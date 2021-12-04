Пережил три удушающих и вырвал победу в концовке. Как увалень Карлайл выдержал такое?

В ночь с 3 на 4 декабря в Анкасвилле (штат Флорида, США) проходит турнир Bellator 272, который возглавит бой между Серджио Петтисом и Кёдзи Хоригучи. Однако в прелимах мы стали свидетелями бескомпромиссной зарубы между легковесами Дэном Моретом и Спайком Карлайлом, вышедшим на эту встречу на коротком уведомлении.

Морет одержал 15 побед и потерпел 6 поражений. Из 15 побед шесть из них были взяты в первом раунде. Хитмэн (прозвище Морета. — Прим. “Чемпионата”) имеет опыт выступлений в UFC, который он хотел бы забыть, так как он проиграл все три боя, включая проигрыш нокаутом Гилберту Бернсу. В Bellator он успел провести один поединок против Гоити Ямаучи, который Дэн выиграл раздельным решением судей.



Для Карлайла встреча с Моретом является дебютной в организации Скотта Кокера. У Спайка получше статистика — 12 побед при 3 поражениях. И он также выступал в UFC, выиграв одну их трех схваток. Карлайл — любитель досрочных успехов, так как 10 из 12 побед завоевано в первом раунде. Поэтому мы были вправе ожидать быстрого финиша.



Бой начался с активных действий со стороны Морета, прижавшего Карлайла к сетке. Однако его попытки перевести соперника в партер не увенчались успехом. Поэтому поединок принял немного другие обороты. Они начали зарубаться в стойке с подачи Морета, но Карлайл сразу же принял эти правила и его серийный ответ не заставил себя долго ждать.

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После размена ударами Карлайл сделал тейкдаун, но не смог зафиксировать Дэна на канвасе. Даже захват со спины оказался безуспешным, потому что Спайк умудрился соскользнуть. Так инициатива пришла в руки Морету, который несколькими секундами ранее был в опасном положении. Хитмэн сразу же принялся нарабатывать преимущество и заодно показывать своему сопернику, как нужно распоряжаться такими подарками судьбы.



Сначала Дэн вышел на гильотину, из которой Спайк каким-то чудом выбрался. Продолжили они выяснять отношения в стойке, где преимущества ни у кого не было, так как бойцы подустали. Однако Морет смог забрать эпизод, выбросив хай-кик в прикрытую голову, после чего попытался сделать очередной тейкдаун. Вместо этого проход в ноги сделал Карлайл, что стало роковой ошибкой в последнюю минуту первого раунда. Ибо Хитмен снова поймал своего соперника на гильотину. И на этот раз положение Спайка было крайне тяжелым. Он был близок к сдаче, но от фиаско его спас гонг.



В углу Карлайла говорили, что его оппонент очень устал из-за того, сколько сил тот вложил, чтобы финишировать досрочно. А на самом деле измотанным оказался сам Спайк, хотя он попытался задавить Морета серией ударов в начале раунда. Однако его неуклюжие и слегка замедленные удары были легко перебиты Моретом, чья серия оказалась тяжелой и сокрушительной. Почти все выброшенные удары Дэна достигли цели, но Спайк удержался на ногах и сделал очередной тейкдаун для передышки. Но ему снова не удалось зафиксировать Морета на канвасе.

Потому выход из захвата рыжеволосого дебютанта Bellator был вопросом времени. Впоследствие Хитмэн снова разразился многоударной серией из тяжелых ударов, которые отправили бы в нокдаун кого-угодно, но не Спайка Карлайла, героически стоящего на ногах. Спайк пытался отбиваться, но его медленные удары сотрясали только воздух. На это Морет ответил несколькими ударами коленом в голову, после чего вышел на очередной удушающий. Казалось бы всё, конец, а вместо этого Карлайл выбрался из опасного захвата и выдержал избиение на канвасе. Так закончилась вторая пятиминутка.



Заключительный раунд начался типично — Морет гонял Карлайла вдоль клетки. Но Спайк на этот раз успешно отбился своими медленными ударами, так как ему удалось потрясти Дэна боковыми ударами. Теперь настала очередь проверять насколько крепкая челюсть у Хитмэна. Благо, он тоже устоял на ногах.

Осознавая расклад сил в стойке, Морет решил сделать проход в ноги. И ему удалось зафиксировать своего оппонента на канвасе, разбивая того из граунд-энд-паунда. И каким-то непостижимым образом Спайк снова выбрался из удержания и заодно уложил Морета, захватив его спину. Так Карлайл вышел на удушающий прием за две минуты до конца боя, который он безоговорочно проигрывал. И на этот раз Дэн Морет не смог выбраться. В итоге судье пришлось вмешиваться, так как Хитмэн не подавал признаки сопротивления.



Вот он, претендент на звание камбэк года. Спайк Карлайл, проигрывающий по всем статьям и компонентам Дэну Морету, сумел вырвать победу благодаря сумасшедшей воле и крепкой челюсти.



Его выступление вызвало немало ажиотажа в соцсетях.



Рауфеон Стотс написал: “Это было какое-то сумасшествие”.



Мераб Двалишвли также написал: “Это был бешеный бой”.

Георгий Караханян выдал протяжное: “Дааааа (со стикерами аплодисментов)”.



Реакция ещё одного спикера была схожа с нашей реакцией на увиденное: “Я едва не свалилась со стула”.



Начало боя не предвещало такого сценария, но живучесть Спайка Карлайла спасла бой, а ещё украсила турнир. Про бонусы говорить не будем, но кажется перед нами лучший камбэк года в Bellator. Спасибо бойцам за это!