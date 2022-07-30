У Чёрного Зверя есть вопросы к русским. Павлович достойно ответит американцу

Ранним утром 31 июля по московскому времени в основном карде турнира UFC 277 встретятся Деррик Льюис и Сергей Павлович. Несмотря на разницу в рейтинге дивизиона (Льюис — 5-й, Павлович — 11-й), именно российский боец является фаворитом схватки. Тем не менее Чёрного Зверя вовсе нельзя списывать со счетов.

И не только потому, что он сотворил бешеный апсет в концовке проигранного боя против Александра Волкова. Во-первых, Льюису принадлежит рекорд UFC по количеству побед нокаутом (13). Он не из тех бойцов, которые тактически подкованы — он ломает стереотипы о современном ММА своим брутальным и немного неуклюжим примером.

Во-вторых, он очень коварный парень. Да, Деррик как будто бы не блещет умом, что заметно по его спичам. Также на последней пресс-конференции он признался, что не знает, кто его соперник и чем он опасен.



«Я не знаю, кем он был, когда мне был предложен этот поединок. До сих пор не знаю, кто это. Но это действительно не имеет значения. Я дрался со всеми. Я дрался как с парнями, которые были чемпионами, так и с обычными парнями, которые могли спокойно работать репортёрами. Так что это не имеет значения. Это я не к тому, что я лучше всех. Я тоже не выхожу на бой, думая, что я лучший, потому что это также не имеет значения», — заявил Льюис.

Дана Уайт разнимает Александра Волкова и Деррика Льюиса Фото: Ethan Miller/Getty Images

Чуть ранее Чёрный Зверь выступил ещё «громче», отметившись весьма некрасивым заявлением в адрес всех россиян. Мы не будем полностью приводить его слова, но Льюис заявил, что уроженцы нашей страны, как, кстати, и немцы, «рождаются уже со знаком свастики». Слова откровенно неумные, но кажется, что это лишь очередной хитрый ход американца, чтобы просто вывести Павловича из себя.



Стоит отметить, что Льюис вообще неплохо разбирается в играх разума. И вышеупомянутые вбросы могут быть частью тех игр. Как и его провокации на грани фола во время стердаунов. Например, он сбросил с Волкова головной убор и спровоцировал драку. Также перед боем с Алексеем Олейником американец решил плюнуть ему в еду. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Чёрный Зверь признался, что это было сделано ради оказания давления: «Мне нужно было, чтобы он проиграл. Нужно было оказывать на него давление. Так что я решил сделать это».

За подобные «трюки» некоторые бойцы UFC презирают американца. Например, Андрей Орловский, максимально жёстко осудивший действия Льюиса. Вдобавок Деррик способен на хитрость даже во время поединка. В поединке против Джуниора дос Сантоса Льюис пропустил удар в живот, отчего согнулся. И бразилец подошёл с опущенными руками добивать согнувшегося соперника. Однако Деррик едва не перевернул ход поединка, исподтишка уложив расслабленного бразильца. Фэйр-плей – это никак не про Льюиса. Он умудрился дважды использовать этот приём с симуляцией.



Вот и Павловичу нельзя расслабляться ни на секунду. Чёрный Зверь всегда опасен, даже когда почти повержен. Наш соотечественник должен подойти к поединку со всем возможным хладнокровием и быть максимально собранным, даже когда кажется, что победа близка. Будем надеяться, Сергею удастся наказать Льюиса за его длинный язык. Трэш-ток — это прекрасно, но необходимо соблюдать определённые границы.