах.



Тем не менее все эти блага, получаемые дагестанским Орлом благодаря его спортивным регалиям и большой популярности, почти не изменили его внутренний мир. Напарник Хабиба по залу АКА Джош Томпсон вспоминает, что раньше Хабиб жил в общежитии в нескольких минутах от зала, а теперь снимает дом стоимостью в 25 тысяч долларов. Но вместе с ним там живут около 10 человек его команды, которые, по словам Томпсона, вместе готовят еду, не пьют алкоголь и не устраивают вечеринки.

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Да, Хабиб теперь может себе позволить покупать красивые вещи, модную одежду, роскошные автомобили и тому подобное. Но, также как и раньше, он продолжает тщательно придерживаться серьёзной трудовой этики и не изменяет своим аскетическим привычкам. А ещё он до сих пор проживает вместе с женой и тремя детьми в своём родовом высокогорном ауле Сильди.

Подтвердили эти слова Джоша Томпсона и специально ездившие в гости к Хабибу в Дагестан журналисты одного из известных российских СМИ. Они поведали, что родительский дом семьи Нурмагомедовых скромен и ничем не выделяется среди прочих сильдинских домов. «Две отделанные отлакированной вагонкой небольшие комнаты, висящие на гвозде чётки, видавший виды холодильник, чайные пакетики да мечеть за окном», – так описали они быт семьи чемпиона.



А ещё Хабиб дорожит дружбой и семейными ценностями, а также не забывает заниматься благотворительностью. Нурмагомедов построил в родных местах спортивный зал площадью 4600 квадратных метров, в котором, кстати, проходил основной этап подготовки к бою с Гэтжи. А после боя с Макгрегором 20% своего гонорара Орёл решил отдать на помощь африканским детям. Но не забывает Хабиб и о родине, где, в частности, оказывает финансовую помощь детям с ограниченными физическими возможностями.



Эта та сторона жизни Орла, которую он не особенно афиширует, рассказывает о ней с нескрываемым стеснением. Хабиб понимает свою ответственность за парней, которые тренируются в его команде и берут с него пример. И это та сторона жизни чемпиона, которую предпочитают игнорировать его хэйтеры.