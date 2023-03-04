Великий рекорд! Где смотреть трансляцию уникального боя Валентины Шевченко и Алексы Грассо

Дата и время главного боя UFC 285 Валентина Шевченко — Алекса Грассо

В ночь с 4 на 5 марта состоится номерной турнир UFC 285, который пройдёт на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс (26-1) и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. В соглавном поединке Валентина Шевченко будет проводить восьмую защиту титула в наилегчайшем весе. Это совершенно феноменальный рекорд для девушек, которые когда-либо сражались в UFC. Соперницей Пули будет мексиканка Алекса Грассо. Валентина идёт на феноменальной серии из девяти побед в UFC, её соперница не проигрывает в четырёх последних поединках.

Начало бойцовского вечера — в 2:15 мск. Основной кард стартует в 6:00 мск. Соглавный бой UFC 285 между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо стартует не раньше 7:00 по Москве.

Где смотреть прямую трансляцию турнира UFC 285 с боем Шевченко — Грассо

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

Полный кард UFC 285

Основной кард

Джон Джонс – Сириль Ган (главный бой, титульный поединок в тяжёлом весе);

Валентина Шевченко – Алекса Грассо (соглавный бой, титульный поединок в женском наилегчайшем весе);

Джефф Нил – Шавкат Рахмонов (полусредний вес);

Бо Никал – Джейми Пикетт (средний вес);

Матеуш Гамрот – Джалин Тёрнер (лёгкий вес).

Прелимы

Коди Гарбрандт – Тревин Джонс (легчайший вес);

Дерек Брансон – Дрикус Дю Плесси (средний вес);

Вивиани Араужо – Аманда Рибас (женский наилегчайший вес);

Джулиан Маркес – Марк-Андре Баррио (средний вес).

Ранние прелимы

Иан Гарри – Кэнань Сун (полусредний вес);

Мана Мартинес – Кэмерон Саайман (легчайший вес);

Джессика Пенне – Табата Риччи (женский минимальный вес);

Дэ'Мон Блэкшир – Фарид Башарат (легчайший вес).

Главные материалы к турниру UFC 285

Прогнозы на бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о предстоящем титульном поединке между действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо.

«Здесь не нужно расслабляться. Валентина — очень красивая девушка. И я бы её предостерёг, вспоминая Ронду Роузи. Была красивая и безоблачная жизнь, а потом она нарвалась на полный разгром. Соперница может просто подготовиться и взять выносливостью. Это ожидаемая мера против Валентины. Призываю быть осторожной!» — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Американский боец UFC Эрин Блэнчфилд рассказала, как могла бы выиграть у Валентины Шевченко и в чём действующей чемпионке наилегчайшего веса нужно прибавлять.

«Определённо считаю, что готова к такому бою. Я уже набралась опыта в UFC, понимаю свой уровень. Если проведу полноценный тренировочный лагерь и разберу соперника, то выиграю у кого угодно. В стойке Шевченко очень хороша, что ни для кого не секрет. У неё хорошо отработаны навыки из тайского бокса, неплохие переводы. Но в партере она работает только с базовыми элементами, она не очень хорошо владеет джиу-джитсу. Шевченко могла бы прибавлять в этом», — приводит слова Блэнчфилд MMAFighting.

Президент UFC Дана Уайт высказался о чемпионке промоушена в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентине Шевченко, которая, по его мнению, не получает должного внимания от MMA-общественности.

«Валентина действительно находится на заднем плане. Такое иногда бывает. Но на UFC 285 не только главный бой, но и весь кард великолепный. Шевченко не получает заслуженного внимания, однако на этот раз мы сделали для неё отдельный постер. У нас есть постер для Джонса и для Вали. Она этого заслуживает», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Права на видео принадлежат UFC.

Валентина Шевченко детально разобрала сильные и слабые стороны своей будущей соперницы мексиканки Алексы Грассо, заметив, что та может доставить массу неприятностей любой сопернице в дивизионе.

«Она очень хороша в том, что делает, и это главная причина, почему она сразится со мной в этом бою. Я серьёзно отнеслась ко всему, что касается Алексы. Знаю, насколько она хороша в стойке, но мы не должны забывать, что сражаемся в смешанных единоборствах. Я, как всегда, подготовилась ко всему. Просто должна быть сконцентрирована на протяжении всего боя. Мне достаточно быть самой собой, чтобы одержать победу в этом бою», — заявила Шевченко журналистам на пресс-конференции.