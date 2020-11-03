Реванш Поветкина и Уайта отложен. Сначала Александру нужно победить болезнь!

В ночь на 23 августа в Брентвуде (Великобритания) Александр Поветкин удивил боксёрский мир. И дело даже не в том, что мало кто верил в Русского Витязя перед поединком с Диллианом Уайтом… Хотя, за пределами России так и было. Диллиан представлялся всем абсолютным фаворитом, и специалисты заранее рассуждали о том, кто следующим выйдет в ринг против Уайта – Джошуа, Фьюри или Уайлдер.

Нокаут!!! Поветкин отправил Диллиана Уайта спать! Впереди у Витязя чемпионский бой! Русский Витязь вернулся в чемпионскую гонку. Все главные подробности — на «Чемпионате».

По ходу того поединка россиянин дважды оказывался в нокдауне, что полностью укладывалось в картину боя, которую рисовали себе англичане. И на пятый раунд британец выходил с одной целью – финишировать Александра. Но Поветкин совершил невероятный камбэк. В одном из эпизодов, оказавшись на ближней дистанции, он уклонился от джеба британца и нанёс шикарный апперкот слева точно ему в челюсть.

Апперкот после уклона – классика ещё советской школы бокса. Диллиан моментально отключился и некоторое время не мог подняться. Чистый нокаут и героическая победа Витязя. После того боя команда Уайта немедленно затребовала реванша. Несмотря на то, что в поднятую судьёй руку Александра автоматически вложили титул обязательного претендента на чемпионский бой, в контракте было чёрным по белому написано: «Реваншу быть!».

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И поклонники россиянина были довольны тем, на какую дату назначен этот бой. Мешкать было нельзя, необходимо было укладываться во временной слот, в который планировались бои Джошуа и Уайлдера. Но для Александра суббота 21 ноября была удобно ещё и потому, что урон сопернику он нанёс весьма ощутимый. Настолько, что боксёрская комиссия наложила на британца врачебную дисквалификацию.

Александр уже менее чем через месяц начал подготовку к новому бою, поскольку в физическом плане был в полном порядке. А вот его оппонент должен был переживать, что реванш назначен на такой короткий срок. Ибо после подобных нокаутов восстанавливаются не за полтора месяца. И вот, сама природа, которая поставила всю нашу жизнь в 2020 году с ног на голову, пошла навстречу Диллиану Уайту.

Русский Витязь подарил блокбастер, нокаутировав Уайта. Кто ждёт Поветкина дальше? Россиянин должен драться с Тайсоном Фьюри, но тот хочет увидеться с Деонтеем Уайлдером.

Чуть более чем за две недели до поединка главная промоутерской компании Андрей Рябинский сообщил пренеприятнейшее известие:

«Мы будем переносить поединок. У Саши Поветкина обнаружен коронавирус, он в одной из московских клиник под присмотром врачей. Будем надеяться, что Саша восстановится быстро. Но, смотря правде в глаза, мы вернёмся в 2021 году с реваншем. Болезнь протекает умеренно, не скажу, что бессимптомно, но ничего страшного. Есть температура, но критических осложнений нет».

Чуть позднее названа ориентировочная дата реванша – 30 января 2021 года. И тут уже впору беспокоиться о готовности Поветкина. Александр в конце сентября рассказывал о том, что первый тренировочный лагерь прошёл по заданной программе, был выполнен полный объём работы. В самом разгаре была уже чисто бойцовская часть – спарринги. Команда уже подводила Витязя к пику готовности и…

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Сейчас Александр в больнице. Врачи проводят углубленный осмотр, после чего будет назначено лечение. Насколько мы все уже знаем, симптомы у COVID-19 включают в себя, в том числе, упадок сил. Практически все заболевшие на это жалуются. Понятно, что после такой болезни требуется время на восстановление. Когда Александр сможет вернуться в полноценным тренировкам не знает никто.

И теперь уже преимущество определённо на стороне Уайта. Он будет спокойно готовиться и подойдёт к бою на пике готовности. К слову, к первому поединку он также был великолепно готов, в первую очередь, физически. Это отмечали все специалисты. И тем дороже победа Витязя. Мы будем следить за развитием ситуации, а Александру пожелаем скорейшего выздоровления.