«Это было монументально!» Bellator провёл исторический турнир, сломав столетние традиции

2020-й выдался нелёгким практически для всех. Не избежала влияния реалий современного мира и одна из ведущих лиг ММА — Bellator. Жизнь попыталась воткнуть дубовую палку в стремительно крутящееся колесо развития организации Скотта Кокера. Особенно это наглядно при сравнении с ударным, боевым и незабываемым 2019-м.

В том году, теперь вспоминающемся чуть ли не как золотой век, калифорнийская боевая лига вышла на новые рубежи. Не считая европейских серий, было проведено рекордное количество номерных ивентов — 24. Рекордными были и доходы. Bellator вступил в новый год как воин с гордо поднятым забралом, и всё вело к тому, что успехи 19-го будут превзойдены.

Это ММА или танцевальное шоу? Боец отметил красивый нокаут сальто и брейк-дансом. Видео Ив Ланду умеет танцевать ничуть не хуже, чем бить.

Но… что имеем, то имеем. Пандемия лишила мир ВСЕХ событий, происходящих перед зрителями вживую — музыки, театра, спорта. Весь мир сел на карантин. Слово это происходит из итальянского языка, буквальный перевод — «сорок дней». Для лиги он продлился ровно пять месяцев — столько времени прошло между Bellator 240 и Bellator 242.



И, несмотря на это, безумный 2020-й не сумел похоронить лигу воителей! Более того — доказал её живучесть и значимость. Как только это стало возможно, возобновились интересные ивенты и качественные бои. Да так, что сразу и не понять, какой из них назвать главным событием года. Чем же так выделяется Bellator 248? Да тем, что это событие эпохальное, не только в хрониках Bellator, но и в истории ММА вообще.



10 октября состоялся Bellator 248. Эпохальным его сделало место проведения. Впервые большой вечер смешанных единоборств прошёл во Франции, причём практически в самом сердце Парижа. Кокер не скрывал гордости по этому поводу, назвав момент монументальным. Этому событию предшествовала долгая борьба иного рода — закулисная.

Олимпийская система в круглой клетке. С чего начинался Bellator Первыми звёздами лиги стали Хорхе Масвидаль и Эдди Альварес. Последний «уволил» в итоге основателя Воина.

Нельзя сказать, что французы такие уж мягкотелые в делах, касающихся бойцовских видов спорта. Франция дала миру немало умелых борцов и боксёров. Очень сильны там школы дзюдо и карате — по медалям ОИ и чемпионатов мира французы уступают лишь японцам. В кикбоксинге французы также весьма сильны. Они даже создали собственное боевое искусство — сават.



И всё же, по причине культуры и менталитета, там всегда больше ценились техничные боевые искусства, а не брутальные. Показательно, что в начале ХХ века термином «французская борьба» называли классическую (греко-римскую), а вольная называлась американской или вольно-американской. Тот же сават на порядок менее контактен, чем бокс или муай-тай. Правда, у Жюля Верна мы находим строки «Паспарту задал несчастному сыщику великолепную трёпку, наглядно доказавшую полное превосходство французского бокса над английским», но их приходится отнести за счёт патриотизма, либо Паспарту молотил Фикса ногами (ручная техника в английском боксе гораздо больше развита). В том же савате удары производятся открытой рукой.

За последние пару десятилетий интерес к ММА во Франции значительно возрос. Смешанными единоборствами занимаются десятки тысяч людей в сотнях залов. Появились представители Франции и в ведущих лигах ММА: Франсис Нганну и Сирил Аскер, Чейк Конго и Том Дюкенуа, Нордин Талеб и Кристиан М'Пумбу, и др. Но первые шаги им приходилось делать в соседних странах. Во Франции ММА не являлся официально легализированным видом спорта.

«Надо забирать титул». Украинский Хабиб за последние 12 месяцев совершил настоящий прорыв Ярослав Амосов заслуживает звания боец года в Bellator. Бой за пояс совсем близко.

Определённая дискриминация со стороны властей для ММА не новость. Вспомним крестовый поход сенатора Джона Маккейна против ММА, да не в культурной Франции, а на примитивном Диком Западе. Время всё расставило на свои места — ММА живёт и процветает, Маккейна же мы все, в буквальном смысле слова, в гробу видали. Но предвзятость всё же имеет место. Таков уж менталитет чиновного сословия, с их вечным девизом «запрещать — значит работать».



Попытки сдвинуть дело с мёртвой точки длились годами, проходя тернистый путь по инстанциям. Наконец при активном участии Кокера и Bellator, а также поддержке ассоциаций бокса и кикбоксинга лёд тронулся. Французская Федерация бокса взяла ММА под свою юрисдикцию, что уничтожило последний барьер к легализации. Поддержал начинание и французский Олимпийский комитет.



Наконец в середине 2019-го министр спорта Франции Роксана Марасиняню официально объявила, что с 1 января нового года смешанные единоборства обретут там легальный статус. Виват!



Что случилось потом, известно. Длительный простой наступил для Bellator. Снова проводить свои ивенты они смогли лишь с середины июля. Но не зря Кокер назвал этот год испытанием характера. До конца года лига сумела провести 15 боёв — 11 в США, остальные в Европе. Три из них прошли в Милане. Историческим же стал парижский.



Как видим, здесь такой случай, когда предыстория интереснее самой истории. Сам ивент выдался неплохим, с качественными боями и несколькими эффектными завершениями. Яд Пэйдж взял единогласное решение над доселе небитым Россом Хьюстоном, Саул Рожерс «придушил» Арби Межидова. В главном бою Тимоти Джонсон малость попортил настроение хозяевам, забрав раздельное решение над Чейком Конго, взяв реванш за нокаут от знаменитого француза два года назад. Поражение прервало «вторую молодость» 45-летнего Конго, став его первой неудачей за пять лет.

Сенсация года в Bellator. Усатый ветеран одним ударом свалил небитого претендента на титул Тимоти Джонсон с тех пор не проигрывает, а от перспективного Форчуна отвернулась Фортуна.

На данный момент Bellator огласил лишь общие планы на грядущий год. Затянувшаяся пандемия усложняет планирование и логистику. По словам Кокера, возвращение состоится в конце января, скорее всего, в Анкасвилле. Но будем спокойны — лига обязательно возобновится и будет продолжать своё стремительное развитие, доходя до легионов новых зрителей.