Бывшие соперники Ломаченко сразятся за пояса. Где смотреть бой Лопес – Ортис

Дата и время турнира
В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Michelob Ultra Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и The Ring между Теофимо Лопесом и Джэмейном Ортисом. Пояса принадлежат Лопесу, который рассчитывает защитить свои титулы. А Ортис впервые в карьере проведёт поединок за звание чемпиона мира.
Начало турнира запланировано на 5:00 мск.
Прямая трансляция боя Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис
Трансляция боксёрского вечера будет доступна на ESPN. В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет всё самое интересное.
Полный кард турнира
Теофимо Лопес — Джэмейн Ортис;
Кишон Дэвис — Хосе Педраса;
Джордж Акоста — Рене Тейес Хирон;
Абдулла Мейсон — Бенджамин Гурмент;
Хавьер Мартинес — Рауль Саломон;
Арт Баррера-младший — Майкл Порталес;
Алан Гарсия — Томас Орнелас.
Материалы о турнире
Прогноз на бой Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис
Прогнозом на предстоящий поединок поделился сам Теофимо Лопес: «Конечным результатом всего этого станет возвращение Шоумена. Бой с Ортисом точно завершится нокаутом. Ему не пройти всю дистанцию. Я не собираюсь оставлять это в руках судей. Так что смотрите в оба и держите попкорн наготове».
Также мнение о бое высказал американский боксер первого полусреднего дивизиона Ричардсон Хитчинс: «Я чувствую, что Джэмейн Ортис — один из лучших бойцов в нашем весе. У него большой опыт. Он занимается боксом уже долгое время. Он всегда был игровиком. Если тебе предстоит сразиться с ним, то ты знаешь, что тебе придется драться. Да, Теофимо умнее как боксер, но я уверен, что этот поединок будет очень конкурентным».