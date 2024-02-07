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Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис, дата и время боя, когда состоится, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард турнира

Бывшие соперники Ломаченко сразятся за пояса. Где смотреть бой Лопес – Ортис
Сергей Сорокин
Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис
Аудио-версия:
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Теофимо защищает свои титулы в поединке с опасным соотечественником.

Дата и время турнира

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Michelob Ultra Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и The Ring между Теофимо Лопесом и Джэмейном Ортисом. Пояса принадлежат Лопесу, который рассчитывает защитить свои титулы. А Ортис впервые в карьере проведёт поединок за звание чемпиона мира.

Начало турнира запланировано на 5:00 мск.

Прямая трансляция боя Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис

Трансляция боксёрского вечера будет доступна на ESPN. В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет всё самое интересное.

Полный кард турнира

Теофимо Лопес — Джэмейн Ортис;
Кишон Дэвис — Хосе Педраса;
Джордж Акоста — Рене Тейес Хирон;
Абдулла Мейсон — Бенджамин Гурмент;
Хавьер Мартинес — Рауль Саломон;
Арт Баррера-младший — Майкл Порталес;
Алан Гарсия — Томас Орнелас.

Материалы о турнире

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Прогноз на бой Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис

Прогнозом на предстоящий поединок поделился сам Теофимо Лопес: «Конечным результатом всего этого станет возвращение Шоумена. Бой с Ортисом точно завершится нокаутом. Ему не пройти всю дистанцию. Я не собираюсь оставлять это в руках судей. Так что смотрите в оба и держите попкорн наготове».

Также мнение о бое высказал американский боксер первого полусреднего дивизиона Ричардсон Хитчинс: «Я чувствую, что Джэмейн Ортис — один из лучших бойцов в нашем весе. У него большой опыт. Он занимается боксом уже долгое время. Он всегда был игровиком. Если тебе предстоит сразиться с ним, то ты знаешь, что тебе придется драться. Да, Теофимо умнее как боксер, но я уверен, что этот поединок будет очень конкурентным».

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