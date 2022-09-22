Русский Витязь потрепал Джошуа на английской земле. И это в 39 лет после дисквалификации

Ровно четыре года назад, 22 сентября 2018 года, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся поединок между олимпийскими чемпионами Энтони Джошуа (2012) и Александром Поветкиным (2004). К тому моменту Эй Джей успел отправить на пенсию Владимира Кличко и объединить три престижных пояса. Тогда Джошуа был в самом расцвете сил. Ему было 28 лет, а Русскому Витязю — уже 39.
Поветкин успел отбыть дисквалификацию за обнаруженные мельдоний и остарин, которая вскоре была аннулирована. Из-за этого он не мог претендовать на бои против топовых бойцов. И титульные разборки проходили без участия россиянина. Тогда в тяжёлом весе было двоевластие между Джошуа и Уайлдером.
А Поветкин смотрел на это со стороны, пока ему не дали доступ к британским аренам в конце 2017 года. И в марте 2018-го он нокаутировал Дэвида Прайса в Уэльсе. А полгода спустя Русский Витязь получил подарок судьбы в виде боя против чемпиона мира по трём версиям Энтони Джошуа.
Естественно, фаворитом схватки был британец, который был на 11 лет моложе и на 10 см выше россиянина. Казалось, у нашего бойца нет шансов на закате карьеры против чемпиона в прайме. Но даже в свои 39 лет Поветкин выдал потрясающий бой, забрав его начало.
В первом раунде он потряс Джошуа комбинацией из правого апперкота и левого хука, а во втором и вовсе разбил ему нос. Эй Джей никак не мог приноровиться к постоянным смещениям россиянина, из-за чего бегал вдоль канатов в третьем раунде. Порой Поветкин напоминал Майка Тайсона своим напором на фоне обескураженного британца.
Но в четвёртом раунде Джошуа раскусил россиянина. Он начал пользоваться своей антропометрией и встречать россиянина левыми хуками. В результате одного из них у Русского Витязя открылось рассечение над глазом. Александр также работал первым номером, но эффективность его атак снизилась. Джошуа окончательно прибрал к себе все нити боя. Этому ещё поспособствовала усталость россиянина.
И в седьмом раунде для Поветкина всё закончилось — он пропустил правый оверхенд, от которого его понесло. Джошуа смог хладнокровно отправить нашего бойца в нокдаун. Александр встал с трудом — благодаря канатам. Но судья всё равно дал добро на продолжение схватки. Эй Джей легко разбивал россиянина, и рефери принял своевременное решение остановить поединок.
Александр Поветкин и Энтони Джошуа
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Энтони Джошуа смог переломить ход боя, показав свою тактическую гибкость вкупе с физической мощью. Но и Александр Поветкин выдал потрясающий для своих лет поединок. Однако ему не хватило выносливости, чтобы сохранить кондиции на все 12 раундов. В итоге его хватило на три отрезка, в которых мы могли созерцать праймовую версию Русского Витязя, после чего его тактика перестала работать.
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