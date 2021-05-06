Харитонову предложили 45-летнего француза. Два года назад Конго разобрался с Минаковым

Активности российского тяжеловеса Сергея Харитонова позавидует любой молодой боец. 40-летний атлет за последний год умудрился дебютировать в профессиональном боксе, нокаутировать 41-летнего британца, пострадать в бытовой драке, а также попробовать себя в боях на голых кулаках. После болезненного поражения нокаутом от Линтона Вессела Сергей в полной мере компенсировал урон собственному самолюбию.

Правда… Вызывает некоторые сомнения спортивный аспект последних его трёх поединков. Посудите сами. Для боксёрского дебюта ему привезли 47-летнего гражданина, который вышел в ринг с персональной табуреткой. Да, однажды Дэнни Уильямс нокаутировал самого Тайсона, но было это очень давно (2004 год), Майк вышел после 17-месячного простоя, провёл великолепный первый раунд, но повредил колено и сумел дотерпеть только до четвёртого раунда. Во многом случайная победа.

Харитонов критиковал Емельяненко за бой с Кокляевым, а сам побил беспомощного Уильямса Победитель Тайсона сдался без сопротивления. Что с этим боем не так.

После этого Десантник отлупил малоподвижного Оли Томпсона, который в последние годы чередует победы и поражения. Причём все нокаутом. Ну а шутейный бой на голых кулаках, который обставили как событие века, прошёл с мужичком, которого натурально с улицы привели. Да и сама организация была далека от чисто спортивных составляющих.

Шикарный нокаут от Харитонова! Десантник вырубил британского бойца эффектным апперкотом Если мобильность у Сергея снижается, то ударная мощь только растёт.

С другой стороны, это даже хорошо, что против Сергея не вышел боец, близкий ему по уровню. После нокаута в фойе малой спортивной арены Лужники от Адама Яндиева серьёзный урон мог поставить крест на активной спортивной карьере.

«Десантники же не такие. Я знаю десантников». Тактаров — о примирении Харитонова и Яндиева Далеко не все оказались в восторге от шоу, которое устроили Сергей и Адам.

И вот, накануне появилась информация о новом вызове для Харитонова. Команда Десантника заявила, что из Bellator поступило предложение об организации поединка с 45-летним Чейком Конго. На первый взгляд, это мало чем отличается от последних трёх поединков, которые провёл россиянин. Но это слишком поспешные выводы. Конго демонстрирует такую невероятную физическую готовность, словно возраст не сказывается на нём от слова совсем. Он крайне активен в последние 6 лет.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Bellator.

После поражения от Мухаммеда Лаваля за четыре года француз одержал 8 побед. Среди пострадавших: Александр Волков, Виталий Минаков (его Конго победил в 43 года), тот же Оли Томпсон и Аугусто Сакай. Согласитесь, солидный вырисовывается список. После этого Чейк бился с Бейдером. Райан попал сопернику пальцем в глаз, и тот не смог продолжить поединок, который был признан несостоявшимся.

Российские тяжеловесы продолжают проигрывать в США На этот раз не повезло Виталию Минакову. Поражение от Конго – первое в его карьере.

В последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года, Конго дал реванш Тимоти Джонсону и уступил раздельным решением судей. Весьма неоднозначным, 45-летний француз смотрелся более чем достойно. Все эти подробности к тому, чтобы донести одну простую мысль: Конго боец возрастной, но это вовсе не аргумент в пользу того, что Десантник одержит простую победу. Если этот поединок состоится, у Харитонова могут случиться большие проблемы.

У Конго в кулаках натуральный динамит. Если он попадает своей колотушкой в голову соперника, у того сразу возникают трудности с мироощущением. Ровно половину (15 из 30) всех побед француз одержал нокаутами. И мощь всё никак его не покинет. А вот россиянина в по-настоящему боевых условиях мы не видели более двух лет. Всё, что происходило после поражения нокаутом от Линтона Васселла, – весьма и весьма сомнительный контент, как принято в таких случаях говорить.

Надеемся, Сергей не откажется от этого вызова, и мы увидим реально крутой бой двух ветеранов, а не те танцы с бубном, которые нам демонстрировали минувшей осенью Тайсон и Джонс-младший.